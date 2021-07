S. Biles turi kelialapius į visų varžybų finalus. 142 cm ūgio Simone Tokijuje buvo laikoma neginčytina favorite daugiakovėje iškovoti visus aukso apdovanojimus, tačiau dabar panašu, jog gimnastikos individualiose rungtyse intriga tik didės.

S. Biles antradienį nelauktai pasitraukė iš komandinių moterų sportinės gimnastikos varžybų, kuriose be savo lyderės likusios amerikietės užėmė antrąją vietą, pirmąją užleisdamos rusėms. Pastarosios valstybės gimnastės trofėjų iškovojo pirmą kartą nuo 2008 metų.

Nors antradienį po šuolio ir nelabai sėkmingo nusileidimo buvo galvojama kad S.Biles gavo traumą, po kiek laiko ji pasirodė arenoje, tačiau atsisakė varžytis. Kitą vertus, sidabrinį apdovanojimą atletė atsiėmė.

Oficiali antradienio pasitraukimo priežastis – psichologinės sportininkės problemos. Tokių problemų 25 pasaulio gimnastikos čempionatų medalius, iš jų net 19 aukso, turinti S.Biles turėjo ir po 2016 metų olimpiados. Tada amerikietė nutarė metams stabdyti savo startus.

„Aš neslepiu, kad sergu dėmesio deficito sindromu ir hiperaktyvumu. Aš vartoju vaistus nuo šios ligos nuo pat vaikystės.

Tačiau aš laikausi visų antidopingo taisyklių. Vaistus aš vartosiu ir toliau, nes man to reikia, ir reikia mano sportui.

Visiškai nebijau, kad apie tai žino ne tik specialistai, tačiau dabar ir didžioji visuomenės dalis. Turiu padaryti tai, kas man būtų naudinga – sutelkti dėmesį į savo psichinę sveikatą ir nekenkti savo savijautai bei gerovei“, – kalbėjo savo ligą atskleidusi S. Biles.

Kalbama, kad garsenybė šia liga susirgo trejų metų, kai dėl alkoholio vartojimo iš sportininkės mamos buvo atimtos teisės į keturių vaikų auginimą.

Visi keturi Shennon Biles vaikai buvo išvežti į vaikų namus, o po pusmečio Simone ir metų seserį Adrie įsivaikino tikrasis senelis Ronaldas, kuris buvo JAV oro pajėgų lakūnas.

2016 metais Rio de Žaneire S. Biles iškovojo 4 aukso ir 1 bronzos medalį visose įmanomose rungtyse, o Tokijuje taip pat planavo kovoti dėl penkių medalių.

Kitą vertus, pagrindiniai JAV gimnastikos rinktinės oponentai patikino, kad žino, kodėl pas S.Bales atsirado psichologinės problemos.

Garsus Rusijos sporto metikas Nikojaus Durmanovas tikina, kad psichologiniai sutrikimai sportininkei per žaidynes įvyko dėl metilfentidato vartojimo. Teisingiau – dėl jo nevartojimo.

Metilfenidatas yra stimuliuojantis vaistas, vartojamas dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimams gydyti.

Šią versiją praplėtė šuolių į vandenį olimpinė čempionė rusė Jelena Vaicechovskaja.

„Amerikietė neturi galimybės vartoti šių vaistų, todėl atsirado sindromas, kurio jį negali be medicininių preparatų atsikratyti“, – kalbėjo J.Vaicechovskaja.

Rusijos medikai gavo patvirtinimus, kad metilfenditatą į Japoniją įsivežti galima turint tik specialų leidimą, nes šis vaistas šalyje yra draudžiamas.

Kad būtų gautas leidimas įsivežti per muitinę, privalu turėti Japonijos medicinos įstaigos specialų raštą.

Jis gaunamas per 7-10 dienų, tačiau per pandemiją laikas ilgėja iki šešių mėnesių. Neva JAV rinktinės medikai manė, kad užteks antidopingo agentūros išduotų leidimų sportininkei gerti vaistą, kad jis būtų įvežtas į Japoniją. Tačiau per sieną jis nebuvo pravežtas.

„Dėl savo aplaidumo JAV rintkinė neteko žvaigždės, kuri galėjo šaliai padovanoti ne keturis kaip Ro de Žaneire, o net šešis aukso medalius. Bet dabar to nebus“, – kalbėjo A.Vaicechovskaja.

Tokioje padėtyje dėl problemų su psichologija atsiduria ne tik moterys. Anglijos futbolo rinktinės ir klubo „Manchester United“ puolėjas Marcusas Rashfordas sakė, kad paauglystėje jis irgi patirdavo kažką panašaus.

2018 metais NBA žvaigždė Kevinas Love'as atskleidė, jog kartą per rungtynes jį ištiko panikos priepuolis, o olimpinio plaukimo garsenybė Michaelas Phelpsas ir Anglijos kriketo žaidėjas Marcusas Trescothickas taip pat atviravo apie savo problemas dėl psichinės sveikatos.

Australijos Monasho universiteto sporto psichologijos ir sporto žurnalistikos ekspertė Julie-Ann Tullberg naujienų agentūrai AFP sakė, kad „psichinė sveikata jau ilgą laiką buvo pamirštama, kaip nepatenkinamų rezultatų per tokius įtemptus sporto renginius kaip Olimpinės žaidynės priežastis“.

„Tačiau dabar sportininkai nori atvirai kalbėti apie jiems daromą spaudimą“, – sakė ji.

Anot J.-A. Tullberg, žmonės susiduria su „nerimu dėl rezultatyvumo“ visose gyvenimo srityse, o tą nerimą sustiprino dabartinė padėtis pasaulyje, kai žmonės dėl koronaviruso pandemijos periodiškai gyvena karantino sąlygomis.

„Tačiau dabar žmonės yra labiau linkę kalbėti apie, savo psichinę sveikatą“, – pridūrė ji.

„Mums nuolat siūlomos palaikymo grupės, mes raginami siekti pagalbos, o žmonės dabar naudojasi šiomis galimybėmis, nes jie taip nebebijo pasekmių, jeigu jų darbo vietoje žinoma, kad jie patiria sunkumų“, – pažymėjo ekspertė.

Pasak J.-A. Tullberg, beprecedentės viruso prevencijos priemonės, taikomos Tokijo žaidynių sportininkams, privalantiems nepalikti olimpinio kaimelio, neabejotinai turėjo įtakos rungtynių dalyviams.

„Manau, kad olimpinio kaimelio burbulas daro didelę įtaką atletams“, – sakė ekspertė.

„Anksčiau jie po renginių galėjo eiti į vakarėlius, tačiau dabar jie to daryti negali pirmąkart pastarojo meto istorijoje“, – pridūrė ji.

Toronto priklausomybių ir psichinės sveikatos centro klinikinė psichologė Katy Kamkar pažymėjo, kad S. Biles prisipažinimas gali padėti „normalizuoti pokalbį“.

„Sporto pasaulyje visuomet buvo akcentuojamas fizinis ir protinis pasirengimas“, – sakė ji Kanados visuomeniniam radijui.

„Tai savo ruožtu gali toliau kurstyti tam tikrą tylų kentėjimą ir saviizoliaciją“, – pridūrė K. Kamkar.

Aly Raisman, triskart olimpinė čempionė ir buvusi S. Biles komandos draugė, pareiškė, kad dėl į ją dedamų lūkesčių masto prieš Tokijo žaidynes pastaroji kelis mėnesius patyrė didžiulį spaudimą.

„Visi turi savo ribas – ji gi yra žmogus“, – JAV televizijai sakė A. Raisman.