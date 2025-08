Solidi suma: paaiškėjo, kokia premija atiteko Singapūre auksu suspindusiai R. Meilutytei

Didžiausią finansinį atlygį iš visų lietuvių pelnė Rūta Meilutytė – „World Aquatics“ organizacija už jos triumfą 50 m krūtine įteikė 20 tūkst. JAV dolerių premiją.

Beje, šioje distancijoje Rūta karaliauja jau nuo 2022-ųjų – šiemet ji čempionės titulą apgynė ketvirtą kartą paeiliui (Budapeštas, Fukuoka, Doha ir dabar – Singapūras).

Distanciją ji įveikė per 29,55 sek., o varžoves paliko gerokai atsilikusias: antrą vietą užėmusi kinė Qianting Tang finišavo per 30,03 sek., trečia likusi italė Benedetta Pilato – per 30,14 sek.

R. Meilutytės pergalė ne tik įrašė jos vardą į rekordų knygas, bet ir reikšmingai papildys jos sąskaitą. Pagal valstybės nutarimą dėl premijų už aukščiausius sportinius pasiekimus, Rūtai iš valstybės priklauso 42 700 eurų išmoka.

Tad bendra jos gauta suma iš čempionato – beveik 60 tūkst. eurų (59 951 Eur).

Premijomis nudžiuginti buvo ir kiti Lietuvos sportininkai.

Du finalus pasiekusi Kotryna Teterevkova, finišavusi 6-oje (200 m krūtine) ir 8-oje (100 m krūtine) vietose, uždirbo 6 000 JAV dolerių (5 175 Eur).

Tuo metu vyrų estafetės 4 × 100 m laisvuoju stiliumi komanda – Tomas Navikonis, Tomas Lukminas, Tajus Juška ir Danas Rapšys – už 7-ą vietą gavo 3 000 JAV dolerių, kuriuos padalins keturiese (po 750 dolerių kiekvienam, arba apie 650 eurų).

Pasaulio čempionato organizatoriai buvo paskyrę ir papildomas 30 tūkst. JAV dolerių premijas už naujus pasaulio rekordus, tačiau šiemet pirmenybėse rekordą pagerino tik Prancūzijos plaukimo žvaigždė Leonas Marchandas.

Iš viso čempionato prizinis fondas siekė apie 6 mln. JAV dolerių, o vien plaukikams atiteko daugiau nei 2,7 mln.

Iš viso Lietuvos rinktinei Singapūre atstovavo 11 plaukikų: Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova, Justine Murdock, Danas Rapšys, Mantas Kaušpėdas, Tajus Juška, Tomas Navikonis, Aleksas Savickas, Andrius Šidlauskas, Tomas Lukminas ir Kristupas Trepočka.

Kitas pasaulio plaukimo čempionatas vyks 2027-aisiais, o jį organizuos Budapeštas.