Sekmadienį finale „Aalborg“ susitiks su šio sezono lydere „Barcelona“, kuri kitose pusfinalio rungtynėse pateisino favoritės vardą ir įveikė „Nantes“ ekipą 31:26 (15:13).

Įleido tūkstantį žiūrovų

Labiausiai tituluota Europos komanda „Barcelona“ jau penkioliktąjį kartą pateko į Čempionų lygos (Čempionų taurės) finalą. „Barça“ devynis sykius tapo turnyro nugalėtoja, bet praėjusią pergalę šventė gana seniai – 2015 metais. Į jubiliejinį dešimtąjį titulą „mėlyni-granatiniai“ taikėsi pernai, bet prieš pat Naujuosius metus nukeltame finale pralaimėjo „Kiel“ komandai.

Šiais metais „Barcelona“ dar nepatyrė nė vienos nesėkmės ir, skaičiuojant visus turnyrus (Čempionų lygą, Ispanijos lygą ir Ispanijos taures), tęsia 33 pergalių virtinę.

„Aalborg“ tapo vos trečiąja Danijos komanda, patekusia į Čempionų lygos (Čempionų taurės) finalą. Sunkiai atmenamais laikais finale žaidė „Aarhus“ (1960 m.) ir „Fredericia“ (1976 m.). Šioms komandoms iškovoti Čempionų taurės nepavyko.

Čempionų lygos finalo ketvertas Kiolno arenoje rengiamas jau dvyliktus metus iš eilės. Tačiau šis baigiamasis turnyras yra kitoks nei ankstesnieji. Jei praėjusiais metais lemiamus rankininkų mūšius stebėdavo 18,5 tūkst. sirgalių, tai šį savaitgalį dėl Šiaurės Reine-Vestfalijoje galiojančių sveikatos saugumo taisyklių į tribūnas leidžiami tik 1 tūkst. žiūrovų.

Kita vertus, rankininkams pasisekė labiau nei gegužės pabaigoje toje pačioje arenoje kovojusiems krepšininkams. Per Kiolne vykusį Eurolygos finalo ketvertą žiūrovai visai nebuvo leidžiami.

Daniška sensacija

Olborgo rankininkams pusfinalio rungtynių pradžia nežadėjo nieko gero. Laikrodžio rodyklė suko ratą po rato, bet finalo ketverto debiutantai niekaip nepajėgė įmesti įvarčio ir kamuolį į Paryžiaus komandos vartų tinklą pirmą kartą pasiuntė tik 10-ąją min. Tiesa, PSG puolimas irgi nebuvo gniuždantis – Prancūzijos čempionai per trečdalį kėlinio pasižymėjo vos triskart.

Pramušęs varžovų vartus, „Aalborg“ skirtumo žymiai nesumažino ir visą laiką iki pirmojo kėlinio pabaigos atsiliko 2-4 įvarčiais. O iškart po pertraukos PSG surengė dar vieną nedidelį spurtą ir 35-ąją min. pirmą kartą rungtynėse įgijo penkių įvarčių persvarą 19:14. Prancūzų sirgaliai, ko gero, spėjo patikėti, kad dvikovos baigtis nulemta, bet Olborgo rankininkai galvojo priešingai. 45-ąją min. „Aalborg“ sumažino atsilikimą iki vieno įvarčio 22:23, o 50-ąją min. pirmą kartą persvėrė rezultatą 25:24. Nuo tada jau paryžiečiai visą laiką buvo besivejančių vaidmenyje, bet pavyti nesugebėjo.

„Rungtynes pradėjome labai blogai, – pripažino „Aalborg“ kapitonas Henrikas Mollgaardas. – Bet pamatę, kad turime šansą, kabinomės į jį iš visų jėgų“.

Olborgo komandai pavyko pristabdyti grėsmingiausią PSG puolimo jėgą daną Mikkelį Hanseną. Nors jis pelnė 3 iš 4 pirmųjų Paryžiaus ekipos įvarčių, vėliau beveik neturėjo progų mesti į vartus (iš viso pelnė 6 įvarčius). Beje, prieš kelias savaites jau buvo paskelbta, kad nuo 2012 metų PSG aprangą vilkintis M.Hansenas, pasibaigus dabar galiojančiai sutarčiai, 2022 metų vasarą pereis į „Aalborg“.

Olborgo klubas jau paskelbė apie dar kelis papildymus, kurių laukti reikės trumpiau. Vienas iš šią vasarą į „Aalborg“ pereisiančių naujokų bus islandas Aronas Palmarssonas, kuris kol kas atstovauja „Barcelona“ komandai, bet dėl traumos negali žaisti finalo ketverte.

Brolis kovojo prieš brolį

Antrųjų pusfinalio rungtynių pirmasis kėlinys buvo vos ne pirmųjų rungtynių kopija. „Barcelona“ įmetė tris pirmuosius mačo įvarčius, bet sėkmės neišvystė ir iki pertraukos pirmavo prieš Nanto komandą 1-3 įvarčių skirtumu. „Barça“ net ir pirmąjį kėlinį laimėjo lygiai tokiu pačiu rezultatu, kaip PSG – 15:13.

Tačiau antrasis kėlinys buvo visiškai kitoks. 38-ąją min. „Nantes“ lyderis, buvęs „Barcelona“ žaidėjas Valero Rivera vienintelį kartą išlygino rezultatą 17:17, o po to nė viena komanda net 5 minutes neįmetė nė vieno įvarčio. Taiklių metimų badą nutraukė „mėlyni-granatiniai“, kurie netrukus vėl pradėjo kaupti persvarą (20:17, 23:19, 26:20) ir išvengė nervingos pabaigos.

„Gana didelis skirtumas nereiškia nieko, nes varžovai mums neleido atsipalaiduoti iki paskutinių minučių“, – po sirenos sakė vienas „Barcelona“ lyderių Dika Memas.

Įdomu, kad Nanto ekipoje rezultatyviausiai žaidė du ispanai V.Rivera (6 įvarčiai) ir Davidas Balagueras (4), o vienas rezultatyviausių „Barcelona“ rankininkų buvo prancūzas D.Memas (5).

Per šias rungtynes įvyko ir brolių dvikova. Žaidėjo karjerą jau baigęs 44-erių Alberto Entrerriosas yra „Nantes“ treneris, o dėl Tokijo žaidynių karjerą pratęsęs 40-metis Raulis Entrerriosas – „Barcelona“ kapitonas.

Nanto ekipa apskritai turi daug sąsajų su Barselonos komanda. Net penki dabartiniai „Nantes“ žaidėjai – keturi ispanai ir makedonas Kirilas Lazarovas – anksčiau gynė „Barcelona“ garbę.

Paskelbė geriausius

Prieš finalo ketvertą EHF paskelbė simbolinę geriausių sezono rankininkų komandą. Į ją pateko vartininkas danas Niklasas Landinas („Kiel“), dešinysis kraštinis ispanas Aleixas Gomezas („Barça“), dešinysis puskraštinis prancūzas Dika Memas („Barça“), įžaidėjas kroatas Luka Cindričius („Barça“), linijos žaidėjas prancūzas Ludovicas Fabregas („Barça“), kairysis puskraštinis danas Mikkelis Hansenas (PSG), kairysis kraštinis ispanas Valero Rivera („Nantes“), gynėjas danas Henrikas Mollgaardas („Aalborg“), geriausias jaunas žaidėjas prancūzas Dylanas Nahi (PSG) ir treneris ispanas Alberto Entrerriosas („Nantes“).

Vartininkas N.Landinas buvo vienintelis tarp geriausiųjų patekęs žaidėjas, kurio komanda neiškovojo teisės žaisti finalo ketverte.

Kova dėl rezultatyviausio žaidėjo vardo tęsiasi ir per finalo ketvertą. Prieš baigiamąjį turnyrą pirmavo Bresto „Miaškov“ lyderis baltarusis Mikita Vailupavas (93 įvarčiai), tačiau jam ant kulnų mynė net keli į pusfinalį patekusių komandų žaidėjai: V.Rivera iki šeštadienio buvo įmetęs 86 įvarčius, D.Memas – 85, M.Hansenas – 80, A.Gomezas – 79. Per pusfinalio rungtynes nė vienam iš jų nepavyko aplenkti M.Vailupavo, bet V.Riverai dabar trūksta vos vieno įvarčio, kurį turbūt pasistengs įmesti sekmadienį per rungtynes dėl trečiosios vietos.

Pusfinalis

Paryžiaus PSG – „Aalborg“ 33:35 (15:13). Remili 7, Hansenas 6, Steinsas 4, Sole 4, L.Karabatičius 4, Prandi 3, Syprzakas 2, Nahi 2, Toftas 1/ Claaras 8, Christensenas 5, M.Jensenas 5, Antonsenas 5, Sandellas 4, Mollgaardas 4, Juulas-Lassenas 2, Bartholdas 1, Jakobsenas 1.

„Barcelona“ – „Nantes“ 31:26 (15:13). Gomezas 5, Memas 5, Dolenecas 4, Mortensenas 3, N‘Guessanas 3, Makučas 3, Fabregas 3, Entrerriosas 2, Jancas 1, Cindričius 1, Frade 1/ Rivera 6, Monaras 4, Balagueras 4, Pechmalbecas 3, Cavalcanti 2, Ovničekas 2, Lazarovas 2, Minne 1, Gurbindo 1, Damatrinas 1.