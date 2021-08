Savaitgalį Smiltynėje vyko Lietuvos paplūdimio lėkščiasvydžio čempionato kovos

Čempionate dalyvavo 6 komandos. Kadangi pirmenybės buvo atviros ir užsienio komandoms, šalia 3 Lietuvos komandų („Vorai“, „Shooting Stars“ ir „Marių meškos“) dalyvavo ir svečiai iš Latvijos („Salaspils“ ir „Sirocco“) bei Lenkijos („Zly Kosmodysk“).

Pučiant itin stipriam ir permainingų krypčių vėjui, komandoms reikėjo demonstruoti aukščiausią meistriškumą ir ištvermę. Geriausiai sekėsi svečiams iš Latvijos, komandai „Salaspils FK“, jie abi dienas žengė be pralaimėjimų bei užtikrintai nugalėjo ir finale. Antri liko „Vorai“ iš Vilniaus, kuriems atvykus negausia sudėtimi, jėgų pakako tik prasibrauti į finalą. Likę antri jie finišavo aukščiausiai tarp Lietuvos komandų, taip išlaikydami stipriausios Lietuvos komandos statusą. Trečią vietą iškovojo kita Latvijos komanda „Sirocco“, mažąjame finale įveikę „Marių Meškas“ iš Klaipėdos.

Garbingiausią turnyro apdovanoijmą – žaidimo dvasios (Spirit of the game) prizą namo parsivežė komanda iš Kauno „Shooting Stars“, tai jau antras toks apdovanojimas šiai komandai per pastarąjį mėnesį.

Naudingiausiu žaidėju tarp vyrų tapo Dovydas Gauba iš „Vorų“, o tarp moterų laurus nuskynė Lasma Kublicka iš „Salaspils“.

Šiuo čempionatu baigiamas ir paplūdimio ultimeito sezonas. Komandos vėl grįžta į stadionus, o jau rugpjūčio 21 dieną Druskininkuose susirems dėl Lietuvos čempiono vardo ant vejos.

Lėkščiasvydis, dar vadinamas ultimeitu (angl. ultimate) arba frisbiu (angl. frisbee) – bekontaktis komandinis žaidimas, žaidžiamas su 175 gramų skraidančiuoju disku.

Lėkščiasvydis – tai greičio, technikos bei taktinių įgūdžių reikalaujantis žaidimas su pagrindine garbingo žaidimo taisykle (angl. Spirit of the game).

Žaidimo tikslas – pelnyti taškus perdavinėjant diską savo komandos nariams. Taškai pelnomi pagavus diską taškų pelnymo zonoje, panašiai kaip amerikietiškame futbole arba regbyje, tačiau čia priešingai, diską turintis žaidėjas bėgti negali.