Birštono kortuose vasaros sezoną pasitiko per 80 tenisininkių ir tenisininkų

Ketvirtą birželį iš eilės rengiamame mėgėjų teniso turnyre varžėsi per 80 tenisininkių ir tenisininkų, o čempionai ir prizininkai paaiškėjo net 5 skirtingose turnyro grupėse – vyrų Top ir antrojoje, moterų Top ir antrojoje bei mišrių dvejetų.

Pajėgiausio vyrų diviziono čempionais tapo tapo Manto Mikalopo ir Povilo Stonkaus pora, kuri finale 6:2 7:6(5) įveikė Tomo Bagdanskio ir Mingaudo Kalvaičio duetą. Įdomu taip, jog finale vienas prieš kitą stojo du kolegos, darbo dienomis drauge narpliojantys sudėtingas teisines mįsles. Mat M. Mikalopas ir T. Bagdanskis yra partneriai toje pačioje verslo teisės advokatų kontoroje.

Maža to, M. Mikalopas tenisą atrado būtent paskatintas savo kolegos. „Šį kartą mokinys aplenkė mokytoją“, – neslepia džiaugsmo jis.

„Šiame turnyre man asmeniškai įsimintiniausiu maču, be abejo, tapo finalas. Ir ne tik dėl pergalės, bet ir dėl to, kad jame teko susigrumti su savo geru draugu ir kolega Tomu. Žinot, kiekvienam nori būti pirmas savo kieme. Pergalių balansas mūsų tarpusavio susitikimuose vis dar yra jo naudai ir tai mane gerokai motyvuoja. Dažnai atsitinka taip, kad draugams žaidžiant vienas prieš kitą, jie sužaidžia geriausius savo mačus. Taip nutiko ir finale. Aišku, daug gerų žodžių galiu pasakyti ir apie savo partnerį P. Stonkų. Man regis jis vienareikšmiškai buvo geriausiu turnyro žaidėju. Be jo pagalbos vargu ar būčiau iškovojęs šią smagią pergalę“, – šypsosi M. Mikalopas.

Trečiąją vietą vyrų Top grupėje iškovojo Andrius Nikelis ir Jevgenij Tekutjev.

Antrojo vyrų diviziono čempionais tapo Deividas Drevinskas ir Arvydas Tverijonas, finale 6:7(2) 6:2 10:3 įveikę Martyno Dovydo ir Roberto Andriuškos porą. Beje, A. Tverijonui, matyt, ne daug kas galėtų prilygti šeimų turnyre. Šiaulietis yra Lietuvos Daviso rinktinės nario Juliaus Tverijono, daugkartinio Lietuvos čempionatų prizininko Alekso Tverijono ir vienos iš perspektyviausių jaunųjų šalies tenisininkių Emilijos Tverijonaitės tėtis.

Žingsnio iki turnyro bronzos šį kartą Birštone pritrūko TV laidų vedėjui ir „Laisvės TV“ sielai Andriui Tapinui, kuris, kartu su Mantu Mikalajūnu, mažajame finale 7:5 5:7 8:10 nusileido Mindaugui Miliui ir Viliui Grudžinskui.

Dar vieną skaudų pralaimėjimą A. Tapinas patyrė ir lemiamame mišrių dvejetų turnyro susitikime. Jame jis ir Aušra Višniauskaitė 6:7(4) 5:7 pralaimėjo Jurgiui Čėsnai ir Ievai Ziutelytei.

Moterų Top diviziono kovos pasibaigė Svajūnės Vadopalaitės ir Evelinos Jakštaitės pergale, o antrosios grupės čempionėmis tapo Laima Kalasauskienė ir Jūratė Kugienė.

Projektas TenisoNamai.lt yra didžiausia mėgėjų turnyrus organizuojanti interneto platforma Lietuvoje, veikianti jau daugiau nei dešimtmetį. Platforma jungia kelis tūkstančius teniso mėgėjų, nuolat dalyvaujančių TenisoNamai.lt organizuojamuose turnyruose. Šį pavasarį projektas pirmą kartą persikėlė ir į Lietuvos pajūrį, kur vyksta tęstiniai Vakarų Lietuvos TenisoNamai.lt vienetų ir dvejetų turnyrai.