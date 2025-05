Jonas Maišelis iškovojo pirmą asmeninį Europos čempionato medalį karjeroje

„Jausmas iš tikrųjų labai geras. Vietovės man buvo labai gerai pažįstamos, aš čia užaugau. Dalį trasos žinojau kur važiuoju, nes esu buvęs ir ne kartą. Trasos pabaigoje sakiau sau, kad privalau išsilaikyti toje vietoje kur esu, nes jaučiau, kad dar ką nors aplenkti nebegaliu, jaučiau, kad jėgos senka. Pavyko iškovoti medalį, pirmą man medalį Europos čempionate asmeninėje rungtyje, labai smagu“, – iškart po finišo dar atgaudamas kvapą džiaugėsi J. Maišelis.

Vyrams reikėjo įveikti 27,7 km distanciją su 19 kontroliniais punktais, o trasa driekėsi po Vilniaus vakarinėje pusėje esantį kalvotą Griovių mišką, šalia Pilaitės mikrorajono. Lietuvis J. Maišelis distanciją įveikė per 1 val. 34 min. 45 sek. ir nuo čempiono titulą iškovojusio suomio Samuelio Pokala atsiliko 1 min. 18 sek. Sidabras atiteko čekui Vojtech Ludvik (1 val. 33 min. 35 sek.).

Patirties organizuojant aukščiausio lygio šio sporto tarptautinius renginius Lietuva jau turi. Europos čempionatas į Lietuvą grįžo po trejų metų pertraukos, o 2017 m. vasarą Vilniuje sėkmingai įvyko pasaulio čempionatas, kur ir tuomet lietuviai buvo arti apdovanojimų pakylos. Bronzą šiandien iškovojęs J. Maišelis pripažino, kad būtent patirtis ir tinkamas psichologinis nusiteikimas padėjo galiausiai realizuoti visą savo potencialą.

„Tai žinoma, privalumas yra važiuoti namų vietovėje, tuo pačiu kartais gali būti ir trūkumu. Nes, atrodo, kad žinai vietovę, gali ne taip atidžiai pasižiūrėti į žemėlapį ir praleisti geresnį variantą. Man taip buvo nutikę 2017 metais, kai pasaulio čempionatas taip pat vyko Vilniuje. Taip pat dariau klaidas, tokias iš per didelio pasitikėjimo. Turbūt tada man dėl to nepavyko iškovoti medalio, bet po 8 metų aš turiu dar daugiau patirties, visai kitaip žiūriu į trasas ir važiuoju pagal tai, ką matau žemėlapyje ir negalvoju kaip galiu pravažiuoti iš atminties. Manau, kad dėl to ir pavyko laimėti“, – po finišo pasakojo J. Maišelis.

Kitas Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas užėmė aukštą 5-ą vietą (1 val. 36 min. 18 sek.), Jonas Vytautas Gvildys buvo 22-as (1 val. 42 min. 44 sek.).

Moterims reikėjo įveikti 24,8 km distanciją su 16 kontrolinių punktų. Geriausiai tarp lietuvių pasirodė Algirda Mickuvienė, patekusi į geriausiųjų 10-uką. Distanciją įveikusi per 1 val. 35 min 18 sek. lietuvė užėmė 9-ą vietą. Kita lietuvė Karolina Mickevičiūtė-Juodišienė užėmė 24-ą vietą (1 val. 40 min. 24 sek.), Gabija Ražaitytė buvo 30-a (1 val. 43 min. 58 sek.).

Čempionės titulą iškovojo danė Nikoline Splittorff, distanciją įveikusi per 1 val. 25 min. 40 sek. Antrą ir trečią vietas iškovojo suomės – sidabrą Ruska Saarela (1 val. 29 min. 56 sek.), o bronzą – Ingrid Stengard (1 val. 30 min. 1 sek.).

Vilniuje suaugusiųjų Europos čempionate varžysis 110 sportininkai iš 20 Europos šalių.

Dėl Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionato medalių geriausi sportininkai varžysis iki pat sekmadienio. Tuo pačiu vyksta ir jaunimo, jaunių Europos čempionatas, tad iš viso beveik 300 sportininkų atvyko į Vilnių varžytis. Per keturias čempionato dienas pajėgiausi Senojo žemyno elito sportininkai varžysis sprinto, vidutinėje, bendro starto lenktynėse ir dinamiškoje mišrios estafetės distancijoje. Varžybos vyks Vilniaus pietinėje pusėje – Pilaitės, Karoliniškių ir Lazdynų mikrorajonų miškuose ir parkuose.

Čempionato globėjas – Vilniaus miesto savivaldybė, tad iškilminga atidarymo ceremonija vyks ketvirtadienį vakare prie pat jos būstinės, Europos aikštėje. Ten pat kiekvieną dieną bus apdovanojami patys stipriausieji sportininkai. Vilnius, kaip čempionato šeimininkas, šiais metais tapo Europos žaliąja sostine, tad organizuojant tokį Europos čempionatą organizatoriai džiaugiasi galėdami parodyti to privalumus.

Gegužės 16 d., penktadienį, čempionatas tęsis vidutinės distancijos varžybomis taip pat šalia Pilaitės ir Karoliniškių mikrorajonų esančiuose Gudeliuose. Gegužės 17 d., šeštadienį, vyks greita ir dinamiška sprinto rungtis Lazdynų mikrorajone esančiame Pasakų parke. Čempionato kulminacija bus dinamiškos ir įtraukiančios mišrios estafetės varžybos, kurios vyks gegužės 18 d., sekmadienį.

Kartu su Europos suaugusiųjų čempionatu vyksta ir Europos jaunių, jaunimo čempionatai. Jaunieji lietuviai šiandien iškovojo du medalius. Merginų iki 17 metų grupėje Irmantė Aleliūnaitė iškovojo auksą, distanciją įveikusi per 1 val. 5 min. 11 sek. Vaikinų iki 20 metų grupėje Daumantas Kiela laimėjo sidabrą (1 val. 19 min. 11 sek.).

Iš viso į Lietuvą atvyks 133 jaunieji sportininkai iš 17 šalių. Čempionate nedalyvauja rusai ir baltarusiai, Tarptautinei orientavimosi sporto federacijai (IOF) priėmus sprendimą suspenduoti šių šalių atstovus vos Rusija pradėjo karą Ukrainoje.