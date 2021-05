Lietuvos rankinio auksą pirmą kartą iškovojo Vilniaus „Šviesa“

Vilniaus ekipa lemiamas rungtynes laimėjo užtikrintai – 32:18 (20:7), nepalikusi vilčių Alytaus komandai.

„Po tokio sezono jį vertiname tiesiog super. Daug metų ėjome šitą kelią. Mūsų komandoje žaidė dešimtys žaidėjų, turėjome turbūt daugiausiai iš Lietuvos klubų trenerių, klubų vadovų, tai visiems norėčiau atiduoti šį džiaugsmą visiems jiems. Ir Evaldui Švedijoje, ir Andriui Perovui, ir Edžiui Urbanavičiui, ir Gintarui, ir Antanui Taraskevičiui.

Net Karolis Kaladinskas yra pas mus buvęs. O žaidėjų net yra neįmanoma suskaičiuoti. Pas mus yra ir sudėtingiausias, ir atviriausias klubas, koks tik gali būti. Apie finalo seriją kalbant yra didžiulis dėkui Alytui, kurie, objektyviai vertinant, galėjo atidėti rungtynes, bet jie jas žaidė.

Ačiū jiems, kad ta serija užsibaigė. Bendrai, mes to siekėme, mes to laukėme ir manau, kad čempionais tampama per visą sezoną, o ne tik finale“, – po čempioniškos pergalės savo mintimis pasidalino Vilniaus VHC „Šviesa“ treneris Raimondas Maldžius.

„Džiugu, kad pabaigėme sezoną. Toks sezonas ne visose šalyse baigėsi. Aišku mums prizinė vieta yra labai svarbi, jos norėjome ir tikėjomės. Gaila tik pačio finalo, manau ir „Šviesai“ norėjosi stipresnės kovos, bet tai yra sportas, yra traumos, yra pandeminė situacija.

Koronavirusas „pavogė“ kelis svarbius žaidėjus. Rezultatas mums nėra toks svarbus, nes šiuo metu turime, ką turime. Sveikiname „Šviesą“ su istoriniu pasiekimu, sveikinu ilgamečius žaidėjus, didžiausi linkėjimai jiems, sėkmės ir susitiksime kitame sezone. Galbūt ir finalinėse kovose“, – pozityvo neprarado Alytaus „Varsos-Stronglaso“ žaidėjas Žygimantas Micevičius.

Vilniaus VHC „Šviesa“: Laurynas Palevičius – 6, Karolis Antanavičius ir Artūras Švilpa – po 5, Skirmantas Plėta, Šarūnas Ugianskis, Valdas Drabavičius ir Domantas Pukas – po 3, Tomas Bernatavičius – 2, Ignas Jonuška ir Tadas Rasakevičius – po 1.

Alytaus „Varsa-Stronglasas“: Vilius Juozaitis – 8, Rokas Lastauskas ir Šarūnas Krisiulevičius – po 3, Simonas Babarskas – 2, Gintautas Adamkevičius ir Aurelijus Sabonis – po 1.

Bronza atiteko Klaipėdai

Bronzos medalius mažajame finale iškovojo Klaipėdos „Dragūnas“, mažojo finalo serijoje 2:1 nugalėjęs Kauno „Granitą-Karį“.

Lemiamose rungtynėse, kuriose virė karšta kova, abiems komandoms nesisekė persverti rezultato didesniu skirtumu savo naudai. Po pirmojo kėlinio rezultatas buvo lygus, tad antroje rungtynių pusėje viskas prasidėjo iš naujo.

Antrajam kėliniui artėjant link vidurio, „Granitas-Karys“ pateko į duobę, iš kurios nepavyko išsikapstyti daugiau nei dešimt minučių. Per tą laiką aikštelės šeimininkai sugebėjo pelnyti dešimt įvarčių, kauniečiams leidę įmesti vos vieną, ir susikrovė aštuonių įvarčių persvarą – 30:22. „Dragūnas“ persvarą, nors ir truputį aptirpusią, sugebėjo išlaikyti iki rungtynių pabaigos – 34:28.

„Rungtynės ėjosi sunkiai. Pradėjome lengvai ir manau, kad galėjome turėti lengvas rungtynes, tačiau keletas klaidų, užtikrintas ir be klaidų varžovų puolimas neleido mums atitolti ir, jei ne antrojo kėlinio spurtas, galėjome turėti didelių bėdų. Liūdėti nėra ko, manau, kad sezonas visai geras. Rungtynes šitas paskutines irgi geriau laimėti, nei pralaimėti. Viską sezone laimėti yra labai sunku, gaila, nepavyko, bet yra ko siekti“, – po bronzinio finalo komentavo Klaipėdos „Dragūno“ vyriausiasis treneris Artūras Juškėnas.

„Beveik keturiasdešimt penkias minutes vyko gana įdomi ir lygi kova. Bet mes tą laiką turėjome būti priekyje kokiais 5-6 įvarčiais, bet patys sau prisidarėme bėdų su realizacija – buvo daug nepataikytų metimų, pirmame kėlinyje nepataikėme trijų baudinių. Dėl šito dalyko mes visą sezoną kentėjome ir dėl to paskendome ir mažajame finale.

Antrojo kėlinio viduryje „Dragūnas“ pabėgo dviem įvarčiais, paėmiau minutės pertraukėlę, bandėme nuraminti žaidėjus, įplieksti ramybės, dėliojome taškus, kaip galėtume atakuoti. Bet vėl pakišo koją noras kuo greičiau perlaužti rungtynes.

Skubėdami padarėme klaidų, per kurias „Dragūnas“ mus nubaudė ir nuėjo į priekį neatsisukdami“, – komentavo Kauno „Granito-Kario“ strategas Vaidotas Grosas.

Klaipėdos „Dragūnas“: Žanas Gabrielius Virbauskas – 10, Laurynas Simonavičius ir Deividas Virbauskas – po 7, Benas Butkus – 5, Danylo Hlushak – 4, Lukas Juškėnas – 1.

Kauno „Granitas-Karys“: Mantas Sturonas – 6, Tadas Bučinskas – 5, Arminas Stankūnas – 4, Aurimas Balčiūnas ir Marius Kairys – po 3, Vladas Tomkevičius ir Karolis Grigas – po 2, Martynas Giedraitis ir Lukas Gurskis – po 1.