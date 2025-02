V. Putino meilužė surengė perversmą Rusijos sporto federacijoje

Antradienį 76 metų Irina Viner paskelbė pasitraukianti iš Rusijos ritminės gimnastikos rinktinės vyriausiosios trenerės pareigų, kurias ėjo 24 metus. Beveik visi kalba apie tai, kad šį žingsnį „rinktinės veteranė“ žengė paaštrėjus konfliktui su olimpine čempione ir privačios akademijos „Dangaus gracijos“ įkūrėja Alina Kabajeva, kuri, kaip teigiama, yra Vladimiro Putino meilužė ir yra pagimdžiusi jam tris atžalas.

Iki karo Ukrainoje pradžios V.Putinas A.Kabajevą „slėpė“ Šveicarijoje. Kai tai paaiškėjo, ji pervažiavo į Rusiją.

I.Viner ir A.Kabajevos priešprieša ypač pasimatė per 2024 metų BRICS žaidynes, kai varžybų teisėjavimas per ritminės gimnastikos kovas sukėlė nemenką skandalą. Šnekėta, kad I.Viner gimnastės per varžybas gavo aukštesnius balus, o A.Kabajevos „Dangaus gracijos“ atstovės – kur kas žemesnius.

Dėl to pirmąją vietą varžybose užėmė Lala Kramarenko iš federacijos prezidentės mokyklos, o A.Kabajevos mokinė Maria Borisova liko antra.

Po šių varžybų ir išsakytų abipusių pretenzijų Rusijos sporto ministerija netikėtai priėmė kelis rimtus sprendimus spaudžiant į kampą I.Viner.

Vienas iš jų: visos Rusijos ritminės gimnastikos federacija, kuriai ji vadovavo 15 metų, buvo likviduota, o pati I.Viner pašalinta iš Kūno kultūros ir sporto plėtros tarybos. Jos vietą užėmė „Dangaus gracijų“ vykdomoji direktorė Marina Špecht, o tai dar labiau sustiprino A.Kabajevos įtaką.

Vasario 12 dieną I.Viner paskelbė, kad palieka Rusijos ritminės komandos trenerės postą, oficialiai nenurodydama jokių priežasčių. Tituluota specialistė prisipažino, kad dabar daugiausia dėmesio skirs turimos patirties perdavimui jauniems treneriams.

Jau dabar pusę lūpų aiškinama, kad pilkuoju kardinolu rinktinėje būsianti A.Kabajeva į strategės vietą paskirs savo žmogų. I.Viner du dešimtmečius buvo laikoma pagrindine ritminės sporto federacijos figūra, treniravo keletą olimpinių čempionių, įskaitant pačią A.Kabajevą. Dabar ji buvo priversta trauktis po „Putino meilužės“ surengto „perversmo“.

Kaip rašo „Wall Street Journal“ ir „Russian Dossier Center“, Alina Kabaejva yra jauniausių Vladimiro Putino vaikų mama. Įvairūs šaltiniai teigia, kad pora turi du ar tris sūnus.

Pats V.Putinas 2013 metais išsiskyręs su Liudmila Putina, niekada viešai nepripažino savo santykių su A.Kabajeva. Kremlius taip pat ne kartą neigė, kad jie turi bendrų vaikų.

Prieš trejus metus Kabajeva įkūrė ritminės gimnastikos asociaciją ir akademiją „Dangaus gracijos“, įsikūrusią ugdymo centre „Sirius“. Šis centras buvo sukurtas 2014 metais V.Putino iniciatyva.