„Jaučiau visišką bėjėgiškumą“: nutekintas sekso įrašas sugadino Nyderlandų olimpietės karjerą

Šalies lengvosios atletikos federacija Z.Sendey netikėtai pakvietė pokalbiui, kur ji buvo informuota, kad vienas iš jos kolegų slapta ją nufilmavo ir įrašą išplatino. Tai padaręs atletas buvo suspenduotas, tačiau po kelių mėnesių jam jau buvo leista tęsti sporto kelionę ir atstovauti šaliai.
Z.Sedney interviu „Runners World“ teigia negavusi jokio paaiškinimo, kodėl taip nutiko. Vietoje to – ji turėjo sportuoti toje pačioje grupėje su įrašą padariusiu vaikinu. Kiti šalies atletai vietinei žiniasklaidai prasitarė, kad toks žingsnis buvo priimtas dėl kaltininko statuso ir galimos sėkmės artėjančiose olimpinėse žaidynėse.
„Buvau įsiutusi, jaučiau visišką bejėgiškumą. Įprastai aš nepykstu, stengiuosi tvardyti emocijas“, – sakė ji.
Mergina dalyvavo 2021-ųjų Tokijo olimpinėse žaidynėse 100 metrų barjerinio bėgimo rungtyje, buvo tikimasi, kad Z.Sedney pateks ir į 2024-ųjų Paryžiaus olimpiadą. Visgi atletė po šio incidento nusprendė palikti prestižinę treniruočių stovyklą, o galiausiai metė ir lengvosios atletikos sportą.
„Susirgau depresija. Ryjau antidepresantus, nes tiesiog buvo bloga. Gerai jaučiausi tik tuomet, kai aplink nebuvo nieko daugiau, nenorėjau išeiti iš namų, nieko“, – interviu teigė mergina.
Dabar Z.Sedney gyvena su tėvais, studijuoja ir neplanuoja grįžti į profesionalų sportą.