33-ejų F.Duffy nuostabiai pasirodė bėgimo rungtyje, kai 10 km nubėgo per 33 minutes. 750 m moteris nuplaukė per 18 min. 32 sek., o 40 km dviračiu įveikė per 1 val. 2 min. 49 sek.

Po finiško moteris sunkiai rinko žodžius.

„Tai buvo mano svajonė nuo pat vaikystės. Į žaidynes atvykau kaip viena iš favoričių, tai prideda papildomo spaudimo.

Žinojau, kad esu didžiausia šalies olimpinė viltis, labai norėjau iškovoti medalį, tai – ypatinga akimirka“, – po pergalės kalbėjo sportininkė.