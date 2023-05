„Blade fights“ turnyras: svorio numetimas paskutinėmis akimirkomis ir intriguojančios kovos

Spaudos konferencijoje dalyvavo „Blade fights“ steigėjai ir organizatoriai – asociacijos prezidentas Romualdas Klimavičius, transliacijų režisierius Tomas Skamaročius, vyr. Prodiuseris Gediminas Jaunius, teisėjas Tadas Rimkevičius, renginį moderavo sporto komentatorius Tautvydas Kubilius.

Dalyvaujančiųjų akivaizdoje į pagarbią akistatą vienas prieš vieną stojo kovotojų poros, taigi įtampa pamažu augo, aistros vis labiau įsižiebė.

Pasibaigus formaliajai daliai, žurnalistai turėjo galimybę pakalbinti ir kitus turnyro dalyvius: sportininkus ir jų trenerius, o taip pat teisėjus Saulių Šeškevičių, Mantą Makauską, Edvardą Norkeliūną, mediką Edmundą Žurauską – visi jie stebėtojų vaidmenyje taip pat dalyvavo renginyje.

Prieš konferenciją įvyko ir sportininkų svėrimai. Ši dalis dažnai nustebina ir pačius organizatorius, nes kai kuriems kovotojams per trumpą laiką tenka numesti ne vieną kilogramą, kad atitiktų savo svorio kategoriją.

Taip nutiko ir šį kartą – Guilherme Cadena Martins atstovaujantis Braziliją dar vakar į Lietuvą atvyko sverdamas per daug, todėl per vieną parą jam teko numesti net tris kilogramus. Dar labiau stebina kovotojo iš Azerbaidžano rezultatai – Agshin Babayev per tris savaites turėjo atsikratyti net penkiolikos kilogramų svorio. Įvykusių svėrimų metu buvo patvirtinta, kad visi kovotojai atitinka savo svorio kategorijos reikalavimus ir yra visiškai pasirengę turnyrui.

Spaudos konferencijos metu buvo patvirtinta, kad gegužės 27 d. baltame MMA kovų ringe žiūrovų azartą kurstys šios poros: Ariston’as Barbosa de Franca (Brazilija) kausis su Agshinu Alimu Oglu Babajevu (Azerbaidžanas). Tai bus reitinginė MMA kova svorio kategorijoje iki 66 kg. Nugalėtojas kitame turnyre kovos dėl BLADE FIGHTS MMA-66 kg pasaulio čempiono diržo. Danius (Lietuva) iki 66 kg svorio kategorijoje Super kovoje kikbokso stiliumi kausis su Christopheriu Thierry Walteriu (Prancūzija). Šiedu varžovai ringe pirmą kartą kovos su mažomis MMA pirštinėmis, jų kovą komentatoriai profesionalai prognozuoja būsiant vieną įdomiausių.

Guilherme Cadena Martins (Brazilija) atrankinėje iki 77 kg svorio kategorijos MMA kovoje su Joeliu Rodrigo Avalo Santos (Brazilija) kausis dėl galimybės patekti į „Blade fights“ MMA-77 kg Grand Prix. Deividas Danyla (Lietuva) susikaus su Miguel’iu Trindade’u Temporario (Portugalija). Tai bus Super kova Muay Thai stiliuje su mažomis pirštinėmis, svorio kategorija – iki 66 kg. Na, ir paskutinėje kovoje pirmojo turnyro nugalėtojas Žygimantas Ramaška (Lietuva) MMA svorio kategorijoje iki 70 kg Super kovoje susikaus su Samueliu Blasco (Kamerūnas/Ispanija). Kaip gi Žygimantui seksis atsiliepti į 70 kg svorio kategorijos iššūkį?

Pasak vieno iš turnyro teisėjų Sauliaus Šeškevičiaus, visos kovos, jei tik jose susitinka lygiaverčiai varžovai (o šiame turnyre būtent taip ir nutiks), žada būti įtraukiančios ir karštos. Vis dėlto didžiausią intrigą dėl suprantamų priežasčių, matyt, žadės lietuvių kovotojai: klaipėdietis Martynas Danius, aistringai palaikomas savo sirgalių, Deividas Danyla, praėjusį turnyrą nokautavęs savo varžovą per keletą sekundžių, ir Žygimantas Ramaška, šiuokart susikausiantis nebe 66 kg, o 70 kg svorio kategorijoje. Ir kokio gi varžovo jis sulauks trečiajame turnyre, kai teks kautis dėl BLADE FIGHTS MMA-66 kg pasaulio čempiono diržo?

Visa tai paaiškės jau labai greitai. Kaip kad taikliai pastebėjo antrąjį (kaip ir pirmąjį) turnyrą vesiantis pasaulinio garso žvaigždė Aidanas Poweris, Klaipėdos „Švyturio“ arena jau „įelektrinta“ MMA aistruolių laukimo. Neabejotinai aukštą reginio temperatūrą palaikys ir energingas muzikinis šou – priminsime, kad šių metų Lietuvos balso nugalėtojas Anyanya šia proga parengė specialią programą, o rengėjai žada dar ir daugiau pašėlusių staigmenų.