Pasaulio jaunių irklavimo čempionato antroji diena: lietuvių įgulos pusfinaliuose

Aušra Kavaliauskaitė ir Gabija Stašaitytė, startavusios pavienėje dvivietėje, savo plaukime finišavo trečios ir iškovojo bilietą į pusfinalio varžybas – jose bus kovojama dėl vietos A finale. Tuo tarpu Matas Cibulskas ir Ąžuolas Stankevičius, taip pat startavę pavienėje dvivietėje, finišavo penkti ir savo pasirodymą tęs C finale.
Pavienėje keturvietėje startavusios Goda Šupšinskaitė, Gabrielė Kazakevičiūtė, Greta Bukauskaitė ir Skaistė Skripkauskaitė savo atrankiniame plaukime liko penktos, kaip ir vaikinų įgula – Matas Narbutas, Vilius Gicevičius, Augustas Kymantas ir Kristian Morar-Urbonas – abi įgulos pateko į C finalą.
Porinių keturviečių klasėje merginos – Ema Glušauskaitė, Goda Glušauskaitė, Jolanta Sinkevičiūtė ir Deivilė Binkytė – finišavo ketvirtos ir pateko į pusfinalį. Puikiai pasirodė ir vyrų porinė keturvietė – Konradas Minkus, Ivar Liepis, Motiejus Valčiukas ir Paulius Petkevičius savo plaukime buvo antri ir užsitikrino vietą pusfinalyje, kur sieks kelialapio į A finalą.
Vakar startavę šeši Lietuvos sportininkai rytoj varžysis savo paskutiniuose startuose – C finaluose. Vienintelė Gabija Stankevičiūtė, startavusi pavienėje valtyje, rugpjūčio 8 d. dalyvaus ketvirtfinalyje, kur bandys patekti į pusfinalį ir toliau kovoti dėl vietos A finale.
Rugpjūčio 8 dieną Galvės ežere laukia E, D ir C finalai, ketvirtfinaliai bei porinių dviviečių pusfinaliai. Savaitgalį numatomos karščiausios kovos – rugpjūčio 9 d. vyks likusios pusfinalių varžybos, C bei D finalai, o rugpjūčio 10 d. paaiškės, kas šiemet taps pasaulio čempionais – vyks A ir B finalai, čempionato uždarymo ceremonija bei apdovanojimai.
Čempionatas – ir tvarumo pavyzdys
2025 m. pasaulio jaunių irklavimo čempionatas Trakuose subūrė daugiau nei 600 sportininkų iš 47 šalių ir tapo pavyzdiniu renginiu tvarumo srityje visame pasaulyje.
Viena iš iniciatyvų – „Tautų girios“ medelių sodinimas. Šia iniciatyva siekiama padengti čempionato metu paliktą anglies dvideginio pėdsaką, kuris buvo apskaičiuotas dar prieš čempionatą, bendradarbiaujant su Kauno technologijos universiteto mokslininkais.
Rugpjūčio 7 d. 14:00 val. Trakuose įvyko simbolinė medelių sodinimo ceremonija, kurioje dalyvavo Lietuvos irklavimo federacijos prezidentas Mindaugas Griškonis, Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir pasaulio irklavimo federacijos prezidentas Jean-Christophe Rolland.
„Tvarumas – ypatingai svarbus šiame sporte. Dėkojame, kad taip atsakingai pasaulio jaunių irklavimo čempionato organizacinis komitetas priėmė šią užduotį ir įgyvendina ne vieną tvarų projektą“, – kalbėjo Jean-Christophe Rolland.
Pasodinus tris simbolinius medelius, Lietuvos irklavimo generalinis sekretorius Saulius Ritter paminėjo, kad likę 222 medžiai bus pasodinti rudenį – kartu su organizatoriais ir irklavimo bendruomene Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškuose.