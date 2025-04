Rankininkės išsidalijo kelialapius į pasaulio čempionatą

Atranka

Lietuvos rinktinė Europos zonos atrankos atkrintamajame etape kovojo su Farerų Salų rankininkėmis. Kelialapio likimas faktiškai buvo nulemtas trečiadienį per pirmąsias rungtynes, kurias Farerų Salų komanda savo aikštėje laimėjo 36:26.

Sekmadienį per atsakomąsias rungtynes Jonavos arenoje lietuvės įveikė varžoves daug mažesniu skirtumu 30:29.

Daugumoje kitų atkrintamojo etapo mačų nugalėtojų pranašumas taip pat nekėlė abejonių. Didžiausiu skirtumu varžoves sutriuškino Švedijos rankininkės, kurios įmetė dukart daugiau įvarčių negu Kosovo komanda. Švedės laimėjo 51:16 ir 43:24.

Intriga užsimezgė tik trijose porose. Atkakliausios kovos buvo laukiama Serbijos ir Slovėnijos rinktinių dvikovoje. Šios komandos pirmąsias rungtynes Slovėnijoje baigė lygiosiomis 29:29, o antrąsias rungtynes serbės savo aikštėje laimėjo 33:31.

Nelauktai sunkiai kelialapį iškovojo Ispanijos rankininkės. Jos išvykoje pralaimėjo Kroatijos rinktinei 26:27, bet sekmadienį namie sugebėjo atsiskaityti didesniu skirtumu 23:17.

Pasijaudinti teko ir Lenkijos rankinio aistruoliams. Šios šalies rinktinė pirmosiose rungtynėse namie Šiaurės Makedonijos ekipą įveikė tik 22:18. Per atsakomąsias rungtynes aikštėje taip pat vyko lygi kova, bet lenkės sugebėjo pasiekti pergalę 23:21.

Turnyras

Pasaulio pirmenybės vyks šių metų pabaigoje – nuo lapkričio 26 iki gruodžio 14 dienos. Stipriausias rinktines priims Nyderlandai ir Vokietija. Grupių varžybos numatomos Roterdame, Hertogenbose, Dortmunde, Štutgarte ir Tryre, finalo rungtynės bus žaidžiamos Roterdame.

Baigiamajame turnyre dalyvaus net 32 komandos. Šeimininkės Nyderlandų ir Vokietijos rinktinės bei čempionės vardą ginsianti Prancūzijos rinktinė į pasaulio pirmenybes pateko be atrankos. Be to, Tarptautinė rankinio federacija (IHF) suteikė vardinį kvietimą Kinijos rinktinei.

Praėjusių metų pabaigoje 14 kelialapių buvo išdalinti per žemynų pirmenybes. Europos pirmenybėse teisę vykti į pasaulio čempionatą iškovojo Norvegija, Danija ir Vengrija, Azijos pirmenybėse – Japonija, Korėja, Kazachstanas ir Iranas, Afrikos pirmenybėse – Angola, Senegalas, Tunisas ir Egiptas, Pietų ir Centrinės Amerikos pirmenybėse – Brazilija, Argentina ir Urugvajus.

Praėjusią savaitę vyko Šiaurės Amerikos ir Karibų šalių pirmenybės. Šio regiono komandos kovojo dėl vieno kelialapio į pasaulio pirmenybes. Teisę žaisti baigiamajame turnyre iškovojo Kubos rankininkės, finale nugalėjusios Meksikos komandą 32:21. Šiaurės Amerikos ir Karibų šalių pirmenybių bronzos medalius iškovojo Kanados rinktinė.

Pasaulio pirmenybėse liko dar dvi laisvos vietos, tad IHF suteiks dar du vardinius kvietimus. Vienas vardinis kvietimas buvo pažadėtas JAV, kaip 2028 metų olimpinių žaidynių šeimininkei. Tačiau JAV rinktinei užėmus tik ketvirtąją vietą Šiaurės Amerikos ir Karibų šalių pirmenybėse, pasaulio rankinio vadovai gali ir persigalvoti.

Kitos pagrindinės pretendentės gauti vardinį kvietimą yra Europos zonos atrankos atkrintamąjį mačą pralaimėjusios komandos, pirmiausia – Kroatijos ir Slovėnijos rinktinės.

Permainos

Net 24 komandos, iškovojusios teisę žaisti 2025 metų pasaulio pirmenybėse, prieš dvejus metus žaidė praėjusiame turnyre.

Tačiau yra ir permainų. Farerų Salų, Šveicarijos ir Egipto rinktinės šių metų pabaigoje pirmą kartą dalyvaus pasaulio pirmenybėse. Po pertraukos į stipriausių komandų turnyrą pateko Tuniso, Kubos ir Urugvajaus rinktinės.

Beje, konkurencija atrankos varžybose buvo labai maža. Šiame pasaulio pirmenybių cikle (žemynų pirmenybėse ir Europos zonos atrankos turnyre) varžėsi tik 67 šalių rankininkės.

Europoje buvo įregistruotos 36 komandos, Afrikoje – 12, Azijoje – 8, Pietų ir Centrinėje Amerikoje – 6, Šiaurės Amerikoje ir Karibų šalyse – 5.

Atkrintamasis etapas

Farerų Salos – Lietuva 36:26 (15:11) ir 29:30 (11:14).

Šveicarija – Slovakija 38:22 (16:15) ir 30:24 (14:12).

Italija – Rumunija 21:30 (8:17) ir 18:31 (11:14).

Slovėnija – Serbija 29:29 (14:13) ir 31:33 (16:16).

Švedija – Kosovas 51:16 (28:8) ir 43:24 (24:9).

Čekija – Ukraina 35:19 (17:12) ir 26:27 (15:11).

Kroatija – Ispanija 27:26 (17:12) ir 17:23 (7:9).

Austrija – Turkija 36:29 (13:13) ir 30:25 (14:11).

Islandija – Izraelis 39:27 (20:10) ir 31:21 (16:11).

Lenkija – Šiaurės Makedonija 22:18 (14:8) ir 23:21 (10:10).

Portugalija – Juodkalnija 19:31 (11:14) ir 26:30 (13:16).