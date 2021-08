Lietuvos švieslentė. Futbolo čempionų pravaikštos, „audra“ Kazlų Rūdoje ir Vilniaus regbininkų staigmena

Futbolas

A lyga. 25 turas

„Panevėžys“ – Gargždų „Banga“ 3:1. J.Eliasas 13, Elivelto 44, A.Kapnidis 88/ S.Urbys 90. 500 žiūrovų.

Vilniaus „Riteriai“ – Marijampolės „Sūduva“ 1:3. A.Lezama 76/ A.Živanovičius 57, G.Matulevičius 72 S.Nyuiadzi 78.

Kauno „Žalgiris“ – Kauno „Hegelmann“ 2:1. D.Šešplaukis 62, D.Naah 66/ A.Neguebo 70.

Alytaus „Dainava“ – Telšių „Džiugas“ nukeltos.

Kėdainių „Nevėžis“ – Vilniaus „Žalgiris“ nukeltos.

Lentelė: „Sūduva“** – 49, Vilniaus „Žalgiris“***** – 44, Kauno „Žalgiris“** – 42, „Panevėžys“**** – 41, „Hegelmann“ – 38, „Riteriai“ – 30, „Džiugas“* – 25, „Dainava“* – 22, „Banga“ – 21, „Nevėžis“* – 9. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių. „Dainavai“ prieš turnyrą skirti 3 baudos taškai.

Rezultatyviausi žaidėjai: N.Petkevičius („Hegelmann“) – 11 įvarčių, S.Hamuličius („Dainava“) – 10, Ph.Otele (K. „Žalgiris“), L.Pilibaitis (K. „Žalgiris“) ir S.Urbys („Banga“) – po 9.

A lyga nukėlė dvejas šio turo rungtynes. „Džiugas“ neatvyko į Alytų, nes Telšių klube nustatytas koronaviruso židinys, o Vilniaus „Žalgiris“ paprašė dar vienos pertraukėlės dėl Europos turnyrų rungtynių. Lygos vadovybė liepos ir rugpjūčio mėnesiais nukėlė net penkerias Vilniaus komandos rungtynes.

Visose trejose žaistose rungtynėse pergales pasiekė dėl aukščiausių vietų kovojančios komandos: „Sūduva“, Kauno „Žalgiris“ ir „Panevėžys“.

Pirmoji lyga

18 turas. Kazlų Rūdos „Šilas“ – „Jonava“ 2:3 (R.Mačežinskas 6, Š.Činikas 28 (į savo vartus)/ F.Halgošas 3, 22, T.Eliošius 10),

„Šiauliai“ – Vilniaus „Riteriai B“ 4:0, Mažeikių „Atmosfera“ – Vilniaus „Žalgiris B“ 3:3, Kauno „Žalgiris B“ – Kretingos „Minija“ 0:0, Vilniaus BFA – „Panevėžys B“ 2:4, Klaipėdos „Neptūnas“ – Plungės „Babrungas“ 0:2, Gargždų „Banga B“ – Marijampolės „Sūduva B“ 3:1.

Lentelė: „Jonava“ – 49, „Šiauliai“* – 46, Vilniaus „Žalgiris B“* – 34, „Panevėžys B“ – 33, „Šilas“* – 29, „Atmosfera“ – 29, „Babrungas“ – 28, „Banga B“ – 28, „Neptūnas“ – 19, „Riteriai B“ – 16, BFA – 16, „Minija“* – 15, „Sūduva B“ – 10, Kauno „Žalgiris B“ – 10.

*Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių.

Svarbiausias turo įvykis buvo lyderės „Jonavos“ ir dėl trečiosios vietos kovojančio „Šilo“ rungtynės. Jos prasidėjo labai audringai – komandos per pirmą pusvalandį įmušė net penkis įvarčius. Tačiau po to futbolininkai aprimo ir daugiau įvarčių nepelnė, o pergalę 3:2 šventė jonaviečiai, kurie rungtynes baigė be 54-ąją minutę pašalinto Almanto Vansevičiaus.

Moterų lyga

12 turas. Gargždų „Banga“ – „Vilnius“ 1:0, Utenos „Utenis“ – Kauno „Žalgiris“ 0:4.

Lentelė: Šiaulių „Gintra“* – 33, Vilniaus „Žalgiris“* – 25, „Banga“ – 17, Kauno „Žalgiris“ – 17, „Vilnius“ – 10, „Utenis“ – 0. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių.

Regbis

Baltijos lyga. 2 turas

A grupė. Rygos „Livonia“ – Šiaulių „Baltrex“ 22:53, „Šiauliai“ – Vilniaus „Geležinis vilkas“ 12:22.

B grupė. Rygos „Miesnieki“ – Kauno „Ąžuolas“ 17:34, Šiaulių „Vairas“ – Vilniaus VRA 37:3.