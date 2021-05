Sugrįžimas po karantino: Alytuje praūžė pirmasis Lietuvos triatlono taurės etapas

Iš viso skirtingose distancijose savo jėgas išbandė beveik 350 dalyvių. Olimpinėje distancijoje greičiausias buvo Lukas Prokopavičius („BTT Cloud“) – jis finišavo per 1 val. 55 min. 51,8 sek.

1500 m distanciją Alytaus baseine jis įveikė per 19 min. 42 sek. (2 vieta), dviračiu 40 km numynė per 1 val. 19 sek. (4 vieta), o 10 km nubėgo per 35 min. 4 sek. (2 vieta).

„Labai geras jausmas grįžti į realias triatlono varžybas, ypač smagu pajusti tą jaudulį prieš startą. Taip pat labai gera susitikti ir pabendrauti su ilgai nematytais bendraminčiais“, – kalbėjo L. Prokopavičius.

Antrąją vietą užėmė jo komandos draugas Gediminas Pajėda – 1 val. 58 min. 30,5 sek., trečiąją – Kasparas Žiūraitis (Kauno triatlono klubas, 2:00.24,1).

L. Prokopavičius džiaugėsi, kad nors didelių tikslų sau nekėlė, pavyko užfiksuoti solidų laiką.

„Norėjau pasitikrinti savo dabartinę formą, pažiūrėti kokiame lygyje yra plaukimas bei dviratis su bėgimu. Pasirodymą vertinu tikrai gerai, labai geras bendras laikas, taip pat po stipraus važiavimo dviračiu sugebėjo stipriai ir subėgti. Tas labai džiugina ir parodo, kad viskas eina tinkama linkme, o ateityje tikrai bus dar geriau“, – džiaugėsi sportininkas.

Alytaus triatlonas yra išskirtinis tuo, kad plaukiama yra baseine, o vėliau yra pertrauka iki važiavimo dviračiu. Taip pat yra išskirtinė dviračių trasa, nes ratas yra trumpas (2,5 km į priekį ir 2,5 km atgal).

„Bendrai tai trasa nėra greita, bet labai smagi ir netradicinė“, – pabrėžė L. Prokopavičius.

Tarp moterų geriausiai pasirodė Inga Aukselytė („TRItonas“, 2:17:39,7). Antrąją vietą užėmė Viktorija Kalvelytė (Kauno triatlono klubas, 2:21:12,0), trečiąją – Lina Narkūnatė („BTT Cloud“, 2:24,06,7).

Sprinto distancijoje (750 m plaukimas, 20 km dviračiu ir 5 km bėgimas) geriausiai pasirodė Igoris Kozlovskis („TRItonas“, 59.43,5). Antras finišavo Tomas Burbulis (Triakų triatlono būrelis, 59.53,7), trečiąją – Titas Pumputis (Panevėžio triatlono klubas, 1:00.08,7).

Tarp moterų pajėgiausia buvo Beatričė Vinciūnaitė (Panevėžio triatlono klubas, 1:10.55,7). Antroji vieta atiteko Gabrielei Garbauskaitei (Panevėžio triatlono klubas, 1:12.04,1), trečioji – Orintai Mauraitei (Panevėžio triatlono klubas, 1:13.00,2).

Tuo tarpu labiausiai naujokams ir pradedantiesiems tinkančioje „Tri-Fun“ rungtyje greičiausiųjų trejetas atrodo taip: Ignas Norvilas (Panevėžio „TRI-Fun“, 33.16,8), Tomas Juškauskas (33.27,5) ir Justas Knyšius („Team Ignite“, 33.33,7). Merginų tarpe prizininkėmis tapo Rūta Cimarmanaitė („Elektrolitas“, 35.07,5), Gustė Kubiliūtė („TRItonas“, 36.14,8) ir Jūrita Dumšaitė (#IRONMAMA, 35.26,2).

Klubų įskaitoje po pirmojo LTT taurės etapo pirmauja „TRItonas“ (7457 tšk.). Toliau rikiuojasi „BTT Cloud“ (6669 tšk.) bei „HighPeaks Lietuva“ (6463 tšk.).

Alytuje taip pat vyko olimpinės, sprint ir „Tri-Fun“ distancijų estafetės varžybos, taip pat 100 ir 200 m akvatlono rungtys.

„PRO-Junior“ grupėje pirmąsias dvi vietas užėmė Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazijos atstovai Robertas Gegužis ir Džiugas Karklelis, o trečias liko Zigmas Reisas (VMSC „Ruoniai“).

Antrasis LT etapas – Varėnos triatlonas – vyks birželio 19 dieną.

Iš viso šiame Lietuvos triatlono taurės sezone bus penki etapai.