Sporto renginių maratoną pradedame Europos futbolo čempionatu. Jau nuo dabar specialiame polapyje „EURO 2020“ lrytas.lt lankytojai patogiai vienoje vietoje gali rasti visas naujienas, informaciją apie tvarkaraščius, rezultatus, komandų sudėtis.

Įpusėjus vasarai pasitiksime didžiausią sporto reginį – Vasaros olimpines žaidynes. Tiesiai iš Tokijo pranešimais ir reportažais dalinsis lrytas.lt Sporto rubrikos redaktorius Martynas Suslavičius, kurio sąskaitoje tai jau bus antroji olimpiada. Pirmoji buvo 2018-ųjų žiemos olimpiada Pjongčange, Pietų Korėjoje.

„P-a-g-a-l-i-a-u. Pagaliau sugrįžta rimčiausi čempionatai ir olimpinės kovos. Per griežčiausią karantiną be artimųjų labiausiai pasiilgdavau būtent to adrenalino, įtampos ir beprotiško darbo tempo, kurie yra neatskiriama čempionatų dalis.

Žinoma, šįkart olimpiada neturės svarbios savo žavesio dalies – kariaunos sirgalių, tačiau man asmeniškai svarbiausias elementas išliko. Tai – nuo lietuvių palaikymo sukilęs adrenalinas, susimaišęs su kone visą parą lydinčia mintimi, kaip geriausiai pateikti naujieną ar emociją, kad Lietuvoje esantys žmonės suprastų, kas vyksta už devynių jūrų.

Neslėpsiu – darbo krūvis yra milžiniškas, tačiau protas ir kūnas tam gerai pasiruošia, o toks ritmas suteikia papildomų jėgų“, – sako lrytas.lt Sporto rubrikos redaktorius.

Prisimindamas pirmąją savo olimpiadą, M. Suslavičius patikino, kad nepaisant visų sunkumų, kartotų šią patirtį.

„Ko nebus Tokijuje, o teko kovoti Pjongčange – tai didžiulis šaltis. Pietų Korėjoje žiemos olimpiada lūkesčius pateisino su kaupu, tačiau dabar dar dažnai prisimenu, kaip biatlonininkų ar slidininkų startus žiūrėti eidavau mūvėdamas tris kelnių sluoksnius, tekdavo griebti dvejus marškinėlius ir porą džemperių. Be šilumą sulaikančių rūbų – nė žingsnio.

Ne vieną kartą kalbant sportininkui yra pradėjusi nuo šalčio drebėti ranka, nors būdavau su pirštinėmis. O tada laukdavo juokingiausia dalis – atėjęs į žurnalistams skirtą palapinę, kur buvo puikus šildymas, sėdėdavai iki pusės nusimovęs dalį kelnių, išsirengdavai, kiek galėdavai. Taip dirbdavo ir kitų šalių žurnalistai, su kuriais dažnai ir pasijuokdavome. Bet jeigu reikėtų pakartoti – tik duokit man bilietą“, – šmaikštavo jis.

M. Suslavičius taip pat naujienas pranešė ir iš pasaulio krepšinio čempionato Kinijoje bei Europos krepšinio čempionato Izraelyje.

Be to, prieš olimpiadą kartu lauksime ir Lietuvos krepšinio rinktinės stovyklos bei atrankos į olimpiadą rungtynių, apie kurias bus galima skaityti išskirtinėje lrytas.lt rubrikoje jau nuo birželio 6 d.

Rudenį pasitiksime su FIFA pasaulio salės futbolo čempionatu, kuris pirmą kartą vyks mūsų šalyje. Devintąjį kartą vyksiantis čempionatas dėl pandemijos taip pat nukeltas į šių metų rudenį. Turnyre dalyvaus 24 šalių komandos, kurių tarpe žais ir šeimininkų teises turinti Lietuva. Pasaulio salės futbolo čempionatas rugsėjo 12 – spalio 3 dienomis vyks Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.

Visa tai ir dar daugiau apžvelgti yra pasiruošusi lrytas.lt sporto žurnalistų komanda. Kviečiame skaityti, stebėti ir nepraleisti svarbiausių sporto įvykių!