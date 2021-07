Sekmadienį 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi atrankoje neritmingai plaukęs D.Rapšys irgi privertė truputį pasijaudinti.

Vis dėlto panevėžietis pasiekė pirmąjį tikslą ir pateko į pusfinalį.

Šios rungties pusfinalio varžybos vyks pirmadienį, finalo – antradienį.

D.Rapšio ieškojimai

D.Rapšys dalyvauja antrosiose olimpinėse žaidynėse, tačiau prieš penkerius metus Rio de Žaneire jis varžėsi kitose rungtyse. D.Rapšys tuomet plaukė 100 ir 200 metrų nugara, bet į pusfinalį nepateko (atrankoje užėmė 24-ąją ir 21-ąją vietas).

Kad jam labiausiai tinka 200 metrų plaukimas laisvu stiliumi, D.Rapšys išsiaiškino po Rio de Žaneiro žaidynių. Panevėžietis šioje rungtyje pirmą didelį laimėjimą pasiekė 2017 metų Taipėjaus universiadoje, kurioje iškovojo aukso medalį. Dar vieną žingsnį į priekį D.Rapšys padarė per 2018 metų Europos pirmenybes. Jose plaukdamas 200 metrų laisvu stiliumi laimėjo sidabro apdovanojimą.

Per 2019 metų pasaulio pirmenybes D.Rapšys šioje rungtyje atplaukė pirmas. Tačiau aukso medalio lietuvis negavo – teisėjai nustatė nedidelę starto klaidą, dėl kurios lietuvis buvo diskvalifikuotas.

Ši klaida D.Rapšio nesugniuždė ir jis pradėjo skinti pergales Tarptautinės plaukimo lygos (ISL) varžybose. Pernai panevėžietis ISL etapuose dvylika kartų startavo 200 ir 400 metrų plaukimo laisvu stiliumi rungtyse ir net septynis kartus užėmė pirmąją vietą. Kitus penkis kartus jis tapo antruoju arba trečiuoju prizininku.

Deja, nukeltais olimpiniais metais D.Rapšio rezultatai nebebuvo tokie džiuginantys.

Sezono lyderiai

Šių metų gegužės mėnesį Budapešte vykusiose Europos pirmenybėse 26-erių D.Rapšys užėmė tik ketvirtąją vietą. Čempionu tapo sezono atradimu tapęs 22-ejų rusas Martinas Maliutinas, o greta jo ant garbės pakylos stovėjo du britai Duncanas Scottas ir Thomas Deanas.

Šio sezono lyderių sąraše D.Rapšys iki olimpinių žaidynių užėmė tik 15-ąją vietą. Jo geriausias rezultatas buvo 1 min. 45,72 sek.

Šiais metais greičiausiai pasaulyje 200 metrų laisvu stiliumi plaukė D.Scottas (1 min. 44,47 sek.) ir Th.Deanas (1 min. 44,58 sek.). Abu plaukikai geriausius rezultatus pasiekė tarpusavyje varžydamiesi per Britanijos pirmenybes.

Greičiau nei per 1 min. 45 sek. šiais metais taip pat plaukė japonas Katsuhiro Matsumoto, rusas M.Maliutinas ir korėjietis Hwangas Sunas-woo.

Be jų, į sezono geriausiųjų dešimtuką patenka australas Alexanderis Grahamas, rumunas Davidas Popovici, amerikietis Kieranas Smithas, australas Kyle‘as Chalmersas ir rusas Ivanas Girevas.

Tokijo olimpinėse žaidynėse jau užfiksuota viena staigmena. K.Matsumoto atrankos etape užėmė tik 17-ąją vietą ir nepateko į pusfinalį. Patekti į pusfinalį nepavyko ir I.Girevui.

Tuo tarpu abu australai A.Grahamas ir K.Chalmersas per olimpines žaidynes registruoti kitų rungčių varžybose ir dėl medalių plaukiant 200 metrų visai nekovojo.

Sekmadienį atrankos etape 200 metrų greičiausiai nuplaukė 18-metis Hwangas Sunas-woo (1 min. 44,62 sek.). Antras buvo brazilas Fernando Schefferis, trečias – Th.Deanas. Devintąją vietą užėmusio D.Rapšio laikas buvo 1 min. 45,84 sek.

Prognozės

Prieš olimpines žaidynes „Swimming World“ žurnalas 200 metrų laisvu stiliumi vyrų varžybas pavadino viena iš dviejų sunkiausiai nuspėjamų rungčių (kita – 800 metrų laisvu stiliumi).

„Swimming World“ tikėjosi, kad dėl pirmosios vietos kovos D.Scottas, Th.Deanas, K.Matsumoto, M.Maliutinas ir Hwqangas Sunas-woo.

Visų rungčių prizininkus numatyti pabandęs „Swim-swam“ prognozavo, kad čempionu taps D.Scottas, o kitus medalius laimės Th.Deanas ir K.Matsumoto. Jau aišku, kad ši prognozė nepasitvirtins, nes japonas nepateko net į pusfinalį.

„Swim-swam“ prognozėje D.Rapšiui skirta penktoji vieta. Ketvirtuoju įrašytas 16-metis rumunas Davidas Popovici.

Jau „sudegė“ ir „Sports Illustrated“ prognozė. Šis JAV sporto leidinys tikėjosi, kad po 200 metrų plaukimo laisvu stiliumi varžybų medalius pasikabins D.Scottas, K.Matsumoto ir K.Smithas.

Jei du garsūs plaukimo leidiniai D.Rapšio tarp favoritų neminėjo, tai „Essentially Sport“ apžvalgininkas Jacobas Gijy prieš porą savaičių pristatydamas plaukimo varžybas papūtė prieš vėją ir pavadino lietuvį pagrindiniu favoritu iškovoti aukso medalį.

Kino diskvalifikacija

Praėjusio dešimtmečio pabaigoje šios rungties lyderis buvo kinas Sunis Jang‘as. Per 2012 metų Londono žaidynes šis plaukikas iškovojo aukso medalius plaukdamas 400 ir 1500 metrų laisvu stiliumi, praėjusio dešimtmečio pradžioje per pasaulio pirmenybes kelis kartus nugalėjo plaukdamas 800 ir 1500 metrų, bet po to labiau pamėgo trumpesnius laisvo stiliaus nuotolius.

2016 metų Rio de Žaneiro žaidynėse Sunis Jang‘as iškovojo aukso medalį plaukdamas 200 metrų ir sidabro medalį plaukdamas 400 metrų. Be to, kinas 2017 ir 2019 metais tapo šių abiejų nuotolių pasaulio čempionu.

Sunis Jang‘as užtikrintai plaukė olimpinio Tokijo link, bet jo planus sugriovė paini dopingo istorija, kuri prasidėjo plaukikui įsivėlus į konfliktą su Kinijos antidopingo pareigūnais.

Kinui buvo skirta net aštuonerių metų diskvalifikacija. Vėliau Sporto arbitražo teismas (CAS) sutrumpino bausmę iki ketverių metų ir trijų mėnesių, tačiau Tokijo žaidynes Suniui Jang‘ui teko pamiršti.

Rekordui – 12 metų

200 metrų plaukimo pasaulio rekordas pirklauso vokiečiui Pauliui Biedermannui. Jis nuotolį nuplaukė per 1 min. 42 sek. Šis rekordas pasiektas dar 2009 metais, kai buvo leidžiami vandeniu itin gerai slydę LZR modelio plaukimo kostiumai.

Nuo tada, kai šie kostiumai buvo uždrausti, geriausią rezultatą pasiekė prancūzas Yannickas Agnelis. Jis per 2012 metų Londono žaidynes 200 metrų laisvu stiliumi nuplaukė per 1 min. 43,14 sek.

D.Rapšio asmeninis rekordas – 1 min. 44,38 sek. (pasiektas 2019 m. Singapūre). Per visą rungties istoriją greičiau negu lietuvis plaukė tik P.Biedermannas, amerikietis Michaelas Phelpsas, Y.Agnelis, rusas Danila Izotovas ir australas Ianas Thorpe‘as.

Tačiau nuo tada, kai 2009 metais buvo uždrausti LZR kostiumai greičiau už D.Rapšį plaukė tik Y.Agnelis. Tiesa, australų plaukimo legenda I.Thorpe‘as geriausią savo rezultatą pasiekė dar gerokai prieš LZR kostiumų erą (2001 m.).

Kaip plaukė lietuviai?

Iki šių metų olimpinių žaidynių 200 metrų plaukimo laisvu stiliumi vyrų varžybose dalyvavo tik du lietuviai: Arūnas Savickas (2000 m.) ir Saulius Binevičius (2004 ir 2008 m.). Jiems patekti į pusfinalį nepavyko.

Pastarųjų didžiųjų turnyrų prizininkai (200 m laisvu stiliumi)

Turnyras Auksas Sidabras Bronza Lietuvių rezultatai

OŽ-12 Y.Agnelis, PRA Sunis Jang‘as, KIN, Parkas T.h., KOR – -

OŽ-16 Sunis Jang‘as, KIN Ch.Le Closas, PAF C.Dwyeris, JAV -

PČ-17 Sunis Jang‘as, KIN T.Haasas, JAV A.Krasnychas, RUS 10. D.Rapšys

EČ-18 D.Scottas, DBR D.Rapšys, LIE M.Dovgaliukas, RUS 2. D.Rapšys

RČ-18 T.Haasas, JAV A.Seliskaras, JAV K.Matsumoto, JAP -

PČ-19 Sunis Jang‘as, KIN K.Matsumoto, JAP M.Maliutinas, RUS D.Rapšys diskv.

EČ-21 M.Maliutinas, RUS D.Scottas, DBR Th.Deanas, DBR 4. D.Rapšys

OŽ – olimpinės žaidynės, PČ – pasaulio čempionatas, EČ – Europos čempionatas, RČ – Ramiojo vandenyno šalių čempionatas.