32-ejų dukart olimpinių žaidynių dalyvė teigė, kad būtent sveikatos problemos jai užkirto kelią dalyvauti kitą savaitę prasidedančiose Tokijo olimpinėse žaidynėse.

Bėgikė atviravo – Tokijo olimpinės žaidynės buvo jos svajonė, tačiau neseniai atsinaujinusi trauma privertė E.Balčiūnaitę atsitraukti.

Lengvaatletė pabrėžia – sveikata jai yra pats brangiausias turtas, tačiau net ir iškritusi iš vėžių ji nežada sustoti – sportininkė užsiminė apie artėjantį sugrįžimą ir pasiuntė žinutę visiems skeptikams.

„Nemėgstu skųstis, tačiau aš žinau, kad tai mane sustiprins.

Kurį laiką kovojau su sveikatos problemomis, tačiau man pavyko jas įveikti ir jaučiau, kad vėl sėkmingai grįžau į vėžias.

Buvau labai laiminga ir džiaugiausi, kad galėjau mėgautis kiekvienu žingsneliu, prakaito lašu ant odos ir sunkiu kvėpavimu, kurį juntu parklupusi ant kelių po pasiekto finišo.

Prieš kelias savaites Šveicarijoje kartu su savo komanda bėgau 150 metrų bėgimo rungtyje, maniau, kad galėsiu ją įveikti, tačiau klydau...

Atsinaujino mano sena trauma, kuri sustabdė mane pačiame treniruočių įkarštyje. Kaip? Kodėl? Buvo labai daug klausimų ir nuoskaudų.

Vėliau teko priimti labai skaudų sprendimą ir sutinki su mintimi, kad nekovosiu savo trečiose olimpinėse žaidynėse. Taip, draugai, TREČIOSE, įspūdinga, tiesa?

Visas kortas sumaišė ši trauma ir nebeturėjau progos sėkmingai pasiruošti artėjantiems terminams.

Neslėpsiu – Tokijas buvo mano svajonė.

Aš atidaviau visas jėgas, pastangas, pinigus tam, kad galėčiau dalyvauti šiose žaidynėse, tačiau profesionalus sportas be traumų yra beveik neįmanomas. Niekas nuo to nėra apsaugotas. Yra kaip yra.

Aš esu ne tik sportininkė, bet ir moteris. Sveikata man yra svarbesnė už bet kokį medalį.

Girdėjau pakankamai žmonių, kurie man nuolat rėkdami kartojo: „Egle, tu per sena, per lėta, tavo lakas jau baigėsi, tu per stora, pats laikas galvoti apie vaikus, tu apgailėtina ir pan.“

Su visa pagarba pasakysiu jiems savo atsakymą: „Aš nesu jūs. Aš esu Eglė ir aš darysiu tai, ką aš noriu. Nešvaistykite energijos aiškindami man, ką turėčiau daryti, jei aš jūsų to net neprašau, jūs manęs net nepažįstate, gerai?“ (bučinys).

Aš tikiu savo svajonių galia. Aš tikiu žmogiškumu.

Niekas nesibaigs tol, kol aš to nenuspręsiu. Galbūt tam, kad laimėčiau man teks kovoti daugiau nei kartą.

Kai kuriam laikui sustabdžiau savo darbus tam, kad galėčiau atsistatyti emociškai bei fiziškai. Pokyčiai artėja.

Ačiū visiems, kurie išliko šalia manęs, palaiko, padeda ir pasitiki manimi! Tai yra neįkainojama! Esu labai laiminga, nes turiu jus ir nekantrauju pradėti naują puslapį bei pasidalinti juo su jumis.

Greitai susimatysime trasoje, mums pavyks tai padaryti!“ , – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė sportininkė.

E.Balčiūnaitė savo karjeroje yra dalyvavusi 2008-ųjų Pekino ir 2016-ųjų Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse.

Bėgikei priklauso Lietuvos uždarų patalpų 400 m ir 800 m bėgimo distancijų rekordai.

Tokijo olimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovaus 37 sportininkai.