K.Teterevkova pusfinalyje distanciją įveikė per 1 min. 07,39 sek. ir nuo lyderės iš Pietų Afrikos Respublikos Tatjana Schoenmaker atsiliko 2,32 sek. Pastaroji distanciją įveikė per 1 min. 05,07 sek. Antrajame plaukime lietuvė užėmė 7 vietą iš 8 sportininkų, aplenkdama šveicarę Lisa Mamie, kuri distanciją įveikė per 1 min. 07,41 sek.

K.Teterevkova bendroje įskaitoje liko 14-a, o į finalą pateko 8 sportininkės.

Antroji pagal rezultatus buvo tame pačiame plaukime kaip ir lietuvė dalyvavusi JAV plaukimo žvaigždė Lilly King (1 min. 05,40 sek.).

Po neutralia vėliava dėl dopingo skandalų kovojančios Rusijos atstovė Julija Jefimova bendroje įskaitoje buvo penkta ( 1 min. 06,34 sek.).

K.Teterevkova dar varžysis 200 m plaukimo krūtine varžybos, kurių atranka vyks antradienį nuo 5 val. 17 min. Lietuvos laiku.