Europos U20 čempionato starte Lietuvos lengvaatlečiai pasiekė pirmuosius finalus

Ieties metimo kvalifikacijoje antrą rezultatą tarp visų dalyvių pademonstravo O. Navikaitė. Lengvaatletės paleistas įrankis nuskriejo 53.03 m (49.08–53.03), o šis rezultatas iškart atvėrė duris į finalą, kadangi buvo įvykdytas kvalifikacinis normatyvas (53.00 m).
Iki finalo vos penkių centimetrų pritrūko Augustei Virbalaitei, kuri kvalifikacijoje ietį numetė 47.96 m (47.96–46.92–46.01). Šis rezultatas lietuvei čempionate leido užimti 13-ą vietą.
Užtikrintai trišuolio kvalifikacijos barjerą įveikė A. Beniušytė, kuri geriausiu bandymu nušoko 12.92 m (12.92–12.84–12.85).
Tai septintas rezultatas tarp visų dalyvių bei iškovotas kelialapis į finalą, kuriame varžysis 12 sportininkių. 400 m atrankoje suspindėjo M. Janarauskas, kuris pasiekė sezono rekordą (47,67 sek.), savo bėgime užėmė antrą vietą ir pateko į pusfinalį.
Rutulio stūmimo kvalifikacijoje startavęs Matas Mikulėnas čempionate užėmė 14-ą poziciją. Lengvaatletis rutulį nustūmė 17.33 m, o iki išsvajoto dvyliktuko pritrūko 30 centimetrų.
Pasirodymą Europos čempionate baigė ir 17-ą vietą užėmęs Kasparas Gustas (šuolis su kartimi – 4.90 m), 20-as likęs Arminas Ačas (disko metimas – 51.35 m), 30-ą poziciją užėmusi Eva Aušraitė (400 m – 55,64 sek.) bei 35-as likęs Martynas Kolupaila (100 m – 11,06 sek.).
Penktadienį M. Janarauskas startuos 400 m bėgimo pusfinalyje (16:51 val.), o A. Beniušytė pasirodys trišuolio finale (17:05 val.). Čempionatą tiesiogiai transliuoja portalas „Eurovision Sport“.
