Antrąją Europos jaunimo žiemos olimpinio festivalio dieną A. Ogulevičius iškovojo 9-ąją vietą

Greitasis čiuožimas trumpuoju taku

Batumio miesto ledo arenoje greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybose Adomas Ogulevičius startavo 500 m rungtyje.

Vaikinų atrankos čiuožime lietuvis distanciją įveikė per 44,874 sek. ir penktojoje grupėje tarp keturių sportininkų buvo trečias. Ketvirtfinalyje jis sugebėjo pirmą kartą karjeroje distanciją įveikti greičiau, nei per 44 sek. Ketvirtojoje šio etapo grupėje Lietuvos čiuožėjas 500 m įveikė per 43,833 sek. ir žengė į pusfinalį.

Antrojo pusfinalio čiuožime lietuvis distanciją įveikė per 44,871 sek. ir užsitikrino vietą B finale, kur kovojama dėl 6–9 vietų. Jame A.Ogulevičius distanciją įveikė per 44,751 sek., bet varžovų neaplenkė. Galutinėje įskaitoje Lietuvos sportininkas iškovojo 9-ą vietą.

„Džiaugiuosi, kad pagerinau ir asmeninį rekordą, ir patekau į B finalą. Varžybos buvo labai geros, priešininkai labai stiprūs, bet labai džiaugiuosi čia būdamas“, – po B finalo kalbėjo A.Ogulevičius.

„Adomui geriau sekasi trumpi nuotoliai. Mūsų sporto šakoje dažniausiai asmeniniai rezultatai pagerinami rungtyniaujant su stipriais varžovais.

Ir pagaliau, iš 44 sekundžių pavyko „išlipti“ į 43. Tik, gaila, kad tas festivalio didingumas labai stipriai koreguoja galimybes. Jaudulys ir didelė atsakomybė neleidžia parodyti visko, kas buvo pasiekta sunkiose treniruotėse.

Be to, šį sezoną Adomo laukia dar vienas debiutas – pasaulio jaunimo čempionatas. Tai pirmieji metai, kai amžius jam leidžia tokiose varžybose startuoti.

Ir žinoma – įvykdytas kvalifikacinis normatyvas.“, – sakė sportininko trenerė ir mama Virginija Vilčinskaitė-Ogulevičienė.

Greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybose A. Ogulevičius dar lenktyniaus 1000 m rungtyje. Pirmą festivalio dieną jis bandė jėgas 1500 m nuotolyje ir užėmė 17-ą vietą.

Snieglenčių sportas

Sakartvelo kalnų kurorte Bakurianyje snieglentininkė Viltė Vaitekūnaitė dalyvavo akrobatinio nusileidimo („slopestyle“) kvalifikacijoje.

Pirmojo bandymo metu lietuvė surinko 21,25 taško ir buvo 16-a. Antruoju mėginimu V.Vaitekūnaitei nepavko pagerinti rezultato ir galutinėje rikiuotėje ji užėmė 18-ą vietą tarp 23 sportininkių.

„Pirmas bandymas buvo geresnis. Labai ilgai reikėjo laukti antrojo mėginimo, spėjau sušalti. Labai džiaugiuosi, kad pavyko pasidaryti šuolius, nes tai yra silpnesnė mano vieta.

Greitį pavyko išlaikyti. Trasa labai stati, bet, ačiū Dievui, kad pakankamai buvo laiko apšilimui, pavyko apsiprasti“, – po finišo sakė V.Vaitekūnaitė.

„Pirmojo bandymo metu jai pavyko viską išpildyti, labai džiaugiuosi Vilte. Konkurencija čia labai didelė, Baltijos šalių varžybose susirenka daugiausiai 10 sportininkių.

Čia visas stipriausias jaunimas susirenka, buvo į ką pažiūrėti, iš ko pasimokyti. Tikiu, kad kai kuriuos iš čia startavusių jaunuolių kitais metais pamatysime Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse“, – sakė V. Vaitekūnaitės trenerė Guoda Saulė Malinauskaitė.

Į finalą pateko aštuonios geriausiai kvalifikacijoje pasirodžiusius sportininkės.

Penktadienį V. Vaitekūnaitė dar startuos didžiojo šuolio („big air“) kvalifikacijoje.

Lygumų slidinėjimas

Savo pirmojo pasirodymo antradienį sulaukė lygumų slidininkai. Varžybos vyksta toje pačioje vietoje, kaip ir biatlono. Bakurianyje tik vasario pradžioje naujai atidarytoje arenoje pirmosios startavo merginos 5 km klasikiniu stiliumi lenktynėse. Tarp 62-iejų slidininkių buvo ir dvi Lietuvos atstovės.

Kornelija Sukovaitė distanciją įveikė per 17 min. 48,5 sek. ir užėmė 41-ą vietą. Nuo nugalėtojos iš Švedijos Malvos Nisen lietuvė atsiliko 2 min. 59,8 sek. Kita Lietuvos atstovė Rusnė Petrulėnaitė užėmė 59-ą vietą (23 min. 12,1 sek.).

16-metė K. Sukovaitė po finišo pripažino, kad tai nėra jos pagrindinė rungtis, todėl rezultatas pakankamai tenkinta.

„Pirmą kartą pavyko klasikinio stiliaus rungtyje pilnai „išsikrauti“. Į visus kalnus stipriai suslydau, nereikėjo bėgti.

Tikrai mėgavausi, nors į paskutinius kalnus buvo realiai mirtis, bet kirtus finišo liniją pirmą kartą buvo laimės ašaros. Visą laiką galvojau, kad mane pasivis latvės, kurios buvo už manęs, bet, pasirodo, ne.

Visada kitose varžybose dažniausiai joms nusileisdavau, bet šįkart labai gerai jaučiausi“, – po finišo neslėpdama džiaugsmo kalbėjo K. Sukovaitė.

Ypatingai sudėtingos sąlygos lygumų slidininkams buvo šiais metais ruoštis varžyboms – sniego namuose šią žiemą praktiškai nebuvo.

„Sniego šiais metais Lietuvoje beveik išvis neturime. Tai jei ir turime – jokių vėžių klasikai niekas mums neparuošia.

Tai labai sunku ruoštis šiai distancijai Lietuvoje, tenka važiuoti į užsienį. Šiemet buvome Armėnijoje, Švedijoje, ten buvo vėžės, daug ruošėmės šiai distancijai“, – sakė K. Sukovaitė.

Vaikinams reikėjo įveikti ne du, kaip merginoms, o tris ratus. 7,5 km distancijoje klasikiniu stiliumi tarp 69-ių sportininkų startavo ir du lietuviai.

Pijus Panavas distanciją įveikė per 24 min. 39,8 sek. ir, atsilikęs nuo nugalėtojo italo Danielio Pedranzinio 4 min. 54,8 sek., užėmė 62-ą vietą. Kitas lietuvis Mykolas Barčys finišavęs per 24 min. 58,9 sek. buvo 65-as.

Kalnų slidinėjimas

Vakar didžiojo slalomo rungtyje startavo du Lietuvos vaikinai Rapolas Lapienis ir Nojus Užkuraitis, o šiandien savo starto šioje rungtyje sulaukė vienintelė merginų varžybose kovojanti lietuvė Neringa Stepanauskaitė.

Deja, jai startas lediniame šlaite nesusiklostė. Įveikusi daugiau nei pusę trasos lietuvė buvo priversta pasitraukti iš varžybų, nes po klaidos praleido vienus vartus. Iš viso pirmojo nusileidimo nebaigė 10 slidininkių.

„Viršuje buvo labai slidus ledas. Po „banano“ (figūra, kai vienu posūkiu įveikiami du vartai – aut. past.) užvėlavau atlikti posūkius, kelis vartus vėlavau ir vienų įveikti jau nebespėjau.

Toms sportininkėms, kurios startavo pirmesnės, dar turėjo būti šioks toks sniego sluoksnis, gal kiek lengviau įsikabinti atliekant posūkius.

Toliau nuo kokio 15-o starto numerio visoms jau buvo tos tikrai sudėtingos sąlygos“, – po savo pasirodymo pasakojo N. Stepanauskaitė.

Geriausiai šiose varžybose sekėsi auksą iškovojusiai šveicarei Larai Bianchi.

N. Stepanauskaitės penktadienį dar laukia startas slalomo varžybose.

Trečiadienį Lietuvos sportininkai startuos biatlono mišrių pavienių estafečių rungtyje, akrobatinio nusileidimo rungties finalo sulauks Ugnė Paulavičiūtė.

Batumyje savo pasirodymą pradės dailiojo čiuožimo atstovė Gabrielė Juškaitė.