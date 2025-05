Įspūdingame CEV Čempionų lygos finale Lenkijoje triumfavo Italijos klubas

Ši ekipa Čempionų lygoje triumfavo pirmą sykį. Permainingame ir karštame finale, trukusiame daugiau nei 3 valandas, Italijos ekipa 3–2 (25:22, 25:22, 20:25, 22:25, 15:10) palaužė „Aluron CMC Warta Zawiercie“ (Lenkija) komandą.

Įdomu ir tai, kad Perudžos ekipa šiame Čempionų lygos sezone patyrė vos vieną pralaimėjimą. Tuo tarpu „Aluron CMC Warta Zawierce“ tinklininkai buvo per žingsnį to, kad pirmieji per visą istoriją per sezoną nebūtų pralaimėję nei karto.

Visas rungtynes vyko itin atkakli kova. Visgi tiek pirmajame, tiek antrajame sete geriau finišavo „Sir Sicoma Monini“ tinklininkai, atsidūrę per setą nuo triumfo. Tačiau netrukus prie sienos prispausti Lenkijos ekipos žaidėjai ėmė griebtis gelbėjimosi šiaudo. Po ne mažiau atkaklios kovos galiausiai tiek trečiajame, tiek ketvirtajame setuose jau triumfavo lenkai, todėl Čempionų lygos baigtis nusikėlė į lemiamą setą.

Perudžos klubas lemiamą setą pradėjo sėkmingiau ir įgijo keleto tašų pranašumą – 10:6. Netrukus lenkai dar pamėgino pademonstruoti dar vieną sugrįžimą ir sušvelnino atsilikimą iki dviejų taškų, tačiau Italijos ekipa finišavo sėkmingiau ir ji laimėjo čempionišką setą 15:10.

Nugalėtojams, kuriuos treniruoja Angelo Lorenzetti, 22 taškus pelnė Wassimas Ben Tara, 20 – Yuki Ishikawa, 18 – Olehas Plotnyckis, 11 – Agustinas Loseras.

Lenkijos komandoje 25 taškais pasižymėjo Aaronas Josephas Russellas, po 12 pridėjo Bartoszas Kwolekas bei Mateuszas Bieniekas.

Bronzos medalius iškovojo „JSW Jastrzebski Wegiel“ (Lenkija) tinklininkai, kurie mažajame finale 3–1 (25:22, 26:24, 20:25, 25:18) įveikė Ankaros „Halkbank“ (Turkija) komandą.

Pusfinalyje „Sir Sicoma Monini“ 3–0 (25:23, 25:23, 25:22) įveikė Ankaros ekipą, o dramatiškame Lenkijos derbyje „Aluron CMC Warta Zawiercie“ 3–2 (19:25, 18:25, 25:20, 25:19, 22:20) palaužė „JSW Jastrzebski Wegiel“ klubą.

Geriausiu Čempionų lygos finalo ketverto žaidėju pripažintas nugalėtojų ekipos narys Simone Giannelli.

Į simbolinę geriausių žaidėjų komandą išrinkti S. Giannelli, W. Ben Tara, Tomaszas Fornalas („JSW Jastrzebski Wegiel“), O. Plotnyckis, Luke‘as Perry („Aluron CMC Warta Zawiercie“), Antonas Brehme („JSW Jastrzebski Wegiel“) ir Mateuszas Bieniekas („Aluron CMC Warta Zawiercie“).