Tokijo staigmena: pasaulio tinklinio čempionai lenkai olimpinių medalių neiškovos

Ketvirtadienį olimpinio vyrų tinklinio turnyro pusfinalyje įvyks dviguba Europos ir Pietų Amerikos dvikova. Prancūzai susigrums su Argentinos rinktine, o kitas rungtynes žais Rusijos ir Brazilijos komandos.

Brazilijos ir Rusijos tinklininkai per ketvirtfinalio rungtynes aikštėje ilgai neužtruko ir nugalėjo sausu rezultatu 3:0. Brazilai įveikė japonus (per 1 val. 37 min.), rusai – kanadiečius (per 1 val. 45 min.).

Daug atkakliau kovojo Argentinos ir Italijos tinklininkai. Argentiniečiai laimėjo 3:2 (mačas truko 2 val. 32 min.).

Vis dėlto dienos puošmena buvo Lenkijos ir Prancūzijos rinktinių mūšis. Lenkai, kurių gretose siautė natūralizuotas kubietis Wilfredo Leonas (jis pelnė 29 taškus), laimėjo pirmąjį ir trečiąjį setus, bet prancūzai dukart išlygino rezultatą.

O per penktąjį setą žaidimas vyko viena kryptimi – prancūzai nugalėjo 15:9. Mačas truko 2 val. 25 min.

Prancūzijos vyrų tinklinio rinktinė pirmą kartą pateko į olimpinių žaidynių pusfinalį. Iki šiol geriausias prancūzų rezultatas buvo aštuntoji vieta 1988 metų Seulo žaidynėse.

Įdomu, kad ir Argentinos rinktinė geriausią olimpinį rezultatą pasiekė 1988 metais, kai iškovojo bronzos medalius. Nuo tada argentiniečiai nė karto nelaimėjo nei olimpinių, nei pasaulio pirmenybių apdovanojimų.

Ketvirtfinalis

Rusija – Kanada 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).

Brazilija – Japonija 3:0 (25:20, 25:22, 25:20).

Argentina – Italija 3:2 (21:25, 25:23, 25:22, 14:25, 15:12).

Prancūzija – Lenkija 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:21, 15:9).