Lietuvos rankininkės stoja į lemiamą kovą dėl kelialapio į pasaulio čempionatą

Sekmadienį į treniruočių stovyklą Vilniuje susirinkusios Lietuvos rankininkės antradienį išvyko į beveik dešimt valandų trunkančią kelionę į Atlanto vandenyne esančias Farerų salas.

„Rinktinėje vyrauja geros ir kovingos nuotaikos. Visos rankininkės supranta šios dvikovos svarbą ir yra nusiteikusios darbui. Manau, kad turime geras galimybes patekti į pasaulio čempionatą ir jeigu aikštelėje įvykdysime viską, ką treneris akcentavo, abiejų komandų šansai turėtų būti lygūs. Laukia sunki kova, bet manau, kad esame pasiruošusios atiduoti visą save šioms dvejoms rungtynės. Mūsų tikslas – patekti į pasaulio čempionatą, todėl jokios papildomos motyvacijos nereikia“, – sakė Lietuvos rinktinės kapitonė Aušra Arciševskaja.

Lietuvos rankininkės sugrįžti į pasaulio čempionatą siekia po daugiau nei trijų dešimtmečių pertraukos. Vienintelį kartą lietuvės į pasaulio čempionatą pateko dar 1993 metais ir tarp stipriausių planetos komandų užėmė 13 vietą.

Farerų salų rinktinė dar niekada nėra žaidusi pasaulio čempionate, tačiau praėjusiais metais pirmą kartą istorijoje pateko į Europos čempionatą ir ten užėmė 17 vietą.

„Farerų salų rinktinė dabar yra aukščiausiame taške per visą istoriją. Po to, kai Farerų salų rankininkės pirmą kartą istorijoje pateko į Europos čempionatą, dabar joms keliamas tikslas žaisti ir pasaulio čempionate. Praėjusio Europos čempionato atrankos turnyre Farerų salų rinktinė, kaip ir Lietuvos, savo grupėje užėmė trečią vietą. Bet Farerų salų rinktinė turėjo geresnį įvarčių santykį ir dėl to pateko į finalinį etapą. Europos čempionate jos įrodė, kad gali varžytis su elito komandomis. Tai labai konkurencinga, greitą žaidimą propaguojanti komanda“, – sakė Lietuvos rinktinės treneris Herlanderis Silva.

Praėjusių metų lapkričio – gruodžio mėn. vykusiame Europos čempionate Farerų salų rankininkės 25:28 pralaimėjo šveicarėms, sužaidė lygiosiomis 17:17 su kroatėmis ir 24:33 pralaimėjo vicečempionėmis tapusioms danėms.

Po Europos čempionato Farerų salų rinktinė EHF reitinge pakilo į 27-ą vietą. Lietuvos rinktinė yra šešiomis pozicijomis žemiau – 33-oje vietoje.

„Farerų salų rinktinė yra tikrai pajėgi, žaidžianti greitą rankinį. Galbūt varžovėms galima priskirti favoričių vaidmenį, bet mano nuomone, mes joms nenusileidžiame savo galimybėmis. Laimės ta komanda, kuri žais protingiau. Išvykoje mus tenkintų lygiosios, nes atsakomosiose rungtynėse turėsime namų sienų pranašumą. Turime puikius sirgalius, kurių palaikymo dėka aikštelėje esam aštuoniese. Tikiuosi Jonavoje turėsime tokį palaikymą, kuris užgoš į Lietuvą atvykstančius varžovių sirgalius ir neleisime jiems jaustis kaip namuose“, – teigė A. Arciševskaja.

Skelbiama, kad į pirmas rungtynes Torshaune į naujai pastatytą „Vid Tjarnir“ areną parduoti visi 2500 bilietų. Apie pusantro šimto Farerų salų rinktinės sirgalių susiruošę atvykti ir į Jonavos arenoje vyksiančias atsakomąsias rungtynes.

2025 m. pasaulio čempionato atrankos turnyrą Farerų salų rinktinė pradės iškart nuo antrojo etapo. Tuo tarpu Lietuvos rankininkės turėjo žaisti ir pirmame etape. Šiauliuose vykusiame turnyre lietuvės 37:23 sutriuškino Didžiosios Britanijos rinktinę, 25:24 išplėšė pergalę iš Graikijos rinktinės ir iškovojo tik turnyro nugalėtojoms tekusį kelialapį į antrąjį etapą.

Šių metų lapkričio 27 d. prasidėsiančiose planetos pirmenybėse varžysis 32 rinktinės. Iš Europos žemyno vietas čempionate jau užsitikrino turnyro šeimininkės Vokietijos ir Nyderlandų rinktinės, titulą ginsiančios Prancūzijos rankininkės bei į 2024 m. Europos čempionato pusfinalį patekusios Danijos, Norvegijos ir Vengrijos rinktinės.