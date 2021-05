LRL: baigta „Dragūno“ kelionė link aukso ir „Granito“ staigmena namuose

Alytuje „Varsa-Stronglasas“ po įtemptos kovos minimalia persvara iškovojo antrąją pergalę ir tiesiausiu keliu žengė į finalą. Rungtynės baigėsi rezultatu 27:26 (12:14).

Antrose rungtynėse Kauno „Granitas-Karys“ iškovojo pergalę prieš VHC „Šviesos“ rankininkus ir žais trečiąsias rungtynes dėl patekimo į LRL finalą. Rugntynės baigėsi rezultatu 30:29 (15:10).

„Dragūnas“ dėl aukso nebekovos

Klaipėdoje po ilgos ir atkaklios kovos pirmąją pergalę išplėšę dzūkai sirgalių akivaizdoje galėjo kopti į finalą, o tuo tarpu „Dragūno“ kelionė link finalo būtų tik prasidėjusi. Bet kokiu atveju abi komandos suprato šių rungtynių svarbą ir atkaklios kovos buvo galima tikėtis.

Rungtynes geriausiai apibūdintų žodis „banguotos“. Viso pirmojo kėlinio metu nė viena komanda neįstengė pirmauti ar bent išlaikyti savo persvarą. Gerai rungtynės pradėję alytiškiai, netrukus švieslentėje matė jau lygų rezultatą. O išsiveržę „dragūniečiai“ taip pat neįstengė išlaikyti persvaros. Todėl su „pabangavimais“, tačiau didžiąją kėlinio dalį rezultatas buvo lygus (5:5, 7:7, 10:10). Kėlinio pabaigoje „Dragūno“ vartininkas Benediktas Pakalniškis dukart atlaikė 7 metrų baudinius, o komandos draugams atakuoti pavyko sėkmingai. Pirmasis kėlinys baigėsi Klaipėdos „Dragūnui“ pirmaujant 14:12.

Antrąjį kėlinį „Dragūnas“ pradėjo užtikrintai ir dar padidino savo persvarą (18:14), tačiau savo persvarą taip pat greitai išvaistė ir vėl švieslentė rodė lygų rezultatą (19:19). Klaipėdiečiai dar kartą išsiveržė pirmyn, tačiau ant kulnų lipę Alytaus rankininkai vėl įstengė išlyginti rezultatą. (22:19, 23:23). Rungtynių pabaiga tapo tikru nervų karu, kuriame rezultatas, nepaisant „Dragūno“ pastangų, vis tiek liko lygus. Paskutinę minutę „varsiečiai“ pelnė įvartį ir dar kartą išsiveržė į priekį. Išlyginamojo įvarčio klaipėdiečiams pelnyti nebepavyko ir sirgalių akivaizdoje „Varsa-Stronglasas“ žengė į finalą laimėję rungtynes rezultatu 27:26.

„Esame be galo laimingi, galbūt kai kam ir netikėta tokia pergalė. Čia vyrai užpykę yra dėl kritikos, kad gal jie pasenę šiek tiek yra, jau reikia permainų. Bet rezultatas ir jų žaidimas aištelėje parodė, kad jie dar turi parako ir jaunimas turi stipriai stipriai pasitempti. Turiu omeny ne tik Alytaus komandos, bet Lietuvos čempionato komandų jaunimą. Rungtynėse išlyginome ir persvėrėme rezultatą, nes buvo mūsų patirtis ir noras laimėti. Mes žinojome, kad galbūt daugiau tokios galimybės galime nebeturėti. Po pasiruošimo ir pergalės Klaipėdoje žinojome, kad čia nepasiekus pergalės po to galimybė laimėti Klaipėdoje praktiškai buvo lygi nuliui. „Dragūno“ komandoje yra daug jaunų žaidėjų, kurie lyginant su sezono pradžia ženkliai patobulėjo. Išėjo taip, kad gal rinktinės žaidėjams pertrauka, tie visi kovidiniai variantai taip pat pakišo koją. Mes irgi to neišvengėme, bet sakykime, kad mums ir labiau pasisekė. Dabar ilsėsimės, švęsime ir kibsime į kovą dėl pirmos vietos. Tikimės, kad ne tik auksiniai finalai grįš į Alytų, bet ir jie mums bus auksiniai“, – po rungtynių komentavo Alytaus „Varsos-Stronglaso“ treneris Egidijus Petkevičius.

„Sveikiname Alytaus komandą. Manau, kad tikrai nusipelnė patekti į finalą, nes pagal tai, kaip žaidėme mes abejas rungtynes, na, nebuvome nusipelnę. Turėjome visokių pasiteisinimų, kodėl, kas ir kaip buvo. Tačiau tai yra nulis, tai yra istorija. Tai yra sportininkai, kurie turi su tuo tvarkytis. Rungtynės pralaimėtos po vieną įvartį, manau, kad galėjo bet kaip baigtis. Šįkart pelnytai laimėjo patirtis. Varžovas sugebėjo mums primesti sau parankų žaidimą. Mes nesugebėjome nei greito, nei lengvo žaidimo žaisti. Du kartus antrame kėlinyje pirmavome keturiais įvarčiais, tačiau vis tiek pralaimėjome. Tai yra neatleistina. Visiškai kvailos klaidos, kai turėdami persvarą, ateidami į puolimą patys atidavėme kamuolį. Bet kuriuo variantu visiškai atsakomybę prisiimu sau, nes pralaimėti dvejas rungtynes vienu įvarčiu reiškia, kad treneris kažką daro ne taip. Nežaidėme komandinio žaidimo, nors mes kontroliavome žaidimą, ne Alytus“, – nusivylimo neslėpė Klaipėdos „Dragūno“ treneris Artūras Juškėnas.

Tačiau komandos strategas viso sezono blogai vertinti nelinkęs. „Sezoną vis tiek vertinčiau gerai, mes laimėjome LRF taurę, laimėjome pirmą kartą klubo istorijoje Baltijos rankinio lygos auksą. O Lietuvos čempionato bronzos dar neturėjome, tai bus labai įdomu. Tik manau, kad bus labai sunku nuteikti žaidėjus kovoti dėl to medalio, nes jeigu mes ir ten nesugebėsime, tai nebegalėsime nieko kito daugiau kaltinti. O šiaip laimėti viską čempionate yra be galo sunku. Įvyko kaip įvyko“, – teigė A. Juškėnas.

Alytaus „Varsa-Stronglasas“: Vilius Juozaitis – 8, Žygimantas Micevičius – 6, Tautvydas Petrušauskas – 5, Remigijus Čepulis – 4, Simonas Babarskas – 2, Rokas Lastauskas ir Gintautas Adamkevičius – po 1.

Klaipėdos „Dragūnas“: Deividas Virbauskas – 8, Benas Butkus – 6, Lukas Juškėnas – 5, Gabrielius Virbauskas – 3, Laurynas Simonavičius – 2, Mykolas Lapiniauskas ir Danylo Hlushak – po 1.

Kaune „Šviesa“ neatsilaikė

Ne mažiau įtempta ir žiūrovų akims graži kova vyko ir Kauno LMSU sporto salėje. „Granitas-Karys“ po skaudaus pralaimėjimo sostinėje žadėjo daug geresnį žaidimą atsakomojoje kovoje, nes prarasti nebėra ko. Šįkart jie būtent taip ir žaidė – pasiekė pergalę rezultatu 30:29 (15:10).

Nors „Granitas“ ėmėsi iniciatyvos, „Šviesa“ viso kėlinio metu kvėpavo kauniečiams į nugarą ir didelę kėlinio dalį rezultatas buvo lygus (3:3, 6:6, 9:9). Lūžis įvyko paskutinėmis pirmojo kėlinio minutėmis. Tuo metu kamuoliai į „Šviesos“ vartus krito sparčiai ir stabiliai. Progų padėti komandai dviem įvarčiais nepraleido ir kauniečių vartininkas Lukas Gurskis. Per šias minutes aikštelės šeimininkai susikrovė saugesnę persvarą ir užbaigė kėlinį rezultatu 15:10.

Antrajame kėlinyje „Granitas“ bandė išlaikyti ir sustiprinti savo persvarą, kas jam sekėsi tikrai neblogai, ir greitai komandas skyrė jau 10 įvarčių (18:13, 24:14). Supratę savo nepavydėtiną padėtį Vilniaus rankininkai tarsi pabudo ir sužaidę dvi sėkmingas atkarpas sumažino atotrūkį iki jau turėtų 5 įvarčių (24:17, 25:20). Pamažu, bet užtikrintai „Granito“ persvara pradėjo byrėti (27:24, 30:27). Paskutinėmis minutėmis nedaug trūko iki pratęsimo, tačiau ištirpęs laikas leido sirgaliams švęsti „Granito-Kario“ pergalę rezultatu 30:29. „Po rungtynių Vilniuje turėjome rimtų pokalbių apie tai, kaip metame ir kaip rasti tuos metimus, kurie būtų daug tikslesni. Pirmose rungtynėse vilniečiai mus pagavo turbūt visose situacijose, kuriose buvo galima mus pagauti. Tai padarėme išvadas, pirmojo kėlinio vidurys ir antrojo kėlinio pusė buvo puiki. Paskutines penkiolika minučių šiek tiek juos paleidome, jie įjungė aukštesnę pavarą arba gal nenorėjo žaisti trečių rungtynių. Jie mus vijosi, kabinosi į rungtynes ir, kaip matome, laimėjome vos vienu įvarčiu. Mano manymu, taip nutiko dėl to, kad „Šviesa“ turi pilną aukšto lygio suolelį, kurio žaidėjai gali neblogai vienas kitą pakeisti ir ilgiau išlikti švieži bei kovoti visas rungtynes. Rungtynėse Vilniuje reikės nepalūžti, iškovoti gerą rezultatą ir vykti į lygos finalą“, – po rungtynių teigė Kauno „Granito-Kario“ žaidėjas Arminas Stankūnas.

„Nežinau, ko trūko. Rungtynių pradžioje turėjome statišką puolimą. Atrodo, kad visur buvome žingsniu už priešininkų. Pirmąjį kėlinį pralošėme, manau, dėl savo puolimo, nes dėl savo klaidų praleidome daug lengvų įvarčių bandydami žaisti tuščiais vartais. Gaila, kad taip vėlai atsibudome ir užsikūrėme šioms rungtynėms. Tikrai galėjome laimėti. Tikiuosi, kad trečiose rungtynėse po pirmojo kėlinio parodysime tą žaidimą, kurį rodėme šių rungtynių pabaigoje, susitvarkysime su galvomis ir pasieksime didįjį šio sezono tikslą – finalą“,- komandos žaidimu patenkintas nebuvo VHC „Šviesa“ žaidėjas Ignas Jonuška.

Kauno „Granitas-Karys“: Tadas Bučinskas – 11, Mantas Sturonas ir Karolis Grigas – po 4, Andrius Montvilas – 3, Matas Jurkevičius, Arminas Stankūnas, Aurimas Balčiūnas ir Lukas Gurskis – po 2.

Vilniaus VHC „Šviesa“: Skirmantas Plėta – 7, Karolis Antanavičius – 6, Tadas Rasakevičius – 5, Valdas Drabavičius – 4, Laurynas Palevičius – 3, Šarūnas Ugianskis, Taurintas Markiavičius, Eimantas Sinkevičius ir Artūras Švilpa – po 1.

Artimiausios LRL rungtynės bus lemiama pusfinalio kova tarp VHC „Šviesa“ ir Kauno „Granito-Kario“ rankininkų.