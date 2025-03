Lietuvos sporto savaitė: pergalių neiškovojusios rinktinės, krepšinio klubų nesėkmės Europoje ir slidus Bostono ledas

Tai buvo įdomiausi nusivylimų kupinos praėjusios savaitės Lietuvos sporto įvykiai.

Svarbiausi savaitės įvykiai

Kovo 24 d. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Kaune sužaidė lygiosiomis su Suomija 2:2 (suomiai įmušė du įvarčius, po to 39 min. A.Kučys sumažino atsilikimą, 69 min. G.Gineitis išlygino rezultatą; rungtynes stebėjo 10,4 tūkst. žiūrovų). Lietuvos rinktinė nutraukė 7 pralaimėjimų seriją, bet pratęsė 9 nelaimėtų rungtynių seriją. Kitose grupės rungtynėse Lenkija namie nugalėjo Maltą 2:0. Lietuviai per 2 rungtynes iškovojo 1 tašką. Grupėje pirmauja Lenkija (6 tšk.) ir Suomija (4). Lietuviai kitas rungtynes žais birželio 7 d. išvykoje su Malta.

Kovo 24 d. Vilniaus „Punks“ ledo ritulio Baltijos lygos pusfinalio serijoje pralaimėjo čempiono vardą ginančiam Rygos „Mogo“ 0:4. Finale žais du Latvijos klubai „Mogo“ ir Jelgavos „Zemgale“.

Kovo 25 d. Lietuvos vaikinų (iki 17 m.) futbolo rinktinė Europos čempionato atrankos B lygos turnyre Almatoje užėmė antrąją vietą. Lietuviai nugalėjo Sakartvelą 3:0, bet pralaimėjo Kazachstanui 2:5. Vienintelį kelialapį į atrankos A lygą iškovojo abejas rungtynes laimėjęs Kazachstanas.

Kovo 25 d. Kauno „Žalgiris“ vyrų krepšinio Eurolygos rungtynėse išvykoje pralaimėjo „Monaco“ 86:96 (po pratęsimo; S.Francisco 19, I.Brazdeikis 17, A.Smailagičius 15).

Kovo 25 d. Vilniaus „Rytas“ vyrų krepšinio Čempionų lygos antrojo etapo paskutinėse rungtynėse namie pralaimėjo Malagos „Unicaja“ 82:83 (G.Radzevičius 14, I.Sargiūnas 11). „Rytas“ laimėjo 2 iš 6 rungtynių, grupėje užėmė trečiąją vietą ir nepateko į ketvirtfinalį. Du kelialapius į ketvirtfinalį iškovojo „Unicaja“ (5 perg.) ir Stambulo „Galatasaray“ (4).

Kovo 25 d. Vilius Gaubas teniso turnyro Žironoje (Katalonija, Ispanija; „ATP Challenger“) pirmajame rate pralaimėjo pirmajai turnyro raketei vengrui Martonui Fucsovicsiui 3:6, 2:6.

Kovo 26 d. Aivaras Mikutis („Tudor“) pirmą kartą karjeroje dalyvavo UCI pasaulio turo dviračių lenktynėse. Jis Briugės – De Panės klasikinėse lenktynėse užėmė 93-iąją vietą (nugalėjo kolumbietis Juanas Sebastianas Molano iš „Emirates“).

Kovo 27 d. Domantas Sabonis („Sacramento Kings“) Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) rungtynėse, kuriose „Kings“ namie nugalėjo „Portland Trail Blazers“ 128:107, pelnė 22 taškus ir atkovojo 19 kamuolių.

Kovo 27 d. Rygoje ištraukus Europos vyrų krepšinio čempionato burtus paaiškėjo, kad Lietuvos rinktinė žais vienoje grupėje su Vokietija, Juodkalnija, Didžiąja Britanija, Švedija ir Suomija. Europos čempionatas prasidės rugpjūčio 27 d. Grupės varžybos vyks Tamperėje (Suomija).

Kovo 27 d. Kauno „Žalgiris“ vyrų krepšinio Eurolygos rungtynėse išvykoje pralaimėjo Vilerbano ASVEL 79:88 (S.Francisco 19, L.Birutis 18) ir prarado galimybę patekti į atkrintamąsias varžybas. „Žalgiris“ laimėjo 14 iš 32 rungtynių ir užima 13-ąją vietą. Likus dviem turams iki reguliariojo sezono pabaigos pirmauja Stambulo „Fenerbahçe“, Pirėjo „Olympiakos“ (po 22 perg.), Atėnų „Panathinaikos“, „Monaco“ (po 20), Miuncheno „Bayern“ (19), Stambulo „Anadolu Efes“, „Barcelona“, Madrido „Real“, Belgrado „Crvena Zvezda“ ir „Paris“ (po 18).

Kovo 28 d. Bostone dailiojo čiuožimo pasaulio čempionate Meda Variakojytė moterų varžybose užėmė 24-ąją vietą. Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius ledo šokių varžybų trumpojoje programoje užėmė 21-ąją vietą ir negavo teisės atlikti laisvąją programą. Ledo šokėjai Paulina Ramanauskaitė ir Deividas Kizala atsisakė dalyvauti čempionate dėl D.Kizalos traumos.

Kovo 28 d. Justina Mikulskytė teniso turnyro Murska Sobotoje (Slovėnija; „W75“) ketvirtfinalyje pralaimėjo slovėnei Kajai Juvan 4:6, 2:6.

Kovo 28–30 d. Lietuvos futbolo A lygos lyderių rungtynėse Marijampolės „Sūduva“ namie nugalėjo Telšių „Džiugą“ 1:0. Čempiono vardą ginantis Vilniaus „Žalgiris“ išvykoje nugalėjo Alytaus „Dainavą“ 1:0. Po 4 turų pirmauja „Sūduva“, Kauno „Hegelmann“ (po 9), Vilniaus „Žalgiris“ (8) ir Kauno „Žalgiris“ (7).

Kovo 29 d. Vilniuje Lietuvos gimnastikos daugiakovės čempionais tapo Ernestas Liaškinas ir Ūla Bikinaitė.

Kovo 29 d. Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės čempionais tapo Elzbieta Adomaitytė ir Jonas Kalaminskas.

Kovo 29 d. Matas Buzelis („Chicago Bulls“) Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) rungtynėse, kuriose „Bulls“ namie pralaimėjo „Dallas Mavericks“ 119:120, pelnė 28 taškus. „Bulls“ laimėjo 33 iš 74 rungtynių ir Rytų grupėje užima dešimtąją vietą. M.Buzelio vidurkis – 8,1 taško.

Kovo 29 d. Lietuvos vyrų regbio rinktinė Europos čempionato trečiosios pakopos („Trophy“) paskutinėse rungtynėse Šiauliuose pralaimėjo Čekijai 3:44. Lietuviai per 5 rungtynes iškovojo 5 taškus ir užima penktąją vietą. Jų galutinė vieta paaiškės po to, kai paskutines rungtynes sužais šiuo metu paskutinę šeštąją vietą užimantis Liuksemburgas (2 tšk.). Turnyre pirmauja Švedija (18 tšk. per 4 rungt.), Čekija (16/5) ir Lenkija (14/3).

Kovo 29 d. Kauno „Granitas“ vyrų rankinio Baltijos lygos ketvirtfinalio atsakomosiose rungtynėse išvykoje nugalėjo Duobelės „Tenax“ 36:35, bet nepateko į finalo ketvertą, nes pirmąsias rungtynes namie pralaimėjo didesniu skirtumu 25:33. Balandžio 12–13 d. finalo ketverte žais Klaipėdos „Dragūnas“, Pylvos „Serviti“, „Viljandi“ ir čempiono vardą ginantis „Tenax“.

Kovo 29–30 d. Lietuvos krepšinio lygos (LKL) lyderis Kauno „Žalgiris“ išvykoje nugalėjo Klaipėdos „Neptūną“ 80:67 ir pasiekė 17-ąją iš eilės pergalę, čempiono vardą ginantis Vilniaus „Rytas“ išvykoje nugalėjo „Šiaulius“ 102:82, Vilniaus „Wolves“ išvykoje pralaimėjo Panevėžio „Lietkabeliui“ 64:78. Po 23 turų pirmauja „Žalgiris“ (21 perg.), „Rytas“ (18), „Wolves“ (14), „Jonava“ ir „Lietkabelis“ (po 12).

Kovo 30 d. Baigėsi Lietuvos moterų rankinio lygos reguliarusis sezonas. Paskutinėse rungtynėse Vilniaus „Eglė“ išvykoje nugalėjo čempionės vardą ginančią „Garliavą“ 34:27. Reguliariojo sezono nugalėtoja „Eglė“ (28 tšk. per 15 rungt.) ir „Garliava“ (24) iškart pateko į pusfinalį. Kitos komandos žais ketvirtfinalyje.

Kovo 30 d. Kaune Lietuvos moterų tinklinio lygos finale Vilniaus „Tauras“ nugalėjo čempiono vardą gynusį „Kauną“ 3:1. Bronzos medalius laimėjo Kauno „Startas“. „Tauras“ pirmą kartą tapo šalies čempionu.

Kovo 30 d. Lietuvos salės futbolo lygos finalo serijoje Kauno „Žalgiris“ nugalėjo Jonavos „Vikingus“ 3:0. Bronzos medalius laimėjo Vilkaviškio „Bruklinas“. „Žalgiris“ šalies čempionu tapo devintąjį kartą iš eilės, „Vikingai“ šeštąjį kartą iš eilės laimėjo sidabro medalius.

Kovo 30 d. Patricija Paukštytė teniso turnyro Šarm el Šeiche (Egiptas, „W15“) finale pralaimėjo amerikietei Carolyn Ansari 2:6, 6:3, 4:6.

Kovo 30 d. Plaja del Karmene (Meksika) paplūdimio tinklinio profesionalų turo turnyre („Elite 16“) Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė užėmė 13-ąją vietą. Jos atkrintamųjų varžybų pirmajame rate pralaimėjo amerikietėms Chloe Loreen ir Corinne Quiggle 1:2. Turnyro nugalėtojomis tapo brazilės