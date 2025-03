Naudingos patirties iš pasaulio čempionato išsinešusi G. Galvydytė finalo durų nepravėrė

Iš viso vyko 3 atrankos bėgimai, kuriuose startavo po aštuonias arba devynias bėgikes. Iš kiekvieno bėgimo 3 greičiausios sportininkės pelnė kelialapius į finalą. G. Galvydytė dalyvavo pačiame greičiausiame atrankos bėgime ir jame užėmė penktą vietą. Trečioje pozicijoje finišavusi Ispanijos lengvaatletė Esther Guerrero distanciją įveikė per 4 min. 09,90 sek., o geriausias atrankos laikas priklauso britei Georgiai Hunter Bell (4 min. 09,21 sek.).

„Jaučiuosi gerai, šįkart atidaviau viską, ką galėjau. Stengiausi būti priekyje, kad turėčiau galimybę finišuoti trejete. Iki finalo pritrūko, bet esu patenkinta. Bėgau su stipriomis varžovėmis, o pats bėgimas nebuvo prastas. Gaila tik dėl to, kad dažnai finale būna dvylika panelių. Pirmą kartą matau, kad būtų devynios. Galbūt pasikeitė taisyklės. Vis dėlto, džiaugiuosi vienuolikta vieta“, – po finišo kalbėjo lietuvė.

25-erių lengvaatletė debiutavo pasaulio uždarų patalpų čempionate, o ir Kinijoje startavo pirmą kartą savo karjeroje: „Jaudulys netrukdė, jaučiausi gerai, bėgau užtikrintai, tiesiog pritrūko jėgų paskutiniame rate. Sąlygos čempionate geros, yra ilgo skrydžio ir laiko skirtumo aspektai, bet tikrai dėl jų nesijaučiau blogai.“

Prieš dvi savaites G. Galvydytė dalyvavo Europos uždarų patalpų čempionate, kuriame užėmė 17-ą vietą. Tuomet 800 m rungtyje startavusi bėgikė liko nusivylusi savo pasirodymu ir akcentavo taktines klaidas. Pasak G. Galvydytės, šįkart viskas vyko pagal planą, pavyko pasimokyti iš ankstesnių klaidų ir finišavus nebuvo jausmo, jog kažko padaryti nepavyko.

„Taktinius sprendimus vertinu gerai, galbūt dar galėjau pakentėti, nes į priekį įsiveržiau likus keturiems ratams. Šiame žiemos sezone išmokau daug taktinių pamokų, kurios man labai padės vasaros sezone. Tikrai labai daug patirties pasisėmiau. Manau, kad tobulėju taktiniuose bėgimuose, bet kartais neužtenka būti geros formos. Svarbu ir klaidų nedaryti. Vasaros sezone noriu būti geresnė ir dirbu ties tuo, jog būčiau taktiškai stipresnė bėgikė“, – tarptautiniuose čempionatuose išmoktas pamokas apžvelgė G. Galvydytė.

Vidutinių nuotolių bėgikė šiame žiemos sezone pagerino net keturis Lietuvos uždarų patalpų rekordus – 800 m ji prabėgo per 2 min. 00,97 sek., 1500 m distanciją įveikė per 4 min. 05,32 sek., o 1 mylios rekordą gerino net 2 kartus (dabartinis rekordas – 4 min. 22,76 sek.). Primename, jog šiais metais Lietuvos lengvaatlečiai pagerino jau 10 nacionalinių rekordų, o per visus praėjusius metus jų buvo pasiekta 11.

Pasaulio uždarų patalpų čempionate dalyvavo 2 lietuviai. Penktadienį ryte 60 m atrankoje startavęs sprinteris Adas Dambrauskas distanciją įveikė per 6,76 sek., užėmė 32-ą vietą ir į pusfinalį nepateko. Kitas pasaulio uždarų patalpų čempionatas 2026 metų kovo 20–22 dienomis vyks Torunėje (Lenkija).