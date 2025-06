Europos U23 plaukimo čempionato kulminacija: K. Teterevkovos medalis ir J. Murdock kova finale

Šeštadienį į finalą taip pat pateko ir Justine Murdock, 200 m nugara plaukusi Amerikos lietuvė distanciją įveikė per 2 min. 13,63 sek. ir 3-čiu rezultatu įplaukė į finalą. Finale Justine plaukė kiek lėčiau – 2 min. 14,02 sek. ir užėmė 7-ąją vietą.

Ryte 800 m laisvu st. finale pagal rezultatus pasirodė ir Džiugas Miškinis, distanciją kaunietis įveikė per 8 min. 24,46 sek. ir užėmė 17-ąją vietą.

50 m peteliške plaukęs Jokūbas Keblys kvalifikaciniame plaukime distanciją įveikė per 25.18 sek., taip pagerindamas savo asmeninį rekordą. Toks kauniečio rezultatas pelnė jam 43-čią vietą.

Čempionate taip pat pasirodė ir 100 m nugara plaukęs Erikas Grigaitis (59.45 sek.). Lietuvis užėmė 24-ąją vietą. 50 m peteliške plaukė Patricija Kondraškaitė (27.00 sek. – 12 vieta) ir Erika Pašakinskaitė (28.09 sek. – 27 vieta). 100 m laisvu st. plaukęs Edvinas Česnakas distanciją įveikė per 51.08 sek. ir užėmė 36-ąją vietą. 100 m laisvu st. rungtyje pasirodžiusi P. Kondraškaitė atplaukė per 57.61 sek. ir užėmė 24-ą vietą. Lietuvos komanda (J. Keblys, E. Česnakas, E. Pašakinskaitė, P. Kondraškaitė) 4 x 100 m laisvu st. estafetėje atplaukė per 3 min. 37,05 sek. ir užėmė 10-ą vietą.

Iš Slovakijoje vykstančio čempionato Lietuviai iš viso parsiveža 3 medalius, kuriuos visus laimėjo olimpietė K. Teterevkova.

Lietuvos plaukikams pavyko patekti į 5 finalus, 2 sportininkai dalyvavo trijuose finaluose pagal rezultatus.