Pasaulio biatlono čempionate Šveicarijoje – devyni Lietuvos atstovai

Lietuvos delegaciją sudarys Vytautas Strolia, Tomas Kaukėnas, Maksimas Fominas, Jokūbas Mačkinė, Nikita Čigak, Natalija Kočergina, Lidija Žurauskaitė, Judita Traubaitė ir Sara Urumova. T.Kaukėnui bei N.Kočerginai tai bus 12-asis pasaulio čempionatas, tuo tarpu S.Urumovos ir N.Čigak laukia tokio rango varžybų debiutas.

Pagrindinė viltis – ir vėl Vytautas Strolia

Į Šveicariją Lietuvos biatlonininkai atvyko po trumpos treniruočių stovyklos Austrijoje. Prieš tai mūsiškiai varžėsi Italijoje vykusiame Europos čempionate, kuris baigėsi vos prieš 10 dienų. Pastarosiose pirmenybėse rinktinės lyderis kovojo dėl vietos tarp prizininkų, tačiau paskutinis netaiklus šūvis sprinto rungtyje jam leido užimti 15 vietą.

Prieš metus Moravijos Nove Meste (Čekija) vykusiame pasaulio čempionate V.Strolia taip pat pasirodė sėkmingiausiai tarp mūsiškių, užėmęs 15 poziciją 20 km asmeninėse lenktynėse.

„Negalima šimtu procentu sakyti, kad laiko po Europos čempionato pakako. Tą mažą laikotarpį išnaudojome atsistatymui, tad pasiruošimas nebuvo pats geriausias, tačiau tikimės, kad nesame prastai pasiruošę. Prieš savaitę Vytauto greitis buvo pakankamai geras, kad kovotumėm dėl dešimtuko, bet Italijoje sekė trys varžybos viena po kitos ir dabar turime atsistatyti. Po pirmos rungties, mišrios estafetės, turėsime dar porą dienų atsistatymui“, – sakė vyrų rinktinės treneris Fiodoras Svobova.

Pirmoji sezono dalis rinktinės lyderiui nebuvo itin sėkminga: aukščiausiai jis palypėjo Ansi (Prancūzija) vykusio etapo sprinte, kur buvo 22-as. Įskaitinius taškus V.Stroliai pavyko iškovoti penkeriose šio sezono varžybose.

Tarp kitų vyrų rinktinės narių geriausius rezultatus šį sezoną demonstravo M.Fominas, kuris Oberhofo (Vokietija) etape fiksavo karjeros rekordą – 50 vietą persekiojimo lenktynėse. Lietuvos komanda į čempionatą registravo 5 vyrus, nors startuoti vienoje asmeninėje rungtyje galės tik 3 mūsiškiai.

„Ar čempionate dalyvaus visi 5 sportininkai? Turime planą, kurį rodžiau federacijos vadovybei, pagal kurį kiekvienas iš jų turi šansą startuoti čempionate. Vis daugiau tikimės iš jaunųjų biatlonininkų“, – teigė F.Svoboda.

Rekordinis moterų sezonas

Lietuvos moterų rinktinei 2024–2025 metų sezonas klostosi kur kas geriau. Ansi etape sužibėjo N.Kočergina, kuri būdama 39-erių, pasiekė naują karjeros rekordą (25 vieta). L.Žurauskaitei savąjį rekordą – 31 poziciją – pavyko pakartoti Kontiolahtyje (Suomija) bei šešiskart prasibrauti į pajėgiausiųjų 50-uką. Greta pirmųjų įskaitinių taškų karjeroje buvo ir J.Traubaitė, Oberhofo sprinte buvusi 41-a.

„Manau, kad turėjome visai neblogą treniruočių stovyklą Austrijoje. Žinoma, pagrindinis tikslas buvo maksimaliai atsistatyti po Europos čempionato, todėl turėjome lengvas aerobinio pobūdžio treniruotes, o specifinio darbo nedarėme per visą stovyklą. Viskas gerai pavyko, merginos neblogai jaučiasi, atmosfera gera. Čempionatas parodys, kiek mums pavyko pailsėti ir atsistatyti“, – komentavo moterų rinktinės treneris Ruslanas Nikitinas.

Jei sezono metu Lietuvos moterys demonstravo solidžius rezultatus, tai „duobė“ jas ištiko Europos čempionate, kuriame į pajėgiausiųjų 40-uką nepateko nė viena.

„Šiemet tikrai sudėtingas tvarkaraštis, kadangi pasaulio taurės etapas prieš Europos čempionatą buvo aukštikalnėse ir Europos bei pasaulio čempionatai aukštikalnėse. Sąlygos visiems vienodos, varžybos visiems vyksta vienodame aukštyje, be to, jau turėjome laikotarpį, per kurį galėjome adaptuotis prie šito aukščio. Manau, kad pasaulio čempionate turėtų būti viskas normaliai“, – vylėsi R.Nikitinas.

Kovojama dėl 8 olimpinių kelialapių

2024–2025 metų sezono metu paaiškės ir komandinių kelialapių į kitąmet vyksiančias Milano-Kortinos olimpines žaidynes savininkai. Estafetės komandas į žaidynes galės deleguoti 20 pajėgiausių šalių pagal Nacijų taurės įskaitą.

Pasibaigus 15 įskaitinių varžybų iš 26 Lietuvos vyrai rikiuojasi 19-ti, o moterys – 20-os. Pasaulio čempionate Nacijų taurės taškus bus galima iškovoti penkeriose varžybose ir tai gali turėti lemiamos įtakos kovoje dėl net 8 olimpinių kelialapių Lietuvai.

Šį sezoną pasaulio taurės etape Rūpoldinge (Vokietija) sužibėjo vyrų estafetės komanda, užėmusi 10 vietą. Lietuvos moterų ekipa pasaulio biatlono čempionato estafetėje dalyvaus po 8 metų pertraukos.

Trečiadienį prasidėsiančios planetos pirmenybės vyks iki vasario 23 dienos.