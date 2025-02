Raudonų kortelių prisirinkę čempionai neprilygo rankinio lygos lyderiams

Praėjusio sezono finalininkams šį sezoną sekasi skirtingai. „Dragūnas“ užtikrintai pirmauja lygoje, tuo tarpu „Šviesa“ yra tik penktoje vietoje. Nepaisant skirtingų užimamų pozicijų, uostamiestyje vykusiame susitikime netrūko emocijų tiek aikštelėje, tiek tribūnose, kur susirinko gausūs būriai abiejų komandų sirgalių.

„Dragūno“ rankininkai geriau pradėjo rungtynes ir įpusėjus pirmam kėliniui atitrūko nuo varžovų 10:3. Negana to, „Šviesa“ jau 18 min. liko be vieno lyderių Šarūno Ugianskio, kuriam teisėjai po VAR peržiūros parodė raudoną kortelę už nesportinį veiksmą.

Pirmą kėlinį „Dragūnas“ laimėjo 15:9. Po pertraukos „Šviesai“ kelis kartus pavyko sumažinti atsilikimą iki keturių įvarčių, tačiau pasivyti varžovų vilniečiai nesugebėjo. Antro kėlinio viduryje „Šviesa“ liko ir be kapitono Tomo Bernatavičiaus, kuriam taip pat buvo parodyta raudona kortelė.

Tuo pasinaudoję „Dragūno“ rankininkai neleido varžovams priartėti ir šventė užtikrintą pergalę 29:24.

Jau dešimtą pergalę iš eilės iškovojusio „Dragūno“ gretose rezultatyviausiai žaidė po 5 įvarčius pelnę Paulius Čėsna, Mykolas Lapiniauskas ir Tomas Drakšas, 4 įvarčius prie pergalės pridėjo Lukas Juškėnas.

„Rungtynes pradėjome labai susikaupę ir stengėmės žaisti greitai. Pirmame kėlinyje pavyko išsiveržti į priekį, bet po pertraukos varžovai po truputį pasivijo ir antrame kėlinyje patyrėme šiek tiek streso. Bet galų gale laimėjome. Kiekvieną kartą žaidžiant su „Šviesa“ kyla stresiukas ir nervai. Susirenka didelis sirgalių būrys ir šiandien buvo labai daug triukšmo. Tikrai drebėjo kinkos, bet susikaupėme ir iškovojome pergalę“, – komentavo rezultatyviausiai šį sezoną „Dragūno“ komandoje rungtyniaujantis 18-etis P. Čėsna.

Šį sezoną iš Klaipėdos į Vilnių persikėlusio Gintaro Cibulskio treniruojamai „Šviesos“ komandai 9 įvarčius pelnė Skirmantas Plėta, 4 įvarčius įmetė Mantas Urvikis.

„Pritrūko dviejų žaidėjų, kurie buvo išvaryti. Galbūt tai įvyko dėl per didelio noro laimėti. Mūsų žaidimas nėra pats geriausias. Sėkmė ir fortūna dar yra kažkur toli, bet kiekvienose rungtynėse bandom įžvelgti pozityvių momentų, bandom atrasti savo žaidimą, nes prisijungus naujiems žaidėjams tai tikrai nėra lengva. Treniruojamės, dirbam ir nemanau, kad kažkas panikuoja, nepaisant mūsų rezultatų. Viskas dar tik spręsis ir ruošimės atkrintamosioms varžyboms. Į kiekvienas rungtynes einam kaip į paskutines ir stengiamės laimėti“, – sakė „Šviesos“ rankininkas Karolis Bliuvas.

Per 15 turų 27 taškus iškovoję „Dragūno“ rankininkai padidino persvarą prieš artimiausią persekiotoją Alytaus „Varsos-Stronglaso“ komandą iki keturių taškų. Be to klaipėdiečiai yra

sužaidę dvejomis rungtynėmis mažiau. Trečią vietą užimantis Kauno „Granitas-Karys“ turi 22 taškus po 15 rungtynių.

Per paskutinius keturis turus jau trečią pralaimėjimą patyrusios „Šviesos“ sąskaitoje lieka 17 taškų po 16 rungtynių.

Keturiais taškais nuo „Šviesos“ atsiplėšė laipteliu aukščiau esantis ir jau ketvirtą pergalę iš eilės iškovojęs HC „Vilnius“. Sostinės komanda minimaliu skirtumu 33:32 (15:15) įveikė šeštą vietą užimančią Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ ekipą.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė po 8 įvarčius pelnę Vaidas Drevinskas ir Mindaugas Urbonas, 6 įvarčius prie pergalės pridėjo Rolandas Bernatonis. „Pieno žvaigždžių“ ekipai Benediktas Labutis pelnė 8 įvarčius, Karolis Piragis – 7, Andrejus Kasai – 5.