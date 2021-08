Finalo rungtynės bus žaidžiamos šeštadienį.

Nors Egipto rinktinė pirmą kartą prasibrovė į olimpinį pusfinalį, labiausiai tituluotai šio amžiaus pasaulio komandai Prancūzijos rinktinei ketvirtadienį nebuvo paprasta.

Egipto rankininkai varžovus šaltu dušu perliejo jau mačo pradžioje, kai nuskuodė į priekį 5:1. Vis dėlto Prancūzijos ekipa netrukus pakeitė įvykių eigą, o pirmojo kėlinio viduryje įmetė keturis įvarčius paeiliui ir persvėrė rezultatą 8:7. Tuo metu ypač spindėjo prancūzų vartininkas Vincent‘as Gerard‘as, atrėmęs du baudinius ir dar kelis pavojingus metimus.

Po to komandos ilgai žengė koja kojon. Tik antrojo kėlinio viduryje prancūzai įgijo nedidelę 2-3 įvarčių persvarą, kurios Afrikos čempionai nebepanaikino.

„Džiaugiamės pergale, bet mūsų ambicijos yra didesnės, negu patekti į finalą, – sakė Prancūzijos rinktinės treneris Guillaume‘as Gille‘is. – Mūsų komanda pasižymi puikia energija. Joje persipynusios skirtingos kartos, skirtingos kultūros, todėl mes galime prisitaikyti prie įvairių varžovų ir situacijų. Nuostabu, kad patekome į ketvirtą iš eilės olimpinį finalą“.

Prancūzijos rinktinė žais ketvirtame iš eilės olimpiniame finale. 2008 ir 2012 metais prancūzai tapo čempionais, o 2016 metais lemiamas rungtynes pralaimėjo.

Į Tokijo žaidynes atvyko trys rankininkai, kurių kolekcijose jau yra po tris olimpinius medalius. Šeštadienį ketvirtą kartą ant garbės pakylos lips prancūzų rankinio legendos 36-erių Nikola Karabatičius, taip pat 36-erių Lucas Abalo ir 39-erių Michaelis Guigou.

Ar olimpinėse žaidynėse galės dalyvauti ryškiausia šio amžiaus prancūzų žvaigždė N.Karabatičius, paaiškėjo tik prieš pat kelionę į Japoniją. Šiam rankininkui spalio mėnesį patyrus kelio raiščių traumą, gydytojai prognozavo, kad N.Karabatičius nespės pasveikti iki Tokijo žaidynių. Bet ilgametis „mėlynųjų“ lyderis ant kojų atsistojo greičiau nei tikėtasi.

Nors ką tik išsigydė traumą, N.Karabatičius ir šiame olimpiniame turnyre yra vienas ilgiausiai žaidžiančių ir vienas rezultatyviausių Prancūzijos rinktinės rankininkų. Jis daug bėdų pridarė ir Egipto komandai, į kurios vartus įmetė 4 įvarčius.

„Tai stebuklinga, – po pergalės prieš egiptiečius džiaugėsi N.Karabatičius. – Šiandien mano dukrelės Noros gimtadienis, todėl ši pergalė man ypatinga. Smagu vėl džiaugtis pergalėmis su komandos draugais. Šiandien nežaidėme labai gerai, bet matėme, kaip gerai šiame turnyre žaidė Egipto komanda, todėl buvome susikaupę ir psichologiškai pasiruošę“.

Pasaulio ir Europos čempionų dvikovoje sąlygas diktavo Danijos rankininkai. Šių metų pasaulio čempionai danai praėjusių metų Europos čempionams ispanams nė karto neleido išsiveržti į priekį. Tiesa, rungtynių pradžioje Ispanijos rinktinė kelis kartus lygino rezultatą (paskutinį kartą – 5:5), bet po to didesnis skaičius švieslentėje visą laiką degė prie Danijos pavadinimo.

Ispanijos rinktinė varžovus nerimauti privertė tik apie 50-ąją minutę, kai sumažino atsilikimą iki vieno įvarčio 21:22. Ispanai netgi turėjo kamuolį, bet rezultato neišlygino.

Danijos komandos puolimo gijas tvirtai laikė Mikkelis Hansenas. Ryškiausia danų žvaigždė į ispanų vartus įmetė 12 įvarčių. M.Hansenas per visas rungtynes pelnė 52 įvarčius ir yra rezultatyviausias turnyro rankininkas.

Danijos rinktinė olimpiniame finale žais antrą kartą. Kol kas danų sąskaitoje yra tik vienas medalių komplektas – 2016 metų Rio de Žaneiro auksas.

Olimpiniai vyrų salės rankinio turnyrai rengiami nuo 1972 metų. Iki šiol aukso medalius iškovojo aštuonios šalys: Jugoslavija, SSRS, Kroatija, Prancūzija (po du kartus), Vokietijos Demokratinė Respublika, Nepriklausomų Valstybių Sandrauga, Rusija ir Danija (po kartą).

Be to, per 1936 metų Berlyno žaidynes vyko lauko rankinio turnyras (komandas sudarė po 11 žaidėjų). Jo nugalėtoja tapo Vokietijos rinktinė.

Du olimpinius medalius iškovojo SSRS rinktinėje žaidęs Valdemaras Novickis. Jis iš 1980 metų Maskvos žaidynių parsivežė bronzą, iš 1988 metų Seulo žaidynių – auksą.

Prancūzija – Egiptas 27:23 (13:13). Descat 5, Memas 5, Remili 4, N.Karabatičius 4/ El Ahmaras 5, Omaras 5, Mohamedas 4.

Danija – Ispanija 27:23 (14:10). M.Hansenas 12, Gidselis 5, Mensah 4/ A.Duišebajevas 5, Figuerasas 5, Gomezas 4.