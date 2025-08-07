Traumas išsigydęs rankininkas J. Truchanovičius pratęsė sutartį su „Stuttgart“ klubu

Kairiojo pusiau krašto pozicijoje rungtyniaujantis J. Truchanovičius „Stuttgart“ komandos gretas papildė dar 2023 m. vasario mėnesį, tačiau dėl traumų Vokietijos čempionate per pustrečio sezono sužaidė tik 10 rungtynių.
Pirmą kartą dešinio kelio raiščių traumą J. Truchanovičius gavo 2023 m. spalio mėn. Beveik metus be rankinio praleidęs lietuvis į aikštelę grįžo 2024 m. rugsėjį, bet jau pirmose sezono rungtynėse jam vėl trūko to paties kelio raištis.
„Treniruojuosi pilna jėga ir jaučiuosi puikiai. Svarbiausia, treniruotėse nejaučiu jokių problemų su traumuotu keliu. Esu savo fizinės formos pike, nes turėjau pakankamai laiko reabilitacijai ir fiziniam pasirengimui. Bet žaidžiant rankinį kartu su komanda, dar jaučiasi, jog be rankinio praleidau beveik dvejus metus“, – rankinis.lt sakė prieš tris savaites pasirengimą sezonui su komanda pradėjęs J. Truchanovičius.
Vokietijos čempionatą, kuriame šį sezoną be J. Truchanovičiaus žais dar du lietuviai – Gerdas Babarskas su „Bergischer“ komanda bei Karolis Antanavičius su „Minden“ ekipa – „Stuttgart“ rankininkai pradės rugpjūčio 31 d. Praėjusį sezoną „Stuttgart“ komanda užėmė 16 vietą ir išsaugojo vietą stipriausiu nacionaliniu čempionatu Europoje laikomoje „Bundeslygoje“.
„Klubo vadovai ir treneris gerai supranta mano situaciją ir sutarėme, kad sezono pradžioje per rungtynes nežaisiu po 50 minučių. Pradėsime nuo 10–15 minučių per rungtynes ir jeigu viskas bus gerai, palaipsniui žaidimo laikas ilgės. Sezono pradžioje man numatyta mažesnė, bet kokybiškesnė rolė aikštelėje, kad su savo patirtimi galėčiau pakeisti rungtynių eigą tada, kai to reikės“, – teigė J. Truchanovičius.
„Jonas nuėjo ilgą ir sunkų išbandymų kelią. Šiuo metu visi jo medicininiai tyrimai ir sportiniai rodikliai yra geresni negu bet kada anksčiau nuo to laiko, kai jis prisijungė prie „Stuttgart“ komandos. Jis užsitarnavo šį kontraktą. Esame įsitikinę, kad jis gali mums padėti aikštelėje ir tikimės, kad jis bus sveikas visą artėjantį sezoną“, – oficiali „TVB Stuttgart“ svetainė cituoja klubo generalinį direktorių Jurgeną Schweikardtą.
„Jonas yra žaidėjas su didele širdimi ir charakteriu. Jis tikras komandos žaidėjas, įveikęs visus sunkumus. Būtent tokio vaikino ir reikia komandai“, – sakė „Stuttgart“ treneris Misha Kaufmannas.
Tai ne pirmos įveiktos sunkios traumos J. Truchanovičiaus karjeroje. Po penkių sezonų Prancūzijos „Montpellier“ klube, su kuriuo lietuvis 2018 m. laimėjo Čempionų lygą, jo karjera buvo pakibusi ant plauko. 2021 m. rankininkui Kaune buvo atlikta itin sudėtinga operacija, kurios metu buvo pakeista kairės kojos ašis, atstatyta kelio kryžminis raištis bei kelio kremzlės. Po operacijos prireikė net pusantrų metų reabilitacijos, kol jis grįžo į aikštelę.
Lietuvos specialistai sportininku rūpinosi ir po pastarosios kelio traumos. Operaciją Kaune vėl atliko profesorius Rimtautas Gudas, kuris kartu su kineziterapeutu Petru Mikučioniu sudarė visą reabilitacijos programą ir reguliariai prižiūrėjo rankininko būklę bei reabilitacijos eigą.
„Įveikti dar vieną sunkią traumą prireikė tikrai labai daug fizinių ir psichologinių jėgų. Turėjau du pasirinkimus – mesti rankinį arba vėl iškęsti visą sunkią reabilitaciją. Nors buvo visokių minčių, supratau, kad jeigu nepabandysiu sugrįžti į rankinį, visą gyvenimą negalėsiu žiūrėti į save veidrodyje. Meilės rankiniui tebeturiu labai daug ir būčiau sau tikrai to neatleidęs, kad nepabandžiau. Tai vedė į priekį, privertė kiekvieną dieną stotis iš lovos ir dirbti. Dariau viską ką galiu ir nebuvo laiko kada guostis ar gailėtis savęs“, – tvirtino J. Truchanovičius.
Vienas geriausių pastarojo meto Lietuvos rankininkų neatmeta galimybės, kad jeigu sveikata leis, jis vėl užsivilks ir Lietuvos rinktinės marškinėlius.
„Dabar mano tikslas – kuo ilgiau likti sveikam ir kuo greičiau pasiekti geriausią sportinę formą. Nėra mano tikslas, kad grįžęs į rinktinę galėčiau sužaisti 10 ar 15 minučių. Reikia būti optimalios sportinės formos, kad aikštelėje rinktinei galėtum atiduoti viską, ką gali. Šiuo metu sunku pasakyti kada tai nutiks. Jeigu tik kūnas leis ir viskas bus gerai, tikrai neatmetu galimybės vėl žaisti Lietuvos rinktinėje“, – sakė paskutinį kartą 2021 m. pavasarį Lietuvos rinktinei atstovavęs ir prie iškovoto kelialapio į 2022 m. Europos čempionatą daug prisidėjęs J. Truchanovičius.