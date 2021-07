Jauniausia Lietuvos olimpietė iš pradžių nežinojo, ar pateko į kitą etapą.

„Dabar išspaudžiau labai daug. Tai galėjo būti paskutinis mano startas šioje rungtyje. Gal netyčia pateksiu į pusfinalį“, – svarstė ji, tačiau netrukus jau gerokai labiau šypsojosi.

Laimėtas plaukimas ir įspūdingo „Tokyo Aquatics Centre“ baseino vanduo lietuvei buvo sėkmingas.

K.Teterevkova 100 distanciją įveikė per 1 min. 06,82 sek. Plaukikė po pirmųjų 50 metrų dar buvo ketvirta, tačiau tada padidino tempą bei už nugaros paliko ir lietuviams gerai žinomą Alia Atkinson. 32 metų Jamaikos plaukikė praeityje buvo nuožmi R.Meilutytės varžovė. Nuo K.Teterevkovos ji atsiliko 0,88 sekundės ir į pusfinalį nepateko.

„Labai pradžiugino rezultatas. Iki olimpinių žaidynių planavau užfiksuoti normatyvą, bet padariau per olimpiadą. Džiaugiuosi“, – sakė K.Teterevkova, kuri į Tokijo žaidynes pateko taip ir neišpildžiusi olimpinio normatyvo.

K.Teterevkovai pusfinalyje teks kovoti ir dar nuo R.Meilutytės triumfo laikų lietuvių gerai išmoktomis pavardėmis. Pati Kotryna įsitikinusi – favoritės yra amerikietė Lilly King ir rusė Julija Jefimova.

Pastaroji į pusfinalį pateko aštuntu numeriu, o distanciją įveikė per 1 min. 06,21 sek. Trečioji bendroje įskaitoje L.King atstumą įveikė per 1 min. 05,55 sek., o geriausiai iš visų pasirodė Pietų Afrikos Respublikos plaukikė Tatjana Schoenmaker. Ji distanciją įveikė per 1 min. 04,82 sek.

K.Teterevkova 100 m krūtine varžybų pusfinalyje kovos pirmadienį 4 val. 50 min. Lietuvos laiku. K.Teterevkova dar varžysis 200 m plaukimo krūtine varžybose – atranka įvyks trečiadienį.