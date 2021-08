„Turi būti iš Rusijos, kad taptum olimpiniu čempionu“, – šaukė armėnas.

1:5 finalinėje kovoje pralaimėjęs armėnas dėl pasyvumo kovojo parteryje.

Rusas bandė varžovą atkelti nuo žemės, tačiau to padaryti nepavyko, galingas armėnas nuolat lietė žemę. Vis dėlto Rusijos rinktinės treneriai kreipėsi į teisėją, kad šis peržiūrėtų epizodą. Įvykį įvertinę arbitrai skyrė du taškus M.Jevlojevui.

Armėnas nesuprato, kas įvyko, maža to, gavo įspėjimą dėl taisyklių pažeidimo. Be to, teisėjai net nepaaiškino, kas buvo padaryta blogai.

Vėliau paaiškėjo, kad armėnas neva buvo užkabinęs ruso koją, o tai yra draudžiama.

Panašių incidentų, kai teisėjai olimpiadoje priima sunkiai suprantamus sprendimus, yra pasitaikę ir anksčiau. Rio de Žaneiro olimpiados aštuntfinalyje Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis nusileido uzbekui Šachramui Gijasovui, nors ringe atrodė kur kas solidžiau.

„Aš nežinau... Galvoju, vau! Kaip galiu pralaimėti? Nesuprantu, kaip galėjau pralaimėti“, – tada kalbėjo 0:3 kovą pralaimėjęs lietuvis.