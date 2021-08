Velomaratone 100 km lenktynes laimėjo Eimantas Gudiškis

„CRAMO Sport“ ir „CRAMO Semi-Sport“ dalyvių gretose buvo galima išvysti tokius žinomus veidus kaip, čempioną ir praėjusių metų „IKI Velomaratono“ sportinio važiavimo laimėtoją Ramūną Navardauską, olimpietį Tomą Vaitkų, Europos žaidynių dalyvį Gediminą Bagdoną ir kitus aukšto lygio atletus, rašoma pranešime spaudai.

Greičiausiai 50 km distanciją „CRAMO Semi-Sport“ vyrų grupėje įveikė Colinas Catlinas. Amerikietis atvažiavo per 1 val. ir 8 min., o dar keturi sportininkai atsiliko vos 2 sekundėmis: Martynas Maniušis, Artūras Buivydas bei Adas Vėjas Ridikas.

Moterų „CRAMO Sport“ 50 km važiavimo nugalėtoja – Daiva Ragažinskienė. Ji 50 km įveikė per 1 val. 8 min ir 9 sekundes. D.Ragažinskienės pergalė užtikrina – antrąją vietą užėmė Rasa Pocytė (atvažiavo per 1 val. 10 min. ir 33 sek.), o trečiąją – per 1 val. 12 min ir 30 sek. atmynusi Tatjana Petrauskienė.

Įtempčiausia kova vyko „CRAMO Sport 100 km“ grupėje. Lenktynių pirmoje pusėje į priekį buvo išsiveržę šeši sportininkai: D.Šertvytis, K.Knops, J.Klimavičius, E.Gudiškis, A.Dolgovas ir E.Čivilis. Vis dėl to, lemiamą akimirką kova įvyko tarp Justo Klimavičiaus ir Eimanto Gudiškio.

E.Gudiškis iškovojo pergalę, atvažiavęs 2 sek. greičiau nei jo varžovas – per 2 val. 17 min ir 8 sek.

Po 1 min. ir 2 sek. įvyko dar viena kova dėl trečios vietos. Ją laimėjo Tomas Micė.

Po profesionalų Velomaratone prie starto linijos stojo ir mėgėjai, riedutininkai, paspirtukininkai ir riedlentininkai, taip pat elektrinių paspirtukų vairuotojai ir atskiroje grupėje – vaikai.