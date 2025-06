„Jaunojo sportininko stipendijos“ gavėjas D. Jevensaper: tai yra mano darbo įvertinimas

20-metis D. Jevensaper pasakoja, kad pabandžius penkiakovės sportą jam jis visai nepatiko, tačiau vis tiek atėjo į antrą treniruotę, po kurios užsibuvo ilgiau. Būdamas 15-metis tuomet plaukikas suprato, kad šiame sporte rezultatai nebeauga, jam patiko ir bėgti, tad pabandė penkiakovės sporto šaką.

„Pirmoje klasėje septynerių pradėjau sportuoti plaukimą, nes turėjau bėdų su stuburu, labai nepatiko, todėl prikalbinau tėvus leisti man padaryti pertrauką, tad antroje klasėje nieko nesportavau. Tada trečioje klasėje grįžau į plaukimą, mane pastebėjo vienas treneris ir pasiūlė ateiti dažniau – ne 2 sykius, o 3–4 kartus per savaitę. Taip ir dariau, po to viskas išaugo iki 6 kartų per savaitę, dviejų treniruočių per dieną, viskas įsisuko.

Plaukiau iki 15 metų, rezultatai buvo, bet gal ne tokie, kokių tikėjomės, tad nusprendėme su treneriu išbandyti penkiakovę. Stovyklose, kai reikėdavo daryti ir kitus dalykus, treneris pastebėjo, kad aš visai gerai bėgu. Treneris pažinojo Andrejų Zadneprovskį ir pasiūlė man nueiti pas jį. Turėjau prabėgti 1 km, ką padariau labai prastai, nepasisekė. Tada mane nusivežė į maniežą, davė špagą, padursčiau šiek tiek – visiškai nepatiko. Atsimenu, kad sakiau, jog tikrai neisiu į penkiakovę, bet kitą dieną atėjau ir viskas įsisuko. Iki šiol sportuoju penkiakovę“, – sakė D. Jevensaper.

Sportininkas jau yra dalyvavęs pasaulio jaunimo čempionate, įvairiose varžybose dalyvauja ir Lietuvoje – ne tik penkiakovės, bet ir bėgimo. „Love Streams Running“ bėgimo klube atletą treniruoja Arnas Gabrėnas.

„Senokai sekiau, kaip dirba LSR, matydavau juos bėgiojančius stadione, kur matydavau juos darant testus, kas mane užkabino. Bet kažkaip bijojau paklausti ar paprašyti pagalbos, kol vieną dieną mano treneris pasakė, kad kitas penkiakovininkas dirbs su Arnu. Pasakiau, kad noriu ir aš“, – pasakoja D. Jevensaper.

Sportininkas pasakoja, kad jam labai svarbus A. Gabrėno požiūris į sportą ir lankstumas, treniruočių derinimas prie atleto norų.

„Jis visada pasako, kas yra negerai, bet ir labai palaiko, jei kažkas neišeina. Labai lanksčiai žiūri į treniruotes, nes aš ne tik bėgu, bet turiu treniruotis ir kitas rungtis. Jei vieną dieną labai sunkiai dirbi plaukime, tą dieną stipriai bėgti jau nebūtų protinga. Labai gerai suderiname planus. Labai norėjau sportuoti su Arnu pagal LSR metodikas ir džiaugiuosi, kad tai darau“, – pasakoja Danielius.

Penkiakovininkas sportuoja gilias tradicijas Lietuvoje turinčią sporto šaką, tad ir svajonės bei tikslai jo dideli: „Kiekvienas rimtas sportininkas nori olimpinių žaidynių – pajausti dalyvavimą jose. Bet ta svajonė labai tolima, dar labai daug reikia iki jų dirbti ir treniruotis. Artimesnės svajonės – tapti Lietuvos čempionu, nes dar nesu to padaręs. Norėčiau šių metų Europos jaunimo čempionate patekti į dvyliktuką, kuo geriau pasirodyti pasaulio jaunimo čempionate. Noriu matyti savo augimą.“

Paklaustas apie 1000 eur siekiančią „Jaunojo sportininko stipendiją“, penkiakovininkas sako, kad ne pinigų suma yra svarbiausia, o įvertinimas ir paskatinimas.

„Važiavau po paskaitų vakare į plaukimo treniruotę, kai Arnas man atsiuntė garso žinutę, jog įteiks stipendiją. Buvo netikėta, senai svajojau apie tai, bet galvojau, kad man ją gauti neįmanoma, nes aš ne bėgikas, o penkiakovininkas.

Visa esmė čia gal ne pačiuose piniguose, 1000 eur gyvenimo nepakeis, bet tai yra tavo darbo įvertinimas. Žinau, kad einu tinkama linkme, džiaugiuosi, kad žmonės mato mano pastangas. Stipendija, manau, pakėlė mano pasitikėjimą savimi“, – teigia D. Jevensaper.

„Love Streams Running“ tinklalaidė YouTube, Spotify ir kitose platformose atsiranda dukart per mėnesį. Būtent iš klausytojų surenkamos lėšos leidžia prisidėti prie jaunų perspektyvių sportininkų ateities skiriant jiems „Jaunojo sportininko stipendiją“ ir padedant jiems siekti aukščiausių tikslų sporte. Stipendiją jau yra gavę penki atletai – be D. Jevensaper tai yra bėgikai Edvardas Aukštuolis, Džiugas Balčiūnas, Danielė Šatikaitė bei triatlonininkas Oskaras Grigonis.