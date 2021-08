Riešo traumos išvargintas Lukas Mugevičius baigia karjerą – dirbs Vilniaus teniso akademijos treneriu

2017 m. pradžioje ant 390-osios ATP reitingo pakopos (trečias geriausias rezultatas Lietuvos vyrų teniso istorijoje) buvusį L. Mugevičių išvargino nesibaigiantys dešinės rankos riešo skausmai, nepraėję net ir po 3 Lietuvoje bei Vokietijoje atliktų operacijų.

Nutolti nuo mėgiamos sporto šakos dabar jau buvęs Lietuvos teniso rinktinės narys nežada – jis papildė Vilniaus teniso akademijos trenerių gretas.

Pirmuosius riešo skausmus tenisininkas pajuto dar 2016 m. pabaigoje, dalyvaudamas Tunise vykusiuose turnyruose.

„Po vieno iš susitikimų ėmė mausti ranką. Iš pradžių skausmo labai nesureikšminau, pabaigiau vieną turnyrą, dalyvavau kitame. Visgi maudimas palaipsniui peraugo į stiprius skausmus. Žaisti galėjau jau tik po rimtų nuskausminamųjų injekcijų. Suprantama, tuomet dar nebuvo jokių minčių, kad tai yra mano karjeros pabaigos pradžia. Juolab, turėjau tikrai gerą sezoną ir kilau ATP reitinge“, – prisiminė L. Mugevičius.

Būtent 2016 m. tenisininkas iškovojo pirmuosius titulus ITF Futures serijos turnyruose, o viena iš skambiausių pergalių buvo pasiekta tų pačių metų vasarą. Kaune vykusiame Daviso taurės susitikime prieš Pietų Afrikos rinktinę L. Mugevičius 3:6 7:6 6:0 6:4 įveikė afrikiečių lyderį Lloydą Harrisą, šiuo metu užimantį 46-ą ATP reitingo vietą.

2017 m. gegužės mėn. L. Mugevičiui buvo atlikta pirmoji riešo operacija, vėliau sekė antroji, o paskutinę intervenciją Vokietijos specialistai atliko 2019 m. rugsėjį.

„Tarp tų operacijų buvo nesibaigiančios reabilitacijos, vizitai pas įvairius daktarus. Nemažai konsultavausi net su Rafaelį Nadalį prižiūrinčiais gydytojais. Gaila, tačiau pilnai atsigauti man taip ir nepavyko. Paskutinis bandymas grįžti į kortus buvo praėjusių metų rudenį. Po tikrai sunkios pasirengimo stovyklos išvykau į 5 savaičių turą Tunise. Ir būtent ten supratau, kad ranka man neleidžia treniruotis ir žaisti bent po 3-4 valandas per dieną. O be to svajoti apie aukštumas tenise neverta“, – pasakojo L. Mugevičius.

Užbraukęs svajones kautis su stipriausiais pasaulio tenisininkais aikštynuose, vilnietis žada padėti jas pasiekti kitiems.

„Su rakete praleidau didžiąją dalį savo gyvenimo. Sukaupiau nemažai įvairios patirties besitreniruodamas, žaisdamas ITF ir ATP turnyruose, Daviso taurės varžybose. Galiausiai, baigiau studijas buvusiame Lietuvos edukologijos universitete.

Manau, kad tikrai turiu ką patarti ir papasakoti tiems, kurie siekia tapti profesionaliais tenisininkais. Todėl sulaukęs pasiūlymo jungtis prie Vilniaus teniso akademijos trenerių komandos didelių dvejonių neturėjau. Noriu padėkoti akademijai ne tik už šią galimybę, tačiau ir už tai, kad jos durys man visuomet buvo atviros nelengvu paskutinių kelerių metų laikotarpiu“, – sakė L. Mugevičius.

Vilniuje jis dirbs su perspektyviausiais jaunaisiais akademijos auklėtiniais, besibeldžiančiais į profesionalų teniso pasaulio duris: „Akademijoje tikrai yra smagaus jaunimo ir tik nuo jų priklausys tai, kaip susiklostys jų karjeros ir ar išsipildys jų svajonės. Aš gi iš visų jėgų stengsiuosi jiems padėti šiame nelengvame ir iššūkių pilname kelyje“.

Lietuvos teniso rinktinės sudėtyje L. Mugevičius yra sužaidęs 24 susitikimus.

2016 m. jis buvo užkopęs iki 284-osios ATP dvejetų reitingo vietos.

Ramūnas Grušas, Lietuvos teniso sąjungos prezidentas: „Kiekvienas iš mūsų turbūt daug kartų girdėjo banalų posakį, kad traumos yra profesionalaus sporto dalis. Visgi tikrai labai skaudu, kai traumos priverčia sportininkus baigti savo profesionalią karjerą tokiame amžiuje.

Noriu labai padėkoti Lukui už pastangas, pergales ir tas emocijas, kurias jis mums dovanojo vilkėdamas Lietuvos rinktinės aprangą Daviso taurės varžybose ar dalyvaudamas įvairiuose kituose turnyruose. Jis buvo labai svarbi Lietuvos vyrų teniso rinktinės, iškovojusios puikių pergalių, dalis.

Kartu džiaugiuosi, kad Lukas nenutolsta nuo teniso, savo patirtį ir žinias jis stengsis perduoti jauniesiems mūsų sportininkams. Tikiuosi, kad greitu metu mes vis dažniau girdėsime apie jauno ir ambicingo trenerio auklėtinių pergales.“