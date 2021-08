Nervingiausias pasaulio tenisininkas pratrūko ir Niujorke – B. Paire'as siautėjo korte

Šį kartą B.Paire'as siautėjo per pirmojo rato mačą su serbu Dušanu Lajovičiumi.

Nepaisant prancūzo išsišokimų, 40-ąją vietą pasaulio reitinge užimantis serbas šventė pergalę 6:3, 7:5, 2:6, 6:4.

Pirmąjį setą pralaimėjęs B.Paire'as buvo labai nusivylęs ir negalėjo suvaldyti nervų.

Po blogų padavimų jis metė kamuoliuką į tribūnas ir už tokį elgesį gavo teisėjo įspėjimą.

Tada B.Paire'as, padavimui metė raketę ant žemės, bet blogiausia dar tik laukė.

Tenisininkas buvo įniršęs ir dėl kalbėjusių gerbėjų.

„Tai dabar bet kas gali kalbėti žaidimo metu ir viskas gerai?“, – šaukė jis teisėjui.

Vėliau įsiutęs B.Paire'as per pertrauką tarp geimų savo rakete trenkė į skėtį nuo saulės.

Jis buvo nubaustas už nesportišką elgesį, o teisėjas skyrė varžovui tašką.

Tai ne pirmas toks B.Paire'o išsišokimas šiemet.

Balandį Prancūzijos tenisininkas spjovė teisėjo kryptimi pralaimėdamas mačą su Federico Gaio.

Po tokio elgesio Prancūzijos teniso federacija pranešime spaudai paskelbė, kad B.Paire'as nevažiuos į olimpines žaidynes dėl „netinkamo elgesio“.

Šių metų kovo mėnesį B.Paire'as neteko savitvardos per „Argentina Open“. Jis susiginčijo su teisėju, spjaudėsi ant aikštės ir garsiai šūkavo.

Vienu metu pralaimėdamas su Francisco Cerundolo jis net demonstratyviai pradėjo padavinėti kamuoliuką į užribį.

Po kelių dienų, pralaimėjęs Akapulko turnyre graikui Stefanui Tsitsipui (5 -oji ATP raketė), jis pasakė: „Dar geriau, kad pralaimėjau pirmajame rate.

Tenisas šiuo metu nėra mano prioritetas. Išsikapstymas iš burbulo yra vienintelis mano tikslas kiekviename turnyre.“

Jis pabrėžė, kad šiuo metu kovoti turnyruose jam nėra pelninga.

„Ateinu, pasiimu pinigus ir einu toliau. Už laimėjimą ATP 250 turnyre galite gauti tik 30 tūkstančių dolerių.

Kai iškrentu pirmame ture, gaunu 10 tūkstančių kiekvieną kartą pralaimėdamas du setus. Kam kovoti kaip pašėlusiam, kad uždirbtum tik šiek tiek daugiau? – pareiškė B.Paire'as.

Prieš prasidedant turnyrui Akapulke, prancūzas savo „Instagram“ paskyroje parašė, ką mano apie dabartinius teniso turnyrus.

„ATP tapo liūdnas, nuobodus ir absurdiškas. Žaisti uždarose vietose be publikos nėra smagu. Be to, turiu likti viešbutyje ir man draudžiama išeiti, nes galiu gauti baudą ar būti pašalintas. Žaisti tenisą tampa beprasmiška profesija. Man reikia šiek tiek laiko, kad prisitaikyčiau prie dabartinio ATP, bet pasistengsiu atgauti teniso džiaugsmą“, – rašė prancūzas.

Šveicarijoje gyvenantis B.Paire'as šiuo metu pasaulio reitinge yra 49-as, o aukščiausiai buvo pakilęs 2016 metais – į 18-ąją vietą.

Šių metų pirmoji pusė jam buvo tragiška – 2 pergalės ir 17 pralaimėjimų.