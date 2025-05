„Jaunojo sportininko stipendija“ triatlonininkui O.Grigoniui buvo lyg spyris į užpakalį stengtis dar labiau

20-metis O. Grigonis yra vienas iš penkių jaunų ir perspektyvių Lietuvos sportininkų, gavusių vienkartinę 1000 eurų LSR klubo stipendiją.

Tai unikalus projektas tuo, kad visą stipendijai reikalingą sumą klubas surenka iš savo tinklalaidės.

Įprastai ji yra nemokama, tačiau vertę matantys klausytojai gali paremti tinklalaidę pinigais – taip tiesiogiai remdami Lietuvos sporto ateitį.

Stipendijos laureatas O. Grigonis pasakoja, kad sportuoti pradėjo būdamas 8 metų amžiaus nuo plaukimo baseino.

„Pradėjau nuo plaukimo, nes turėjau gana stiprią vandens baimę. Po to išaugau, laimėjau kelis Lietuvos čempiono titulus tiek individualiai, tiek su komanda. Vėliau pradėjo kamuoti traumos ir ligos, atsilikau nuo bendraamžių, net nuo jaunesnių, todėl treneriai pasiūlė išbandyti triatloną. Nors buvau sprinteris, bet pabandžiau ir visai patiko, be to tėtis tuo užsiiminėjo.

Kadangi buvo covido metas, galėjau bėgioti ir minti dviratį. Sportą padėjo pamilti tiek mano tėtis, tiek buvę treneriai. Vis dar myliu šį sportą, vis dar mokausi, nes tai man tik ketvirtas sezonas ir aš save dar vadinu naujoku“, – pasakoja atletas.

2023 m. lapkritį, norėdamas pagerinti savo bėgimo greitį, O. Grigonis kreipėsi į vieną LSR įkūrėjų trenerį Arną Gabrėną: „LSR turėjo gerą istoriją su lengvaja atletika, ypač 10 km ir ilgesniu bėgimu, kas man labai aktualu. Norėjau pagalbos būtent bėgime, nes mano bėgimo rungtis triatlone buvo ir vis dar tebėra silpniausia. Tuo metu buvo ryškiai silpnesnė, bet dabar jau lygėja.“

Artimiausias Oskaro startas susijęs tik su bėgimu. Tai bus birželio 8 d. vyksiančios „Vilnius-5000“ varžybos, kuriose jis norėtų pagerinti asmeninį 5000 metrų distancijos rekordą. Tačiau ateities tikslai yra kur kas didesni ir rimtesni.

„Artimiausiu metu norėčiau matyti ryškų bėgimo progresą, nes triatlone reikia labai greitai bėgti, jei nori kažko pasiekti. Norėčiau tapti Lietuvos olimpinės distancijos čempionu. Laukia pirmi mano metai U23 ir suaugusiųjų grupėje, Trakų triatlone pirmą kartą varžysiuosi olimpinėje distancijoje namuose, Lietuvoje, tad labai norėčiau tapti čempionu abiejose kategorijose.

Ateities svajonė yra olimpinės žaidynės 2028-aisiais arba 2032-aisiais. Manau, kad tai yra visai realu, bet reikia įdėti dar daug daug darbo“, – apie ambicingas svajones kalba O. Grigonis.

Paklaustas apie sportininką, kuriuo žavisi, vaikinas mini Naujosios Zelandijos triatlono žvaigždę, dukart olimpinį prizininką Haydeną Wilde’ą. Oskarą žavi Paryžiaus olimpinių žaidynių vicečempiono užsispyrimas, drąsa ir kovingumas: „Jis mano mėgstamiausias dėl to, kaip jis varžosi, kaip į viską žiūri, kaip drąsiai priima sprendimus.

Plaukimas yra silpniausia jo rungtis, bet man patinka, kaip jis visą save atiduoda varžybose tiek ant dviračio, kad pagautų lyderius, tiek bėgimo rungtyje drąsiai pradeda nuo pradžios – aš tiesiog juo žaviuosi. Manau, kad šiuo metu jis vienas geriausių tritaletų pasaulyje.“

Šiuo metu O. Grigonis gyvena ir studijuoja JAV, tad apie gautą LSR stipendiją sužinojo nuotoliu eidamas į paskaitas. Ne visai tuo patikėjęs vaikinas išjungė telefoną ir po kiek laiko jau paskaitose žinią perskaitė darsyk: „Buvau apstulbęs. Visas tas darbas, kurį įdedu, po 30 val. per savaitę, jaučiu, kad man dar daug trūksta, tad buvau nustebęs.

Labai dėkojau treneriams už įvertinimą, pajaučiau tai, kaip spyrį į užpakalį siekti dar aukštesnių tikslų ir rezultatų. Tai mane labai motyvuoja ir skatina toliau nuleidus galvą dirbti ir įrodyti, kad galiu pasiekti daugiau.“

Triatlonininkui tenka dirbti ne su vienu treneriu. A. Gabrėnas sportininkui padeda tobulėti bėgime, o kitų disciplinų treneris yra Igoris Kozlovskis.

Dėl didelio kilometrų ir laiko skirtumo su Lietuva sportininkui tenka su treneriais kasdien įvairiausiu paros metu komunikuoti nuotoliu.

Pasakodamas apie bendravimą su treneriu Oskaras net kelis sykius pamini, kad komunikacijos yra labai daug.

„Savo abu trenerius laikau kone geriausiais draugais, nes daug laiko praleidžiame kartu ar per vaizdo skambutį, ar treniruotėse. Labai daug komunikuojame, tikrai dažniau nei su tėvais. Labai, labai daug bendravimo, bet man tai patinka ir nuo to nepavargstu. Kuo daugiau įrašytų tinklalaidės ilgumo žinučių treneriams – tuo geriau.

Bėgimui Arną rinkausi neatsitiktinai, nes jis pats yra bandęs triatloną ir pats bėgo aštrias distancijas, bet ne sprintą, žino kaip joms pasiruošti. Tarp mūsų užsimezgė šilta ir nuoširdi draugystė, man patiko, kad jis į mane pažiūrėjo rimtai, o ne pro pirštus, kaip kiti treneriai žiūri, kol nieko nesi pasiekęs. Labai esu už tai jam dėkingas“, – sako sportininkas.

„Love Streams Running“ tinklalaidė YouTube, Spotify ir kitose platformose atsiranda dukart per mėnesį. Būtent iš klausytojų surenkamos lėšos leidžia prisidėti prie jaunų perspektyvių sportininkų ateities skiriant jiems „Jaunojo sportininko stipendiją“ ir padedant jiems siekti aukščiausių tikslų sporte.

Stipendiją jau yra gavę penki atletai – be O. Girgonio tai yra bėgikai Edvardas Aakštuolis, Džiugas Balčiūnas, Danielė Šatikaitė bei penkiakovininkas Danielius Javensaper.