Priešpaskutinę Tokijo olimpinių žaidynių dieną lengvosios šuolio į aukštį rungtyje triumfavo Rusijos olimpinio komiteto rinktinei (ROK) atstovaujanti M.Lasickienė. Ji peršoko į 2 m ir 4 cm užkeltą kartelę.

Sidabro medalį iškovojo Australijos lengvaatletė Nicola McDermott – ji įveikė 202 cm aukštį.

Bronza atiteko 200 cm aukštį įveikusiai ukrainietei Jaroslavai Mahučich.

Pasibaigus varžyboms daugelis akredituotų lengvosios atletikos varžybose fotografų fiksavo, kaip prie daugkartinės pasaulio čempionės ir pirmąkart olimpinės čempionės M.Lasickienės priėjo Ukrainos sportininkė ir ją apsikabino. Po to jos dar ir fotografavosi.

Dėl Rusijos Krymo aneksijos 2014-siais ir šios valstybės separatistų Donbase palaikymo, Ukrainoje vis dar vyksta karas – šalis bando susigrąžinti Rusijos „atplėštą“ ir falsifikuotu referendumu atimtą Krymą bei kovoja su Luhansko ir Donecko separatistais.

Tad toks sportininkės elgesys palaikytas išdavyste – juolab, kad J.Mahučich, kuriai tik rugsėjį sukaks 20 metų, yra Ukrainos ginkluotų pajėgų leitenantė, o olimpinė čempionė – Rusijos armijoje kapitonės laipsnį turinti moteris.

Ukrainos kariuomenei net buvo siūloma atimti iš Tokijo žaidynių bronzos medalių laimėtojos karinį laipsnį.

Į jos pusę stojo nemažai politikų, sportininkų, menininkų ir žurnalistų. Ukrainos sporto komentatorius Vitaljus Voločajus išnagrinėjo visą „apsikabinimo“ situaciją ir viešai paskelbė, kad šis momentas buvo ištrauktas iš konteksto.

Kaip tikina komentatorius, J.Mahučich tapo privalomo varžybų protokolo auka – teisėjai surinko į vieną vieną visas sportininkes, kad jos galėtų vienas kitą pasveikinti.

„Prie rusės pirmosios priėjo pasveikinti Juodkalnijos ir Uzbekistano atstovės, po to priėjo mūsų Irina Gerasčenko ir Julija Levčenko. Po to priėjo švedė, o po to teisėjai surinko visas prizininkes – toks protokolas.

Įdomu, kad J.Mahučich tik formaliai pasveikino nugalėtoją ir viskas vyko 3 sekundes, tačiau po to priėjusi ir apsikabinusi Australijos lengvaatletė Nicola McDermott iš viso taip stovėjo bei kalbėjosi su M.Lasickiene 20 sekundžių. Tad tos nuotraukos yra ištrauktos iš konteksto“, – gynė olimpinę prizininkę Ukrainos žurnalistas.

Savo žodį tarė ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų leitenantė J.Mahučich, pabadžiusi viską paaiškinti socialinėje erdvėje.

Ji tikino, kad medalis Tokijuje buvo svaiginantis ir emocijų buvo tiek, kad norėjosi „apkabinti visą pasaulį“.

„Noriu visiems pasakyti – man yra garbė tarnauti Ukrainos ginkluotose pajėgose, kurios gina šalį rusų-ukrainiečių kare, – rašė sportininkė. – Labai gerbiu karius, kurie leidžia visiems mums dirbti, treniruotis ir gyventi taikų gyvenimą“.

Po to ji pridėjo: „Noriu visus įspėti būti atsargiais, nes priešas pasirengęs viskam. Man tai bus patirtis, kuri padarys mane stipresne. Ateityje – nauji startai, naujos pergalės. Aš pasirengusi joms. Ačiū už palaikymą.“