Startavo geriausiems Lietuvos paplūdimio tinklininkams skirtas „Top 10“ turnyras

Šiame turnyre dalyvauti kviečiamos pagal reitingą po 10 geriausių Lietuvos vyrų ir moterų komandų. 7–10 vietas pagal skirstymą užimančios ekipos pradės kovą nuo įkrintamųjų, o vėliau bus varžomasi nuo ketvirtfinalio etapo.

Išskirtinumas yra tai, kad etapuose bus žaidžiama tik po dvejas-trejas rungtynes, todėl renginiai turėtų trukti iki dviejų valandų, kas turėtų būti patrauklu žiūrovams.

„Ši mintis kilo po 2022 metais Klaipėdoje surengto „Beach Pro Tour Futures“ turnyro, kur azartas, lietuvaičių palaikymas buvo aukštumoje. Iškart tapo aišku, kad reikia kuo daugiau gyvų varžybų, kuriose dalyvauti stipriausi ir talentingiausi sportininkai, nes tai yra pagrindinis sporto grožis. Su PTL gimimu bei tinklinio bendruomenei skyrus papildomą mokesčių dalį būtent tinkliniui, surinkome minimalų biudžetą ir ši idėja virto realybe“, – kalbėjo turnyro iniciatorius Tomas Steikūnas.

Jis neslepia, kad toks formatas leidžia atskirai planuotis kiekvienas rungtynes tariantis su komandomis, taip randant plyšį tarp varžybų, stovyklų, treniruočių ir darbų.

Taip pat bus siekiama pritraukto kuo daugiau perspektyviausių paplūdimio tinklininkų, kurie galėtų įgyti patirties žaidžiant su vyresniais ir pajėgesniais varžovais. Dar vienas pliusas – galimybė pasivaržyti tarpusavyje Lietuvoje, kas leidžia tobulėti ir kaupti patirtį be didelių išlaidų kelionėms.

T. Steikūnas pasidžiaugė, kad daug raginti tinklininkų nereikėjo, susidomėjimas net viršijo lūkesčius. Tai leidžia svarstyti apie tam tikrą atranką.

„Noriu tikėti, kad pats formatas yra tinkamas žaidėjams. Be to, siekiame suteikti galimybė užsidirbti būtent žaidžiant tinklinį. Tuo pačiu skatinu ir žiūrovus prisidėti prie padėkos žaidėjams per „Žiūrovų prizą“, kurį rinksime kiekvienam etapui atskirai“, – teigė T. Steikūnas.

Pirmieji etapai surengti Vilniaus „Smėlio arenoje“. Vyrų įkrintamosiose varžybose Deimantas Jarmalavičius ir Donatas Pašvenskas 21:12, 21:23, 15:8 nugalėjo Juozą Krinickį ir Aidą Užpelkį, o Aivaras Balkauskas ir Tomas Vyšniauskas 21:11, 21:16 pranoko Margirį Motiejūną ir Martyną Šitkauską.

Vyrų turnyre aukščiausią reitingą turi Robertas Juchnevičius ir Artūras Vasiljevas, o antrais skirstyti yra Karolis Palubinskas ir Arnas Rumševičius. Su skirtingais partneriais čia nusprendė dalyvauti visiems puikiai žinomi Audrius Knašas ir Patrikas Stankevičius. Jie jau įveikė ketvirtfinalio etapą.

A. Knašas su Povilu Piešina 21:15, 21:18 pranoko Joną Grikšą ir Jokūbą Lošį, o P. Stankevičius su Emiliu Bartkumi 21:15, 20:22, 15:9 palaužė Raigardą Mačionį bei Dovydą Sinkevičių.

„Šio turnyro formatas yra įdomus ir tokių rungtynių norėtųsi tik daugiau. Mums, kaip naujai susiformavusiai komanda, labai reikia oficialių rungtynių, kad išsiaiškintume, kokioje žaidybinėje formoje esame. Taip pat visada smagu žaisti Lietuvoje ir parodyti aukšto lygio tinklinį. Norisi, kad sporto naujokai, mėgėjai ar jaunieji tinklininkai galėtų stebėti tokias varžybas, o kai kurie – net ir dalyvauti. Ši nauja iniciatyva mane džiugina ne tik kaip žaidėją, bet ir kaip tinklinio bendruomenės narį“, – mintimis dalinosi A. Knašas.

Moterų „Top 10“ turnyro įkrintamosiose rungtynėse Goda Milinavičiūtė ir Karolina Skilinskienė 21:18, 21:15 įveikė Kotryną Čyvaitę bei Liviją Vilkelytę.

Aukščiausią reitingą tarp moterų turi Jekaterina Kovalskaja ir Danielė Kvedaraitė bei Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė.

„Pirmieji susitikimai labai nudžiugino. Susirinko ir žiūrovų, kurie sukūrė fainą atmosferą. Tinklininkai kovėsi, buvo įtemptų setų, kas visada užkuria ir publiką. Jaunoji karta sulaukė didelio palaikymo, jautėsi, kad žmonės norėjo, kad įkastų kažkuriai iš patyrusių komandų. Dabar patys lauksime kitų etapų, kur kovos turėtų būti vis įtemptesnės ir mažiau nuspėjamos“, – kalbėjo organizatorius.

Šis turnyras finišuos gegužės mėnesį.

T. Steikūnas sako, jog paplūdimio tinklinio pasaulinė sistema yra negailestinga. Jo teigimu, olimpietės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė prasimušė ten, kur galima gauti atlygį už žaidimą, susirasti rėmėjų.

„Bet kelias iki to reikalauja labai daug investicijų, daug varžybų tolimuose kraštuose ir tos pačios sėkmės. Dėl to daug perspektyvių jaunų žaidėjų net nebando tuo keliu eiti. Galbūt „Top 10“ varžybos gali tapti būtent tas komercinis turnyras, kuriame varžytųsi perspektyviausi jauni žaidėjai, antros, trečios Lietuvos komandos, bandančios prasibrauti iki tarptautinio elito. Ir tai didintų vis didesnį susidomėjimą šiuo sportu ir iš žiūrovų pusės, nes gyvai būtų galima stebėti gražiausią aukščiausio lygio tinklinį. Tam reikia stiprių rėmėjų, žiūrovų palaikymo ir galbūt galime turėti savo paplūdimio tinklinio LKL“, – pabrėžė T. Steikūnas.