Veteranai į finalą nepateko

Penktadienį Tokijo žaidynių atrankos etape Andrius Gudžius diską numetė 65,94 metro ir užėmė antrąją vietą. Lietuviui nepavyko įvykdyti aukšto atrankos normatyvo (66 metrai), bet tą padarė vos vienas sportininkas – pastarųjų sezonų pasaulio lyderis švedas Danielis Ståhlis. Jis jau pirmuoju metimu įrankį švystelėjo 66,12 metro.

Užtat A.Gudžius aplenkė tris sportininkus, kurie šiais metais diską mesdavo toliau negu lietuvis. Į olimpinį finalą pateko, bet atrankos etape 66 metrų nenumetė sezono reitinge nuo antrosios iki ketvirtosios vietos užimantys slovėnas Kristjanas Čehas, švedas Simonas Petterssonas ir austras Lukasas Weisshaidingeris.

Atrankos etapas nusijojo kelis garsius disko metikus. Į finalą nepateko buvęs pasaulio ir Europos čempionas, dviejų olimpinių sidabro medalių laimėtojas lenkas Piotras Malachowskis, Londono žaidynėse sidabro medalį iškovojęs iranietis Ehsanas Haddadis ir 2019 metų pasaulio vicečempionas jamaikietis Ferdrickas Dacresas.

38-erių P.Malachowskio ir 36-erių E.Haddadžio geriausi laikai jau praėjo. Jiedu nei praėjusį, nei šį sezoną nė karto nenumetė disko bent 65 metrus.

Tuo tarpu 27-erių F.Dacresas, kurio karjeros rekordas yra 70,78 metro, nespėjo atsigauti po praėjusių metų lapkritį atliktos riešo operacijos. Jamaikiečiui kartais pavykdavo atlikti pusėtinus metimus (sezono rekordas – 66,01 metro), bet prieš Tokijo žaidynes jis skundėsi ir dėl prastos fizinės formos, ir dėl sušlubavusios metimo technikos.

F.Dacresas atrankoje užėmė apmaudžiausią 13-ąją vietą ir vos 2 centimetrais atsiliko nuo kito jamaikiečio, į finalą patekusio Chado Wrighto. Įdomu, kad Ch.Wrighto šio sezono rekordas yra net mažesnis negu 18-mečio Mykolo Aleknos.

A.Gudžiaus pakilimas ir bėdos

Olimpinių čempionų Romo Ubarto ir Virgilijaus Aleknos pėdomis žengti bandantis 30-metis A.Gudžius dalyvauja antrose olimpinėse žaidynėse. Prieš penkerius metus Rio de Žaneire jis atrankos etape užėmė ketvirtąją vietą, bet finalas lietuviui susiklostė labai prastai. A.Gudžius geriausiu pirmuoju bandymu diską numetė 60,66 metro ir liko paskutinėje 12-ojoje vietoje.

Kaunietis išmoko Rio de Žaneiro pamoką ir iškart po olimpinių žaidynių tapo vienu iš pasaulio disko metimo lyderių. 2017 metais A.Gudžius iškovojo pasaulio pirmenybių aukso medalį, 2018 metais prie jo pridėjo Europos pirmenybių aukso medalį, tuodu sezonus kelis kartus tapo Deimantinės lygos etapų prizininku.

Deja, po to pasipylė traumos. 2019 metų pavasarį disko metikui buvo atlikta pėdos operacija ir rezultatai nebegerėjo. A.Gudžiaus asmeninis rekordas nepasikeitė nuo 2018 metų, kai jis Stokholme diską numetė 69,59 metro.

2019 metų pasaulio pirmenybėse A.Gudžius užėmė tik 12-ąją vietą.

Šį sezoną geriausias A.Gudžiaus rezultatas – 68,62 metro. Šiais metais diską toliau metė keturi lengvaatlečiai: švedas Danielis Stahlis (71,40 m), slovėnas Kristjanas Čehas (70,35 m), švedas Simonas Petterssonas (69,48 m) ir austras Lukasas Weisshaidingeris (69,04 m).

Į sezono lyderių dešimtuką taip pat patenka amerikietis Reggie Jagersas (67,82 m), Alexas Rose‘as iš Samoa (67,48 m), vokiečiai Danielis Jasinski (67,47 m) bei Clemensas Pruferis (67,41 m) ir italas Giovanni Faloci (67,30 m).

R.Jagersas, A.Rose‘as ir G.Faloci nesugebėjo patekti į olimpinių žaidynių finalą. Jų metimai atrankos etape buvo per trumpi.

Nenugalimas švedas

Nuo 2019 metų aiškus disko metimo rungties lyderis yra švedas D.Stahlis. Šis lengvaatletis 2017 metų pasaulio ir 2018 metų Europos pirmenybėse atsiliko tik nuo A.Gudžiaus ir dukart paeiliui iškovojo sidabro medalius, bet dar 2017 metais pirmą kartą numetė diską daugiau nei 70 metrų, o užpernai tapo pasaulio čempionu.

Per Deimantinės lygos varžybas švedas 2019 metais laimėjo keturis iš penkių etapų, 2020 ir 2021 metais – po du etapus (pandemijai sujaukus varžybų tvarkaraščius tiek etapų tebuvo surengta).

Deimantinėje lygoje per pustrečio sezono D.Stahlio dominavimą nutraukė tik jamaikietis F.Dacresas. Jis atliko didmeistrišką metimą 2019 metais Rabate (70,78 m).

2019 metais toliau negu 70 metrų diską mėtė tik D.Stahlis ir F.Dacresas, 2020 metais – D.Stahlis ir kolumbietis Mauricio Ortega, 2021 metais – D.Stahlis ir slovėnas K.Čehas.

M.Ortegai pernai labai pasisekė per Portugalijos mieste Luveljėje vykusias varžybas. Jose M.Ortega (70,29 m) bei ekvadorietis Juanas Caicedo (69,60 m) itin palankiomis sąlygomis atliko išskirtinius metimus ir pasiekė nacionalinius rekordus.

Beje, D.Stahlis yra pasiekęs puikių rezultatų ir kitame sektoriuje. Jis tris kartus tapo Švedijos rutulio stūmimo čempionu.

Čempionas atsitraukė

Per dvejas praėjusias olimpines žaidynes disko metimo varžybas laimėjo vokiečiai broliai Robertas ir Christophas Hartingai. Londono žaidynių čempionas R.Hartingas, kuriam dabar 36-eri, jau baigė sportininko karjerą. Tuo tarpu 31-erių Ch.Hartingas vis dar mėto diską, bet jo rezultatai nėra geri.

Ch.Hartingas nei per 2018 metų Europos, nei per 2019 metų pasaulio pirmenybes nepateko į finalą, o šiais metais neiškovojo teisės dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Sezono lyderių lentelėje olimpinio čempiono pavardė įrašyta tik 28-ojoje eilutėje. Geriausias jo sezono rezultatas – 65,40 metro.

Tokijo žaidynėse Vokietijai atstovavo kiti trys disko metikai. Vienas iš jų – Davidas Wrobelis – nepateko į finalą, o D.Jasinski ir C.Pruferis šeštadienį bandys kovoti dėl olimpinio medalio.

Lietuva – tarp lyderių

Vyrų disko metimo varžybos buvo surengtos per visas vasaros olimpines žaidynes. Net trylika kartų olimpiniais čempionais tapo JAV disko metikai, bet pastarąją pergalę šios rungties varžybose amerikiečiai iškovojo labai seniai. Nė vienam JAV sportininkui nepavyko tapti čempionu nuo tada, kai 1976 metų Monrealio žaidynėse triumfavo Macas Wilkinsas.

Keturis aukso medalius laimėjo Vokietijos disko metikai, o Lietuva istorinėje medalių lentelėje užima trečiąją vietą. Mūsų šalies sąskaitoje yra trys aukso ir vienas bronzos medalis.

1992 metų Barselonos žaidynių čempionu tapo Romas Ubartas, 2000 metų Sidnėjaus ir 2004 metų Atėnų žaidynių čempionu – Virgilijus Alekna. 2008 metų Pekino žaidynėse V.Alekna iškovojo bronzos medalį. 1988 metų Seulo žaidynėse R.Ubarto laimėtas sidabro medalis įrašytas į SSRS sąskaitą.

Keturi disko metikai olimpines varžybas laimėjo daugiau nei po kartą. Amerikietis Alas Oerteris iškovojo net keturis aukso medalius (1956, 1960, 1964 ir 1968 m.), po du kartus JAV vėliava buvo keliama pagerbiant Martiną Sheridaną (1904 ir 1908 m.) bei Budą Houserį (1924 ir 1928 m.).

Šiame amžiuje prie trijų amerikiečių prisidėjo V.Alekna. Be to, V.Aleknai iki šiol priklauso olimpinis disko metimo rekordas. Per Atėnų žaidynes jis diską numetė 69,89 metro.