Pasaulio čempionato atrankos gidas: kas laukia Lietuvos rankininkių

Lietuvos moterų rankinio rinktinė veržiasi ten, kur nebuvo nuo 1993 metų – į pasaulio pirmenybes. Kad pasiektų tikslą, lietuvėms reikia įveikti vieną varžovę – pasaulio pirmenybėse dar nė karto nežaidusią Farerų Salų rinktinę.

Abiejų komandų užduotis – atrankos turnyro Europos zonos atkrintamajame mače per dvejas rungtynes įmesti daugiau įvarčių.

Pirmoji šio mačo dalis vyks trečiadienį Torshauno mieste prieš du mėnesius atidarytoje „vid Tjarnir“ arenoje, kurioje varžoves palaikys apie tris tūkstančius sirgalių. Atsakomosios rungtynės sekmadienį bus surengtos Jonavos arenoje, kurioje Lietuvos rankinio rinktinė žais pirmą kartą.

Turnyras

Pasaulio moterų rankinio pirmenybės vyks šių metų pabaigoje – nuo lapkričio 26 iki gruodžio 14 dienos. Stipriausias rinktines priims Nyderlandai ir Vokietija. Grupių varžybos numatomos Roterdame, Hertogenbose, Dortmunde, Štutgarte ir Tryre, finalo rungtynės bus žaidžiamos Roterdame.

Baigiamajame turnyre dalyvaus net 32 komandos. Šeimininkės Nyderlandų ir Vokietijos rinktinės bei čempionės vardą ginsianti Prancūzijos rinktinė į pasaulio pirmenybes pateko be atrankos. Be to, Tarptautinė rankinio federacija (IHF) suteikė vardinius kvietimus JAV ir Kinijos rinktinėms.

Praėjusių metų pabaigoje 14 kelialapių buvo išdalinti per žemynų pirmenybes. Europos pirmenybėse teisę vykti į pasaulio čempionatą iškovojo Norvegija, Danija ir Vengrija, Azijos pirmenybėse – Japonija, Korėja, Kazachstanas ir Iranas, Afrikos pirmenybėse – Angola, Senegalas, Tunisas ir Egiptas, Pietų ir Centrinės Amerikos pirmenybėse – Brazilija, Argentina ir Urugvajus.

Šiuo metu pasaulio pirmenybėse liko 13 laisvų vietų. Dėl 11 kelialapių atskirame atrankos turnyre kovoja Europos komandos. Vienas kelialapis bus įteiktas Šiaurės Amerikos ir Karibų šalių čempionėms (turnyro data dar nenumatyta), o pasibaigus visoms atrankos varžyboms IHF suteiks dar vieną vardinį kvietimą. Jį turėtų gauti viena iš Europos komandų, pralaimėjusių atrankos atkrintamojo etapo mačą.

Atranka

Europos zonos atrankos turnyras prasidėjo praėjusių metų rudenį. Pirmajame etape žaidė tik silpniausios žemyno komandos. Tarp jų buvo Lietuvos rinktinė, Šiauliuose vykusiame trijų komandų turnyre nugalėjusi varžoves iš Didžiosios Britanijos (37:23) bei Graikijos (25:24) ir iškovojusi vienintelį kelialapį į atrankos atkrintamąjį etapą.

Atkrintamajame etape žaidžia keturios pirmojo etapo grupių nugalėtojos ir 18 komandų, kurios pernai dalyvavo Europos pirmenybėse, bet dar nėra kitais būdais iškovojusios kelialapio į šių metų pasaulio pirmenybes.

22 komandos suskirstytos į vienuolika porų. Šių mačų nugalėtojos iškovos kelialapius į pasaulio pirmenybes.

Lietuvos rankininkės balandžio 9 ir 13 dienomis susitiks su Farerų Salų rinktine.

Dėl kitų dešimties kelialapių šią savaitę kovos: Šveicarija – Slovakija, Italija – Rumunija, Lenkija – Šiaurės Makedonija, Švedija – Kosovas, Slovėnija – Serbija, Portugalija – Juodkalnija, Čekija – Ukraina, Kroatija – Ispanija, Austrija – Turkija ir Islandija – Izraelis.

Varžovės

Farerų Salų moterų rankinio rinktinė dar niekada nežaidė pasaulio pirmenybėse. Tačiau Farerų Salų rankinis pastaraisiais metais nuosekliai kopia į naujas aukštumas.

Kelią praskynė 2024 metų pradžioje Europos pirmenybėse debiutavusi vyrų rinktinė, o tų pačių metų pabaigoje į Europos pirmenybes pirmą kartą išvyko ir Farerų Salų moterys. Farerietės prieš keturis mėnesius vykusiame turnyre nusileido Šveicarijos ir Danijos ekipoms, bet iškovojo pirmąjį tašką sužaidusios lygiosiomis su Kroatijos komanda.

Geriausios Farerų Salų rankininkės žaidžia Danijos lygoje, kuri yra viena iš stipriausių, o gal net ir stipriausia Europos nacionalinė lyga (šį pavasarį į Čempionių lygos ketvirtfinalį pateko du Danijos klubai). Šią savaitę prieš lietuves turėtų išsirikiuoti net šešios Danijos lygoje rungtyniaujančios žaidėjos.

Tarp komandos draugių aiškiai išsiskiria „Kobenhavn“ linijos žaidėja Pernille Brandenborg ir „Viborg“ įžaidėja Jana Mittun. Šios dvi farerietės klubuose yra vienos iš svarbiausių rankininkių, o praėjusių metų pabaigoje per Europos pirmenybes kartu įmetė daugiau negu pusę rinktinės įvarčių.

Danijos lygoje praėjusį savaitgalį baigėsi pirmasis etapas, per kurį visos komandos žaidė po 26 rungtynes. J.Mittun įmetė 96 įvarčius, P.Brandenborg – 74 įvarčius.

Abi komandos, kurių aprangą vilki Farerų Salų rinktinės lyderės, yra tvirtos Danijos lygos vidutiniokės. „Kobenhavn“ ir „Viborg“ nekovoja dėl kelialapio į Čempionių lygą, bet varžosi dėl ketvirtosios vietos ir teisės žaisti Europos lygoje.

Danijos pirmojoje lygoje taip pat rungtyniauja Suna Hansen („Skandenborg“), Maria Palsdottir („Horsens“), Liv Sveinbjornsdottir („Aalborg“) ir vartininkė Rakul Wardum („Ringkobing“). Kita Farerų Salų rinktinės žaidėja Marita Mortensen atstovauja ką tik Danijos antrosios lygos čempionės vardą užsitikrinusiai ir kelialapį pirmąją lygą iškovojusiai HOJ komandai.

Beje, R.Wardum kovo pabaigoje buvo išrinkta į Danijos lygos geriausių 24-ojo turo rankininkių septynetą. Praėjusį savaitgalį per paskutines pirmojo etapo rungtynes R.Wardum buvo bejėgė prieš kitą Farerų Salų rinktinės rankininkę. „Ringkobing“ pralaimėjo „Kobenhavn“ ekipai, o geriausia rungtynių žaidėja buvo išrinkta P.Brandenborg.

Lietuvės

Lietuvos moterų rankinio pajėgos – daug kuklesnės. Dauguma rinktinės žaidėjų rungtyniauja Lietuvos komandose, o iš užsienio klubų atvyko tik keturios rankininkės.

Aukštesnio lygio nacionalinėse pirmenybėse žaidžia vienintelė Aušra Arciševskaja. Ji atstovauja Lenkijos lygos vidutiniokei „Piotrcovia“ ekipai. Tačiau Lenkijos lyga Europos mastu nėra stipri – šios šalies čempionės net negauna teisės žaisti Čempionių lygoje.

Kitos trys legionierės žaidžia Vokietijos antrosios ir trečiosios lygos klubuose.

Pasaulio pirmenybių atrankos pirmajame etape Lietuvos rinktinėje rezultatyviausiai žaidė po 10 įvarčių įmetusios A.Arciševskaja, Vakarė Damulevičiūtė iš Vokietijos antrosios lygos Bad Vildungeno „Vipers“ ir Gabija Pilikauskaitė iš Vilniaus „Eglės“. 8 įvarčius pelnė Greta Rinkevičiūtė iš Vokietijos trečiosios lygos „Allensbach“, 7 – Rita Rakauskienė iš „Eglės“.

33 metų R.Rakauskienė – vyriausia Lietuvos rinktinės rankininkė. Ji vienintelė gimė dar prieš tai, kai Lietuvos rinktinė praėjusį kartą žaidė pasaulio pirmenybėse.

Tik keturios Lietuvos rinktinės žaidėjos gimė XX amžiuje. Visoms kitoms rankininkėms – nuo 17 iki 24 metų.

Nors Farerų Salų rinktinė pagal visus kriterijus yra gana aiški favoritė, Lietuvos rankininkės nepraranda optimizmo. „Farerų Salų rinktinė – tikrai pajėgi. Galbūt varžoves galima vadinti favoritėmis, bet, mano nuomone, mes savo galimybėmis joms nenusileidžiame. Laimės ta komanda, kuri žais protingiau. Manau, kad turime geras galimybes patekti į pasaulio pirmenybes. Jei aikštėje įvykdysime viską, ką pažymėjo treneris, komandų galimybės turėtų būti lygios, – Lietuvos rankinio federacijos interneto svetainei prieš kelionę į Farerų Salas sakė rinktinės lyderė A.Arciševskaja. – Laukia sunki kova, bet esame pasiruošusios per šias dvejas rungtynes atiduoti viską. Mūsų tikslas – patekti į pasaulio pirmenybes, todėl papildomo nusiteikimo nereikia.“