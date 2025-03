Lemiamos Europos rankinio čempionato atrankos kovos – ko reikės Lietuvos rankininkams?

Kelialapiai

Europos vyrų rankinio pirmenybių atrankos turnyre savaitgalį buvo žaidžiamos ketvirtojo turo rungtynės. Po jų kelialapius į baigiamąjį turnyrą užsitikrino ketvirtąsias pergales pasiekusios Islandijos, Kroatijos ir Slovėnijos rinktinės.

Europos pirmenybes 2026 metų pradžioje rengs Švedija, Danija ir Norvegija. Šių šalių rinktinės ir 2024 metų Europos čempionė Prancūzijos komanda teisę žaisti baigiamajame turnyre gavo be atrankos.

Atrankos turnyre varžosi 32 komandos, suskirstytos į aštuonias grupes. Į Europos pirmenybes pateks po dvi stipriausias grupių komandas ir keturios geriausios trečiąją vietą užimsiančios komandos.

Lietuviai

Lietuvos rinktinė per šį atrankos langą dukart įtikinamai nugalėjo Estijos komandą. Trečiadienį Taline lietuviai laimėjo 30:20, sekmadienį Klaipėdoje pergalę pasiekė mažesniu skirtumu 35:28 (15:11). Įvarčių skirtumas per rungtynes su estais nebus svarbus, todėl treneris Gintaras Savukynas sekmadienį, jo komandai įgijus didelį pranašumą, galėjo ramiai į aikštę leisti antrąjį septynetą ir suteikti jauniems rankininkams pirmąją galimybę žaisti per oficialias rungtynes.

Kitose 1-osios grupės rungtynėse Slovėnijos rinktinė namie nesunkiai nugalėjo Šiaurės Makedonijos komandą 38:27 (20:12).

Po keturių turų Slovėnija turi 8 taškus, Lietuva – 6, Šiaurės Makedonija – 2, Estija – 0. Iki atrankos turnyro pabaigos liko du turai.

Dviejų paskutiniųjų turų rungtynės bus žaidžiamos gegužės mėnesį. Lietuvos rinktinė gegužės 7 dieną Vilniuje priims slovėnus, o paskui keliaus į Skopję, kur gegužės 11 dieną žais su makedonais.

Kitose penktojo turo rungtynėse susitiks Estija ir Šiaurės Makedonija, šeštojo turo – Slovėnija ir Estija.

Aritmetika

Kad grupėje užimtų antrąją vietą, lietuviams reikės iškovoti bent tašką arba sulaukti, kad makedonai prarastų tašką žaisdami su estais. Yra ir dar vienas variantas: Lietuvos rinktinė liktų antra, jei pralaimėtų abejas rungtynes, o makedonai pasiektų dvi pergales, bet paskutinės rungtynės Skopjėje baigtųsi mažesniu skirtumu, negu pirmajame rate lietuviai įveikė makedonus Vilniuje (tas rungtynes mūsų šalies rinktinė laimėjo dviejų įvarčių skirtumu 29:27).

Taip pat yra galimybė iškovoti kelialapį kaip vienai iš geriausių trečiąją vietą užėmusių komandų (jei galutinėje lentelėje lietuviai ir makedonai surinktų po 6 taškus, bet varžovai aplenktų Lietuvos komandą dėl geresnio įvarčių skirtumo tarpusavio rungtynėse).

Ukrainiečiai

Sekmadienį Klaipėdoje žaidė ne vien Lietuvos ir Estijos rinktinės. Po jų mačo į aikštę ėjo Ukrainos ir Kosovo rankininkai.

Ukrainiečiai dėl Rusijos sukelto karo negali priimti varžovų savo šalyje, todėl oficialias rungtynes žaidžia Lietuvoje. Sekmadienį Ukrainos rinktinė Klaipėdoje jautėsi kaip namie ir sutriuškino Kosovo komandą 36:25 (18:8). Šioms rungtynėms teisėjavo lietuviai Gytis Šniurevičius ir Andrius Grigalionis.

Būtent 6-ojoje grupėje, kurioje žaidžia Ukrainos rinktinė, padėtis po keturių turų yra painiausia. Grupės lyderės Farerų Salos turi 5 taškus, Ukraina ir Nyderlandai – po 4, Kosovas – 3.

Net ir autsaideriai kosoviečiai dar gali peršokti į pirmąją vietą.

Žiūrovai

Savaitgalį dvejas rungtynes stebėjo daugiau negu dešimt tūkstančių žiūrovų. Šeštadienį beveik 11 tūkstančių sirgalių atėjo į Hanoverio areną ir pamatė, kaip Vokietijos rinktinė nugalėjo kaimyninės Austrijos komandą 31:26.

Sekmadienį vokiečius aplenkė kroatai. Į Zagrebo areną susigrūdo net 16 tūkstančių aistruolių. Jų palaikoma Kroatijos rinktinė 16 įvarčių skirtumu 36:20 sutriuškino Čekijos rankininkus.

Antplūdžio priežastis – Kroatijos rankininkai namie žaidė pirmą kartą po to, kai šių metų pradžioje iškovojo pasaulio pirmenybių sidabro medalius.

Šventė

Sekmadienis buvo ypatinga diena Liuksemburgo rankiniui. Šios šalies rinktinė išvykoje patiesė Belgijos komandą 27:24 ir iškovojo pirmąją pergalę Europos pirmenybių atrankos pagrindiniame etape!

Atrankos varžybas rengiant pagal dabartinę sistemą, Liuksemburgo rinktinė dažniausiai iškrisdavo išankstiniame atrankos etape, kuriame žaidžia tik silpniausios komandos. Vis dėlto pastaraisiais metais Liuksemburgo rankinis smarkiai pasitempė ir rinktinė antrą kartą iš eilės pateko į pagrindinį atrankos etapą.

2024 metų Europos pirmenybių atrankos turnyre liuksemburgiečiams nepavyko iškovoti nė vieno taško. Užtat šiame atrankos turnyre išmušė ir Liuksemburgo valanda.

Autsaideriai

Liuksemburgo rinktinei pasiekus pirmąją pergalę, atrankos turnyre liko keturios taškų neiškovojusios komandos. Tai – Estijos, Latvijos, Slovakijos ir Turkijos rinktinės.

4-osios grupės autsaideriai Latvijos rankininkai sekmadienį išvykoje pralaimėjo Italijos komandai 30:41.

Revanšas

Be Liuksemburgo komandos pergalės, didelių netikėtumų savaitgalį žaistose rungtynėse nebuvo. O dvi Pirėnų pusiasalio komandos atsiskaitė su varžovais už savaitės viduryje gana nelauktai patirtas nesėkmes.

Tiesa, ispanai vėl privertė savo gerbėjus nerimauti ir Serbijos komandą namie nugalėjo tik 28:26. Ketvirtadienį tokiu pačiu dviejų įvarčių skirtumu laimėjo serbai.

Daug geriau sąlyginiam revanšui pasiruošė Portugalijos rinktinė, kuri savaitės viduryje išvykoje su Lenkijos komanda sužaidė lygiosiomis. Grįžę namo portugalai varžovams nepaliko jokių galimybių ir lenkus įtikinamai nugalėjo 33:27.

Sekmadienį pirmąjį tašką prarado 2-osios grupės lyderė Vengrijos rinktinė. Vengrai išvykoje rungtynes su Juodkalnijos komanda baigė lygiosiomis 29:29.

4 turas

1 grupė

Lietuva – Estija 35:28 (15:11). Klaipėda. 1250 žiūrovų. Lietuva: Antanavičius 8, Urvikis 6, G.Virbauskas 4, Babarskas 3, Lapiniauskas 3, Dumčius 3, Malašinskas 2, P.Čėsna 2, Stropus 2, Drakšas 1, Lapinskas 1. Estija: Loppas 5, Celminis 4, Mamporia 4, Viitkaras 3, Jaanimaa 2, Koksas 2, Varikas 2, Varulas 2, Koverikas 1, Seermannas 1, Pertelsonas 1, Morgensonas 1.

Slovėnija – Šiaurės Makedonija 38:27 (20:12). Vlahas 9, Mlivičius 7, Jovičičius 5, Groseljis 5 / F.Kuzmanovskis 6. Koperis. 3410 žr.

Lentelė: Slovėnija – 8, Lietuva – 6, Šiaurės Makedonija – 2, Estija – 0.

2 grupė

Slovakija – Suomija 25:26 (15:14). Antlas 10 / Helanderis 9. Hlohovecas. 1850 žr.

Vengrija – Juodkalnija 29:29 (17:14). Banhidi 6 / B.Vujovičius 8. Tatabanja. 5517 -r.

Lentelė: Vengrija – 7, Juodkalnija – 5, Suomija – 4, Slovakija – 0.

3 grupė

Islandija – Graikija 33:21 (16:8). Runarssonas 4, Smarssonas 4 / Tziras 6. Reikjavikas. 2100 žr.

Bosnija ir Hercegovina – Sakartvelas 20:22 (10:12). Grgičius 6 / Ordžonikidzė 6. Cazinas.

Lentelė: Islandija – 8, Sakartvelas – 4, Bosnija ir Hercegovina – 2, Graikija – 2.

4 grupė

Italija – Latvija 41:30 (23:12). Mengonas 7 / Valkovskis 9. Oristanas. 2000 žr.

Ispanija – Serbija 28:26 (13:11). Gomezas 9 / Iličius 8. Siudad Realis.

Lentelė: Italija – 6, Ispanija – 6, Serbija – 4, Latvija – 0.

5 grupė

Belgija – Liuksemburgas 24:27 (13:14). Kottersas 4 / Werdelis 6. Haseltas. 1410 žr.

Kroatija – Čekija 36:20 (17:9). Glavašas 6, Šipičius 6 / Josefas 5. Zagrebas. 16000 žr.

Lentelė: Kroatija – 8, Čekija – 4, Belgija – 2, Liuksemburgas – 2.

6 grupė

Nyderlandai – Farerų Salos 31:32 (15:15). Ten Velde 8 / Ellefsenas 8. Almerė. 2500 žr.

Ukraina – Kosovas 36:25 (18:8). Turčenko 10 / Shabani 5. Teisėjai Šniurevičius ir Grigalionis. Klaipėda. 350 žr.

Lentelė: Farerų Salos – 5, Ukraina – 4, Nyderlandai – 4, Kosovas – 3.

7 grupė

Vokietija – Austrija 31:26 (16:14), Grgičius 7 / Herburgeris 5. Hanoveris. 10869 žr.

Šveicarija – Turkija 30:27 (15:14). Allenas 7 / Pehlivanas 7. Vinterturas. 2000 žr.

Lentelė: Vokietija – 7, Šveicarija – 5, Austrija – 4, Turkija – 0.

8 grupė

Rumunija – Izraelis 29:26 (15:12). Stanciucas 10 / Turkeničius 6. Miovenis. 1500 žr.

Portugalija – Lenkija 33:27 (16:12). Gomesas 7 / Olejniczakas 4. Odivelašas. 2020 žr.

Lentelė: Portugalija – 7, Lenkija – 4, Rumunija – 3, Izraelis – 2.