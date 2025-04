Nepražiopsokite ir pasižymėkite: paaiškėjo, kur bus galima stebėti E. Stanionio kovą

Jie pusvidutinio svorio svorio kategorijoje (iki 66,7 kg) kovos dėl trijų pasaulio čempiono diržų – WBA (Pasaulio bokso asociacijos), IBF (Tarptautinės bokso federacijos) ir prestižinio bokso žurnalo „The Ring“. Abu boksininkai profesionalų varžybose nėra patyrę nė vieno pralaimėjimo.

Šią kvapą gniaužiančią dvikovą tiesiogiai su lietuvišku komentavimu rodys „Go3“ televizija. E.Stanionio ir amerikiečio kova turėtų prasidėti sekmadienį apie 6 valandą ryto Lietuvos laiku. Prieš tai bus rodomi įžanginiai susitikimai. Transliacijos pradžia – 00.00 val.

„Savaitgalis jau suplanuotas“ – manau, kiekvienas sporto gerbėjas tai sau jau pasakė, pranešė šeimos nariams, o artimiausius draugus paskatino prisijungti. Visa Lietuva ankstų sekmadienio rytą stebės boksininko Eimanto Stanionio kovą su Jaronas „Boots'u“ Ennisu. Tai – didžiausias išbandymas profesionalų ringe dar nepralaimėjusio lietuvio karjeroje.

Tai – didingiausia profesionalaus bokso dvikova Lietuvos bokso istorijoje. J. Ennisas yra įvardijamas kaip didžiausias bokso talentas, o lietuvis vertinamas kaip dar vienas laiptelis karjeroje. Tačiau, ar tik nebus didieji „ekspertai“ padarę klaidą ir eilinį kartą nuvertinę lietuvio. E. Stanionis – geriausias užsispyrimo, tvirto charakterio, atsidavimo savo sporto šakai pavyzdys, viską pasiekęs savo juodu darbu.

To negalima nuvertinti. Tiek E. Stanionio, tiek J. Enniso karjeros įrašus pralaimėjimų eilutėje puošia nuliai. Jau ne vieną kartą sulaukiau klausimo, kuris iš jų susigadins savo karjeros įrašą. Tvirtai sakau, kad kažkas susigadins, bet tik ne E. Stanionis.

„Go3“ televizija bokso gerbėjams įteikė išankstinę kalėdinę dovaną – svarbią tiesioginę transliaciją.

Tai sužinojęs apsidžiaugiau. Ne tik už save, kuriam teks garbė komentuoti turnyrą, tačiau už visus neabejingus, už visus, kurie stebi Eimanto karjerą, už visus, kuriems Eimantas jau yra spėjęs tapti pavyzdžiu. Neįtikėtina, kad gerbėjai tai galės stebėti tiesiogiai. Pirmoji man šovusi mintis – „Kaip galiu paversti šią transliaciją dar įspūdingesne“.

Tuoj pat paskambinau Eimanto vaikystės draugui, kovotojui bei treneriui Herkui Lukošiūnui. Juk nėra nieko nuostabesnio už dviejų draugų ryšį, nors ir per atstumą tiesioginėje transliacijoje.

Tikiu, kad Herkus, kuris iki šiol palaiko stiprų ryšį su Eimantu, taps dar viena transliacijos puošmena.“– staigmeną žiūrovams atskleidžia būsimos kovos komentatorius, bokso ekspertas Mantas Stankevičius.

Daugelis bokso specialistų žvaigždžių akistatos favoritu įvardija J. Ennisą. Pirmiausia dėl to, kad JAV boksininkas yra aukštesnis, kur kas ilgesnių rankų, turėjęs gerokai daugiau kovų profesionalų ringe nei E. Stanionis, ypač per pastaruosius keletą metų. Be to, amerikietis lips į ringą savo tėvynėje. Tačiau Lietuvos boksininkas mano, kad yra pajėgus palaužti labai aukšto lygio varžovą.

„Dabar tai geriausia mano versija, kokią pasaulis kada nors regėjo. Dirbau išsijuosęs. Mano sparingo partneriai buvo tikri monstrai. Jie spaudė mane, kiek galėjo. Kiekvieną savo ginklą tobulinau iki maksimumo. Ennisas yra greitas, sprogstamąja jėga pasižymintis varžovas. Tačiau aš nevengiu jokio oponento ir lekiu tiesiai į ugnį. Tai bus ne šachmatų partija, o tikras karas. Einu į ringą tik tam, kad įveikčiau Ennisą“, – kalbėjo E. Stanionis.