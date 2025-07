Lietuvos rekordininkui A. Dambrauskui startuoti Europos U23 čempionate neleido trauma

Sunkus sprendimas praleisti svarbiausias metų varžybas buvo priimtas prieš pat startą, kai sportininkas darė apšilimą.

„Tas pats galinis raumuo, kurį jaučiau birželio mėnesį varžybose Kaune ir Madride. Šiandien jautėsi, kad ta koja yra įsitempusi, bet per mankštą atrodė, kad viskas bus gerai. Be to, darant pagreitėjimus situaciją gerėjo, nes raumuo įšilo. Likus keliolikai minučių iki starto pasibandžiau sprintuoti, nes žinojau, kad jeigu dabar negalėsiu to padaryti, tai ir varžybose nepavyks. Apie 30 metrų prabėgau ir stabdant stipriai sutempė raumenį. Lygtais neįplyšo, tai neturėtų būti kažkas rimto“, – mintimis dalinosi A. Dambrauskas.

Lengvaatletis skausmą pajautė birželio 18-ą „Cosma Cup“ varžybose. Tiesa, tuomet dar pavyko iškovoti trečią vietą 100 m bėgimo rungtyje (10,56 sek., atrankoje – 10,48 sek.). Jau birželio 27-ąją laukė startas Europos komandinio čempionato aukščiausiame divizione, kur lietuvis užfiksavo geriausią 100 m rungties sezono rezultatą (10,34 sek.). Asmeninį rekordą A. Dambrauskas užfiksavo pernai (10,29 sek.).

„Po Madrido buvo gal tik trys treniruotės, kuriose bėgau normaliai (daugiau nei 40–60 metrų). Kamavusių skausmų labai nesureikšminau ir tikėjausi būti pasiruošęs šiam čempionatui. Treniruotėse psichologinė baimė buvo didesnė, bet čia apie tai visai negalvojau.

Šiandien galėjau ateiti ir nubėgti 100 m per 11–12 sekundžių, bet tai nieko nekeistų. Protas sako, kad priimtas teisingas sprendimas, bet širdį skauda.

Jau seniai su treneriu kalbėjome, kad čia pagrindinis metų startas. Atrankos rezultatai neaukšti, tai tikrai lengvai galėjau patekti į pusfinalį, o ir dėl finalo būčiau pakovojęs“, – pasakojo A. Dambrauskas.

20-ąjį gimtadienį praėjusį mėnesį minėjęs sportininkas žiemą debiutavo pasaulio uždarų patalpų čempionate (32 vieta) bei Europos uždarų patalpų čempionate (9 vieta). Pastarajame pavyko pakartoti Lietuvos 60 m rekordą (6,62 sek.), kuris nuo 1993 metų priklausė Kastyčiui Klimui.

Visgi, jei iš pradžių mintys Bergene sukosi tik apie medalį, tai vėliau viltys mažėjo: „Po žiemos sezono galvojau apie medalį, formą geriausią taikėme būtent čia.

Vėliau, nors ir sutrukdė traumos, apie finalą vis tiek galvojau. Pasitikėjau, motyvavau save ir bandžiau užsivesti. Tikrai sunku buvo nebėgti, nes atrodo, kad nuvyliau save, trenerius, klubą. Visi įdėjo daug pastangų ir buvo labai atsidavę.“

Sprinteris neslėpė, jog yra minčių šiemet daugiau nestartuoti bei gydytis traumas ir ruoštis kitą vasarą Birmingame (Didžioji Britanija) laukiančiam Europos čempionatui (rugpjūčio 10–16 d.): „Reikės pažiūrėti, bet psichologiškai jau ruošiuosi kitiems metams.

Gal ir žiemos sezono šiek tiek praleisiu, kad išsigydyčiau traumą. Kitamęt laukia Europos čempionatas, ten norėtųsi gerai pasirodyti.

Daug potencialo turėjo šis sezonas, nes treniruotėse gerai sekėsi ir lygis kilo. Vienu momentu galvojau ir apie pasaulio čempionatą, bet viską sustabdė viena maža traumelė, kuri net nėra rimta, bet ji pasikartojanti ir neleidžianti daryti treniruočių.“

Proveržio sezoną turėjęs A. Dambrauskas paminėjo, jog pastaruoju metu pradėjo profesionaliau žiūrėti į sportą ir labiau galvoti apie savo kūną: „Jaučiu, kad treniruotės nėra tik apie treniruotes.

Pradėjau daugiau galvoti ir apie gyvenimą už maniežo ar stadiono ribų. Svarbu prižiūrėti save, o kai pradėjau klube dirbti su Mantu Jusiu, tai daug išmokau apie savo kūną.

Jis nėra stipriausias. Gal keli galiniai raumenys stiprūs, bet kiti silpnesni. Dabar liūdna, bet turiu daug potencialo, tai turėčiau grįžti stipresnis.“

Varžybos Bergeno mieste vyks iki pirmadienio.