Dar vienas lietuvis įveikė „Iron man“ triatlono varžybas

J. Narkevičius pasakoja dalyvauti tokiose varžybose svajojęs jau kurį laiką: „Prieš metus pradėjau galvoti, kad būtų smaugus iššūkis įveikti tokią sudėtingą distanciją. Žinoma, reikia labai didelio pasirengimo ir laiko. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nebuvo sunku. Tai tikrai sunkus fizinių ir psichologinių jėgų išbandymas.“

Greičiausiai tris rungtis įveikė vokietis Tomas Hohenadlis – per 8 val. 28 min. ir 14 sek., antrąją ir trečiąją vietas užėmė Didžiosios Britanijos atstovai – Matthew Brookeʼas ir Jamesas Ellisas, distanciją įveikę atitinkamai per 8 val. 41 min. ir 28 sek. ir per 8 val. 42 min. ir 46 sek.

Ilgas pasirengimas varžyboms

J. Narkevičius sako, kad ruoštis varžyboms pradėjo prieš metus: „Sportuoju nuo jaunystės, tai yra mano gyvenimas. Bėgdamas, mindamas dviratį galiu atsipalaiduoti ir užmiršti darbo problemas.

Per šiuos metus sportininkas išbandė jėgas ir kopdamas į ne vieną aukštumą: „Praėjusiais metais pavyko įkopti į Andų kalnuose, Argentinos ir Čilės pasienyje, esantį Ochos del Salado ugnikalnį, kurio aukštis – 6893 metrai. Tai aukščiausias ugnikalnis pasaulyje. Tam irgi reikėjo nemenko pasiruošimo. Liepos mėnesį kopėme į Monblano viršūnę, bet dėl prastų orų viršūnės pasiekti nepavyko.“

Paklaustas, ar tai sunkiausios varžybos, kuriose teko dalyvauti, J. Narkevičius sako, kad tai buvo sunkiausias pasirengimas ir varžybos: „Visas pasiruošimas vyko ne vieną mėnesį, o paskutinius tris mėnesius jis buvo labai sistemingas – skirtingos treniruotės, daug plaukiojimo, daug bėgiojima ir važinėjimo dviračiu. Tai ne tik fizinis iššūkis kūnui, bet ir labai didelis psichologinis išbandymas. Turiu galvoje ne tik sportą, bet ir mitybą, tinkamą poilsį. Gyvenau kitokį gyvenimą ir tiek aš, tiek mano šeima labai džiaugiamės, kad pavyko pasiekti šį gyvenimo tikslą.“

Paklaustas, kaip atrodo įprastinė pasirengimo šioms varžyboms savaitė, Justas sako, kad darbas ir sportas tampa pagrindiniais dalykais gyvenime: „Kiekvieną dieną sportui reikia skirti apie 3-5 valandas, savaitgaliais – dar daugiau. Žinoma, viskas derinama su poilsiu, bet tikrai pasiruošimas buvo kaip atskiras darbas“

Sunkiausia rungtis – bėgimas

Kaip pasakoja atletas, sunkiausia rungtis jam buvo bėgimas, nors paskutinius dešimt kilometrų bėgo gana lengvai.

„Pirma rungtis – plaukimas – turbūt yra lengviausia, nes dar esi kupinas jėgų, gali protingai įvertinti situaciją. Be to, man patinka plaukti. Dviračio mynimas tikrai yra iššūkis, ypač kai turi įveikti 180 kilometrų. Reikia labai gero pasirengimo, technikos, suprasti trasą. Žinoma, daug lemia ir pats dviratis“, – sako J. Narkevičius.

„Turbūt sunkiausia yra bėgimas. Ypač dėl to, kad tai paskutinė rungtis ir pradžioje plaukdamas ar važiuodamas dviračiu dar gali pagalvoti apie jėgų taupymą, o bėgimas yra paskutinis ir parodo žmogaus stiprybę. Žinoma, kad bėgant kyla daug minčių ir, būna, norisi stoti, nebaigti rungties, bet visada prisimeni, kiek daug darbo įdėjai ir treniravaisi norėdamas čia būti. Bet keisčiausia, kad paskutinius dešimt kilometrų nubėgau gana lengvai“, – sako J. Narkevičius.