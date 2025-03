Lietuvos bavariško akmenslydžio rinktinė triumfavo Austrijoje ir pakilo į pasaulio čempionato elitą

Žilvino Eidukaičio treniruojama Lietuvos komanda, kuriai atstovavo lazdijiečiai Nedas Piličiauskas, Skirmantas Žukauskas, Justinas Buzas ir Titas Malinauskas, per 18 sužaistų rungtynių iškovojo 15 pergalių ir patyrė tris nesėkmes.

Lietuviai pirmajame rate 7:5 nugalėjo Gvatemalą, 12:2 sutriuškino Ispaniją, 8:3 pranoko vengrus, 7:4 – suomius, 11:2 nepasigailėjo Ukrainos, 7:5 pranoko Paragvajų, 11:3 įveikė Indiją, 11:0 – Argentiną, bet 3:6 pralaimėjo Prancūzijai.

Antrajame rate Lietuvos rinktinė 7:6 palaužė Gvatemalą, 17:0 nepasigailėjo Ispanijos, 4:6 nusileido Vengrijai, 4:5 turėjo pripažinti suomių pranašumą, 9:3 vėl nugalėjo Ukrainą, 10:2 sutriuškino Paragvajų, 13:3 – Indiją, 18:0 – Argentiną bei galiausiai lemiamoje akistatoje 9:3 atsirevanšavo Prancūzijos ekipai.

Būtent prancūzai, kurie su lietuviais pakilo į aukščiausią divizioną, iki paskutinės akimirkos kovojo dėl aukso. Jie taip pat iškovojo 15 pergalių ir viską lėmė tik bendras pelnytų/praleistų taškų santykis, kuris buvo palankesnis Lietuvos komandai.

„Kad triumfuosime B divizione, tai nelabai tikėjausi, bet dėl prizinės vietos tikrai buvome pasiruošę pakovoti. Labai smagu, kad pavyko tapti nugalėtojais. Vyrai pateisino visus lūkesčius. Šios komandos branduolys susidarė dar 2016 metais. 2019 metais ši komanda Kaune iškovojo kelialapį į Europos čempionato elitą, o dabar pavyko prasibrauti ir tarp stipriausių pasaulio rinktinių“, – džiaugėsi treneris Ž. Eidukaitis.

Trečiąją vietą turnyre užėmė 12 pergalių pasiekę suomiai. A divizione, kuriame rungtyniauja dešimt stipriausių pasaulio komandų, šiemet triumfavo Vokietijos rinktinė Sidabro medalius iškovojo italai, bronzos – šveicarai. Lietuviai su prancūzais čia pakeis dvi paskutines vietas užėmusias Liuksemburgo ir Kanados komandas.

Lietuviai išbandė jėgas ir taiklumo rungtyje. Čia Skirmantas Žukauskas užėmė 28-ą vietą tarp 38 dalyvių.

Kaip teigė Ž. Eidukaitis, šiai rungčiai pasiruošti S. Žukauskas turėjo tik keletą treniruočių. Uždarius senuosius Kauno ledo rūmus, bavariško akmenslydžio žaidėjai nebeturi galimybės gauti laikų ledo rūmuose, todėl atitinkamai ir pasiruošimas tampa gerokai sudėtingesnis.

Prieš tai ten pat Austrijoje surengtas ir atviras Europos jaunimo bavariško akmenslydžio čempionatas. U16 amžiaus grupės komandinėje rungtyje Lietuvos rinktinė užėmė ketvirtąją vietą.

Lietuvos rinktinė, kuriai atstovavo Ugnius Butkauskas, Orestas Varkojis, Sigita Jančiūtė ir Henrikas Karasevičius, Grupės etape mūsiškiai aplenkė Indijos komandą, bet atkrintamosiose varžybose 4:9 nusileido Italijos bendraamžiams.

Taiklumo rungtyje geriausiai iš minėtų lietuvių pasirodęs O. Varkojis užėmė 11-ą poziciją. Komandų varžybose mūsiškiai vėl buvo ketvirti.

„Tai mūsų jauniausi sportininkai, kuriems tai dar yra sportinio kelio pradžia. Jie treniruojasi trečius metus. Suprantama, kad pasiekimai čia kuklesni“, – sakė Ž. Eidukaitis.

Didelės viltys buvo siejamos su Ryčiu Petruškevičiumi, kuris gynė Europos čempiono titulą U19 amžiaus grupės nuotolio rungtyje. Deja, bet šįkart lietuviui nepavyko susidoroti su jauduliu bei užfiksuoti solidaus rezultato – jis liko tik 16-as.

Savo galimybes R. Petruškevičius pademonstravo varžydamasis su gerokai vyresniais sportininkais U23 amžiaus grupėje. Čia jis kvalifikacijoje sėkmingiausiu bandymu įrankį nusviedė 86,70 cm ir, užėmęs penktą vietą, pateko į finalą.

Finale Lietuvos bavariško akmenslydžio atstovas su 88,66 m rezultatu liko šeštas. Čempionu tapo austras Peteris Neubaueris (109,28 m). Finalo įrašas: www.youtube.com/watch?v=nM4f8AM5jDo

„Šįkart fortūna nebuvo Ryčio pusėje. Be to, koją pakišo ir pasiruošimo sąlygos. Čia buvo įrengta speciali 130 m ilgio aikštelė, o Lietuvoje išvis nerengiamos nuotolių varžybos. Nepaisant to, vyresniųjų grupėje jis sugebėjo patekti į finalą. Gaila, kad jaunesniųjų grupėje metimai nepavyko. Du metimai buvo prasti, dar du skriejo už sektoriaus, o tai lėmė ir išaugusią įtampą“, – sakė Ž. Eidukaitis.

Sezoną Lietuvos bavariško akmenslydžio sportininkai pratęs jau vasarą, kai vyks Europos jaunimo vasaros aišstoko čempionatas.

„Ten vėl varžysis Lietuvos U16 amžiaus grupės sportininkai. Šiuo metu Lazdijuose turime dvi jaunučių komandas, todėl planuojame ruoštis rugpjūčio mėnesį Vokietijoje vyksiančioms pirmenybėms“, – teigė treneris.