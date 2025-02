Savaitgalį Vilniuje „Hockey Punks“ sieks pratęsti pergalių seriją

T.Krukovskis – lengva nebus, bet turime gerą šansą

Pastaruoju metu gerą sportinę formą demonstruojantys sostinės ledo ritulininkai yra išvykose iškovoję tris pergales iš eilės prieš savo pagrindinius konkurentus Rygos „Prizma“ ir Elektrėnų „Energiją“ kovoje dėl patekimo į atkrintamąją pirmenybių stadiją. Nuo ketvirtą vietą užimančių rygiečių 7bet-Hockey Punks“ tebeskiria šeši taškai, tačiau ryt ir poryt vilniečiai namie kausis su šiuo metu paskutiniais žengiančiais HS „Riga“, o be to jie yra sužaidę trejomis rungtynėmis mažiau.

Vienas „7bet-Hockey Punks“ gynybos grandies lyderių Lietuvos Nacionalinės rinktinės žaidėjas Tomašas Krukovskis supranta, kad pergales iškovoti lengva nebus.

„Rytojaus rungtynės su HS „Riga“ bus tikras išbandymas mums. Pastaruoju metu jie kaip ir mes demonstruoja gerą formą, net rungtynėse su lyderiais Rygos „Mogo“ atrodė gerai (nusileido 0:4 – aut.past.). Taip kad tai tikrai nebus lengvos rungtynės. Mums šio savaitgalio kovos labai svarbios ir yra geras šansas iškovoti taškus – siekiame pakilti turnyrinėje lentelėje. Tačiau dabar su trijų pergalių serija turime gerą energiją ir todėl tikimės pasiekti teigiamą rezultatą“.

Š.Kuliešius – kasdien mėginame tobulėti

Šio sezono pradžia „7bet-Hockey Punks“ komandai buvo tarsi praėjusio nesėkmingo sezono tęsinys. Tačiau po pirmųjų aštuonių pralaimėjimų reikalai padėjo taisytis ir pastaruoju metu neretai iškovojamos pergalės – šiuo metu jų jau yra aštuonios. Komandos vadovas Šarūnas Kuliešius apžvelgė laikotarpį nuo Baltijos lygos susikūrimo pradžios ir pasidalino mintimis apie dabartinį žaidimą ir planus.

„Pirmąjį OHL sezoną buvo lengviau, nes Daugpilio komanda buvo akivaizdžiai silpnesnė už kitas, be to į tą sezoną įėjome su pasitikėjimu po iškovoto Lietuvos čempionų titulo, todėl nepaisant meistriškumo su latvių klubais skirtumo sugebėjome ištraukti vieną kitą reikalingą pergalę. Tačiau jo pabaigoje trūko sėkmės – taip pat prisidėjo ir, manau, nepelnytos mūsų tuometinio lyderio Tado Kumeliausko diskvalifikacijos – ir savo tikslų neįvykdėme.

O antrajame sezone teko priimti realybę – nepaisant, kad mūsų finansinės galimybės buvo šitam lygiui nepakankamos be to dar ir nepavyko maksimaliai integruoti legionierių į žaidimą, iš jų gavome per mažai.

Džiaugiuosi, kad šią vasarą mus išgirdo savivaldybėje ir suteikė reikalingo finansavimo. Nors jau sezonas buvo prasidėjęs, pavyko sustiprinti komandą keliais rimtesniais žaidėjais, tačiau reikėjo laiko „prisitrinti“ komandai, be to ir vyriausiasis treneris slovakas Jurajus Boldišas turėjo suprasti kas ką gali.

Negaliu pasakyti, kad dabartinis žaidimas yra tiksliai tai, ką aš ir vyriausiasis treneris kartu su Mindaugu Kieru norime ir ateityje matyti, bet pagerėjo mūsų žaidimas nelygiose sudėtyse, taip pat patinka, kad komanda yra vieninga. To kartais užtenka iškovoti pergalėms prieš vidutines lygos komandas. Bet tam, kad nukauti lyderius reikia kur kas rimčiau žaisti gynyboje.

Nemeluosiu sakydamas, kad ilgalaikis tikslas yra nugalėti visame turnyre. Suprantu, kad tai per dieną neatsitiks. Džiaugiuosi, kad dabar vis kokybiškiau atliekame vis daugiau dalykų. Pažadu, kad kasdien mėginsime tobulėti ir ateityje pamatysime, ant kokio aukščio kalno sugebėsime užlipti“.

Rytojaus ir sekmadienio rungtynių pradžia „Pramogų arenoje“ – 16 val. 30 min.