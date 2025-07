Į rusų irštvą patekusiems Lietuvos fechtuotojams reikėjo spręsti – ar kovoti prieš CSKA majorus ir leitenantus

2024-siais į Tarptautinės fechtavimo federacijos (FIE) valdžią su pinigų maišu sugrįžęs rusų milijardierius Ališeras Usmanovas ėmėsi staigių darbų, kad rusų ir baltarusių fechtuotojai sugrįžtų į tarptautinę areną. Kovo 10 dieną pasaulį apskriejo žinia, kad agresorių komandoms bus leidžiama pasirodyti planetos fechtavimo čempionate Tbilisyje.

Buvo išplatintas pranešimas, kad nors pastarieji ir neturės savo vėliavos bei privalės kovoti kaip neutralūs atletai, rusai galės suburti bevardę neutralią komandą ir varžytis komandinėse varžybose. Ir dar – nors Tarptautinis olimpinis komitetas jau trejus metus siūlo neleisti rusų karinėms ir jėgos struktūroms priklausantiems ar tarnaujantiems ten sportininkams varžytis tarptautinėje arenoje, FIE su džiaugsmų paskelbė, kad tokie sportininkai taip pat laukiami Tbilisyje.

Tad iš 24 rusų, kurie atvyko į planetos pirmenybes Tbilisyje, kurios vyksta liepos 23–30 dienomis, 17 agresorių atletų priklauso CSKA klubui, trys – jėgos struktūrų sporto klubams. Dalis rusų sportuoja ir turi armijos karinius laipsnius: pavyzdžiui, turnyre kovojanti Sofija Velikaja „prisitarnavo“ iki majorės laipsnio, Kamilis Ibrahimovas – kapitonas, Jana Jegiorian – leitenantė, Olga Nikitina – praporščikė.

„Tai, ką daro FIE, nesuvokiama. Visi esame šoke. Mes, kartu su 40 šalių federacijomis ir 440 sportininkų, pasirašėme laišką tarptautinei federacijai, kuriame protestavome prieš Rusijos ir Baltarusijos rinktinių dalyvavimą čempionate. Bet federacija stumia rusus į areną visais būdais, jie eina kaip tankai“, – apie situaciją aiškino Lietuvos fechtavimo federacijos ryšių su visuomene vadovė Paulina Bajorūnaitė-Stauskė.

Į Tbilisį atstovauti Lietuvai išvyko 7 fechtuotojų rinktinė – visi špagininkai. Moterų komandai atstovauja federacijos generalinė sekretorė Viktė Ažukaitė, su ja kartu vyko Kamila Jonaitytė, Aušrinė Šimkutė ir Olivija Mašalo.

Vyrų ekipai atstovauja trys sportininkai – Leonardas Kalininas, Matas Mediškauskas ir Arnas Salokas.

Savo pasirodymus trečiadienį baigė šalies špagos meistrės, kurios galėjo varžybose susikirsti su visomis keturioms CSKA klubui atstovaujančiomis rusėmis.

Kamila Jonaitytė ir Viktė Ažukaitė, startavusios tarp 181 dalyvės, baigiantis varžyboms galėjo patekti į rusės Kristinos Jasinskajos glėbį, tačiau nemalonios akistatos neįvyko.

K.Jonaitytė ir V.Ažukaitė sėkmingai praėjo grupės kovas, tačiau atkrintamųjų mūšių akistatose – tarp 128 sportininkių – K.Jonaitytė iškrito iškart, o V.Ažukaitę sustabdė tarp 64 geriausių sportininkų prasimušusi kinė Yuexin Shi.

Į šios rungties finalą prasimušė estė ir ukrainietė – Katarina Lehis ir Vlada Charkova. Pirmąją vietą užėmė Ukrainos špagos asė, kuriai taip pat pavyko kovų „schemose“ išvengti rusių.

Galutinėje įskaitoje V.Ažukaitė buvo 74-oji, o K,Jonaitytė liko 109-oji. Tik grupėse kovojusios ir toliau nežengusios Aušrinė Šimkutė liko 149-oji, Olivija Mašalo – 170-oji.

Penktadienį pradės varžybas vyrai.

Lietuvos fechtavimo federacijos atstovė P.Bajorūnaitė-Stauskė tikino, kad prieš čempionatą Tbilisyje buvo kalbama, kaip vertėtų elgtis, jei varžybų tinklelis suvestų mūsiškius su rusais.

„Mūsų sportininkai nėra profesionalai, jie negauna pinigų iš valstybės ir atstovauti šaliai yra motyvacija toliau sportuoti. Nutarta buvo taip, jog patys sportininkai spręstų, ar jie boikotuotų kovą, ar žengtų ant tako ir bandytų dūriais įrodinėti savo jėgą prieš okupantus“, – aiškino Lietuvos fechtavimo federacijos ryšių su visuomene vadovė.

Paklausus, kokį sprendimą, jos manymu, pasirinktų rinktinės nariai, P.Bajorūnaitė-Stauskė priminė su ukrainiete įvykusį skandalą 2023 metų pirmenybėse.

„Per 2023 metų čempionatą kelioms rusėms išskirtinai buvo leista varžytis. Tai tokia rusė Ana Smirnova pateko į vieną porą su olimpine čempione ukrainiete Olga Harlan. Ukrainietė galėjo neiti ant takelio, tuomet silpna rusė žengtų toliau.

Tačiau O.Harlan kovojo, be kalbų įveikė neutralią atletę, bet po kovos nepadarė to, kas buvo privaloma pagal taisykles – nepasveikino varžovės susimušant špagomis. Ji aiškiai parodė, kad to nedarys ir išėjo.

Įvyko skandalas – rusai šaukė apie nepagarbą, reikalavo diskvalifikuoti varžovę, nes ji nesilaikė taisyklių. Dar valandą A.Smirnova laukė ukrainietės pasveikinimo take, net paprašė kėdės ir sėdėjo laukdama.

Organizatoriai vis dėlto nutarė diskvalifikuoti O.Harlan, po to lyg ir atšaukė tą diskvalifikaciją, bet Ukrainos sportininkė toliau nekovojo. Tačiau esmė – tarptautinė federacija peržiūrėjo taisykles ir numatė išimtis, kad kai kada varžovės gali ir nepasisveikinti.

Taigi... jei Ukrainos sportininkė būtų atsisakiusi kovoti, nebūtų precedento keisti taisykles. Tad lietuviams leidome spręsti patiems čempionato metu savo karjeros likimą“, – kalbėjo mūsų šalies federacijos atstovė.